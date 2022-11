Ασημακοπούλου: Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι κατηγόρησαν την Ελλάδα για τους 38 μετανάστες στον Έβρο

Τη συγγνώμη όσων κατηγόρησαν την Ελλάδα για τους 38 μετανάστες, τους οποίους οι ελληνικές αρχές διέσωσαν στον Έβρο, ζήτησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Η κα Ασημακοπούλου αναρωτήθηκε αν «θα ζητήσουν συγγνώμη τώρα, όταν ακόμη και το μέσο που δημοσίευσε το σχετικό ρεπορτάζ, το απέσυρε λόγω αμφιβολιών». Στη συνέχεια, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ συμπλήρωσε: «Μήπως, θα ζητήσουν συγγνώμη όσοι συκοφαντούσαν τους διωκόμενους στο υποτιθέμενο “σκάνδαλο Novartis” που αθωώθηκαν πλήρως, τώρα που ακόμη και ο δικηγόρος του κ. Τσίπρα δηλώνει πως όλοι ήταν αθώοι από την αρχή;». Η κα Ασημακοπούλου τόνισε εμφατικά ότι και για το πανευρωπαϊκό πρόβλημα της χρήσης κακόβουλου λογισμικού, «οι ίδιοι, τώρα, υιοθετούν και αναπαράγουν ανυπόστατες κατηγορίες κατά της Ελλάδος». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, από την πρώτη στιγμή, είπε «όλα στο φως», σημειώνοντας πως «συνεργάστηκε πλήρως με τα ευρωπαϊκά όργανα και την Επιτροπή PEGA και πρωτοπορεί πανευρωπαϊκά με νομοσχέδιο που απαγορεύει και ποινικοποιεί την κατοχή, χρήση και εμπορία κακόβουλου λογισμικού παρακολούθησης». «Όσοι, λοιπόν, προσπαθούν να παρασύρουν την Ελλάδα μέσα στον βούρκο της λάσπης και της τοξικότητας, να ξέρουν ότι δεν χάνουμε χρόνο, περιμένοντας τη συγγνώμη τους. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν υπολείπεται, αλλά πρωτοστατεί στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου», κατέληξε χαρακτηριστικά. Δείτε βίντεο: Ειδήσεις σήμερα: Η Ευρώπη ετοιμάζεται για Χριστούγεννα με λιγότερα φώτα και περικοπές «Πάτα το κουμπί των εκλογών» εισηγούνται στον πρωθυπουργό συνεργάτες του Πρόσωπα κύρους στο «τιμόνι» της Κιβωτού για να μην κλείσει

