Δείτε live: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα – «Στόχος μας στις επόμενες εκλογές η γαλάζια Αχαΐα»

«Είμαι εδώ σήμερα για να σας πω ότι το χθες δεν θα το ξαναζήσουμε. Η χώρα και η Πάτρα είναι ήδη διαφορετικές. Βρίσκονται πλέον σε τροχιά προόδου» επεσήμανε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. μιλώντας στην κεντρική πολιτική εκδήλωση ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαϊας, που πραγματοποιείται στον πολυχώρο «Royal». Ο κ. Μητσοτάκης που έκανε εκτενείς αναφορές στην εκβιομηχάνιση της Πάτρας, την παρακμή της, την οικονομική κρίση και τα μνημόνια που ακολούθησαν είπε επίσης ότι επόμενος στόχος μας είναι στις εκλογές η Αχαΐα να είναι γαλάζια. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της ΝΔ και πρόσθεσε ότι παρά το δυσμενές παγκόσμιο περιβάλλον η πατρίδα μας είναι εκτός εποπτείας και η ανάπτυξη και οι επενδύσεις έφεραν 250.000 νέες θέσεις εργασίας Παρακολουθήστε ζωντανά την ομιλία του Οι Έλληνες πληρώνουν σήμερα λιγότερους φόρους και εισφορές όπως είχαμε δεσμευτεί. Πληρώνουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ όπως είχαμε δεσμευτεί. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε δύο φορές και θα αυξηθεί μία ακόμα. Και η Πολιτεία επιδοτεί το ηλεκτρικό ρεύμα, τη θέρμανση, τα καύσιμα υψώνοντας συνεχή αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια. Όλα αυτά ανακουφίζουν το παρόν χωρίς να ναρκοθετούν το μέλλον. Δεν ξεπερνούν τις δυνατότητές μας ανέφερε ο πρωθυπουργός. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος με τον πιο γρήγορο ρυθμό από όλα τα κράτη της ευρωζώνης Μειώνουμε το δημόσιο χρέος μας με τον πιο γρήγορο ρυθμό από όλα τα κράτη της ευρωζώνης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο για όσα θα ακολουθήσουν. Την αύξηση των απολαβών των συνταξιούχων. Πολλοί θα δουν μία ακόμα σύνταξη. Την οριστική κατάργηση για όλους της εισφοράς αλληλεγγύης. Οι γιατροί και οι ένστολοι θα δουν τις πρώτες αυξήσεις. Η μόνιμη μείωση εργοδοτικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Όλα αυτά είναι μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί όπως ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν όλες οι φοροελαφρύνσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευτεί τον Ιούλιο του 2019 και κάποιες ακόμα όπως η κατάργηση του φόρου στις γονικές παροχές μέχρι τις 800.000 ευρώ. Μαζί και το ψηφιακό κράτος. Προσχολική εκπαίδευση, το νέο σχολείο με τις πρώτες προσλήψεις εδώ και μία δεκαετία 24.700 εκπαιδευτικών, διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, εξειδικευμένη επαγγελματική παιδεία. Και τα πανεπιστήμιά μας απελευθερωμένα από το βραχνά του ασφυκτικού κρατικού ελέγχου. Μπορώ να πω «ναι, το είπαμε και το κάναμε» Η ΔΑΠ δεν φοβήθηκε τις μεγάλες αλλαγές στο πανεπιστήμιο. Αγωνίζεστε για ένα καλυτερο δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο και δουλειά μας είναι να σας το προσφέρουμε. Δεν θα κάνω πλήρη απολογισμό σήμερα του κυβερνητικού έργου. Θα πω για το σύστημα υγείας. ‘Αντεξε μέσα στη πανδημία. Τώρα αναπτύσσουμε δυναμικά την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βέβαια κλείσαμε μια μεγάλη πληγή του παρελθόντος, εκκαθαρίσαμε όλες τις εκκρεμότητες με τις συντάξεις μας. Θα εκδίδονται σε λιγότερο από 60 ημέρες. Μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω ότι ναι το είπαμε και το κάναμε. Σημείωσε ακόμα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αναβάθμισε τη δημόσια εκπαίδευση. «Όχι τους μπαχαλάκηδες και τους καταληψίες» είπε. Ανέφερε επίσης ότι το σύστημα Υγείας άντεξε την περίοδο της πανδημίας και ότι αντιμετωπίστηκε οριστικά το πρόβλημα με τις εκκρεμείς συντάξεις. Να πάρουν το ακριβό τους κουβαδάκι…Το ξέρω ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί. Ξερω ότι τα 42 δις της Πολιτείας μπορεί να κράτησαν όρθιες μέσα στην πανδημία την οικονομία και την εργασία, αλλά ακολούθησε πόλεμος. Δεν πρέπει να πανηγυρίσουμε, αλλά δεν πρέπει και να μηδενίζουμε. Δεν ήταν τυχαίο ότι τον Οκτώβριο η Ελλάδα βρέθηκε στη δεύτερη πιο χαμηλή θέση ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτοι στην Ευρώπη φορολογήσαμε τα υπερέσοδα των εταιρειών παραγωγής. Εχουμε διαθέσει 12 δις ως φράγμα στα κύματα του διεθνούς πληθωρισμού. Ως προς το καλάθι του νοικοκυριού που ήδη ρίχνει τις τιμές σε προϊόντα, είναι ένα μέτρο το οποίο τώρα σπεύδουν να το εφαρμόσουν και άλλες χώρες. Προφανώς δεν αφορά τους αριστερούς του χαβιαριού ή τους σοσιαλιστές της σαμπάνιας. Ενδιαφέρει όμως το μέσο Έλληνα. Με αυτούς και με το καλάθι του νοικοκυριού είμαστε εμείς λοιπόν. Και όσοι το σνομπάρουν ας πάρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και ας πάνε να παίξουν αλλού. Τα μεγάλα έργα προχωρούν παντού Τα μεγάλα έργα προχωρούν παντού. Το ξέρετε από πρώτο χέρι εσείς με την Πατρών-Πύργου. Όπως άλλοτε η Αχαία αποτελούσε μια μικρογραφία μιας χώρας σε ύφεση, σήμερα δηλώνει την αναστροφή αυτής της πορείας. Με ένα φιλοδοξο σχέδιο. Το υπηρετούν πάνω από 80 έργα. Όλα συνθέτουν το όραμα για την πρωτεύουσα της δυτικής Ελλάδος, μιας Πάτρας σύγχρονης και δυναμικής. Είναι πόροι που πλησιάζουν τα 4 δις ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο των δύο προηγούμενων πλαισίων στήριξης. Θέλω να εξάρω την εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια. Στις αρχές του 2025 το Πάτρα-Πύργος θα είναι πραγματικότητα Δεν χρειάζεται να επαναλάβω σε τι δραματική κατάσταση παραλάβαμε το έργο Πάτρα-Πύργος. Με δική μου παρέμβαση εξασφαλίσαμε τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης. Το έργο προχωρά πιο γρήγορα από ότι είχαμε προγραμματίσει. Αρχές του ’25, το Πάτρα-Πύργος θα είναι επιτέλους πραγματικότητα. Το μήνυμα είναι ότι η Πάτρα μπορεί Ναι, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι η Πάτρα μπορεί. Ήδη δείχνει ανάσχεση δημογραφικής συρρίκνωσης. Η ανεργία εδώ μειώθηκε κατά 10 μονάδες από το 2019. Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις έχουν προστεθεί στον επιχειρηματικό ιστό μόνο της Αχαίας. Αυτό συνέβη ως αποτέλεσμα της φροντίδας της Πολιτείας και του δυναμισμού του τόπου. Η Πάτρα και η Αχαία μετατρέπονται σε πόλο ανάπτυξης. Τώρα έχουμε τις συντεταγμένες πάνω στις οποίες θα βαδίσουμε. Ξεκινώ από τη διαχρονική υστέρηση στην κατασκευή σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου. Τώρα η κυβέρνησή μας έχει εξασφαλίσει 4,5 δις ευρώ για το εθνικό σιδηροδρομικό πρόγραμμα. Το 15% αυτών των πόρων κατευθύνονται εδώ στην Πάτρα. Θέλουμε ο πατρινός να πηγαίνει στην Αθήνα σε κάτι παραπάνω από 2 ώρες και αυτό είναι εφικτό. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο τόπος εισέρχεται σε προεκλογική τροχιά εν μέσω προκλήσεων στα εθνικά θέματα. Δεύτερη πρόκληση είναι η ακρίβεια που κάποιοι θέλουν να εμφανίσουν ως εσωτερικό πρόβλημα. Τρίτη πρόκληση είναι το προεκλογικό κλίμα με τις άθλιες πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ που ταυτίζονται με τα σχέδια κάποιων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό για μια ανίσχυρη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δεν θα υποκύψουμε είπε επίσης ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνοντας τη βούλησή του να ολοκληρωθεί η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. «Ας μείνουν ορισμένοι παραπονεμένοι. Θα συνεχίσουμε να παραλαμβάνουμε τα Rafale και τις φρεγάτες» τόνισε με έμφαση ο κ. Μητσοτάκης εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του στο μεταναστευτικό και την πανδημία. Μίλησε επίσης για αθλιότητες σε ότι αφορά την συζήτηση περί παρακολουθήσεων. Το χυδαίο συναντά το γελοίο είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος σε όσα ακο0ύστηκαν γιασ την οικογένεια του Κ. Πιερρακάκη στοι Μάτι και την κρουαζιέρα του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζεται αύριο η περιοδεία Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει και αύριο την επίσκεψή του στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Ειδικότερα στις 10:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, όπου θα γίνει η παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου για την Πάτρα του 2030. Ο πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του θα παραχωρήσει στις 12:00 συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. Ειδήσεις σήμερα: Υπογράφηκε η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης Θεσσαλονίκη: «Την πάτησε δύο φορές, του φωνάζαμε να σταματήσει», λένε αυτόπτες μάρτυρες για την παράσυρση 21χρονης Μελόνι: Επιβεβαιώνω τη δήλωση Ταγιάνι για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )