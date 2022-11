Δημοσκόπηση: Στο 6,9% η «ψαλίδα» ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες σε επαναληπτικές εκλογές Ενισχύεται ο δικομματισμός τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών – Μικρές απώλειες για τη ΝΔ εξαιτίας των υποκλοπών Στις 6,9 μονάδες καταγράφει τη διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων η μεγάλη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της POLITIC. H ΝΔ διατηρεί την πρωτιά βλέποντας όμως, τη διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ να μειώνεται στο 6,9% από το 7,3% του προηγούμενου μήνα. Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου: ΝΔ 32,3% (από 32,4%) ΣΥΡΙΖΑ 25,4% (από 25,1%) ΠΑΣΟΚ 10,2% (από 10,9) ΚΚΕ 6,1% (από 6,5%) Ελληνική Λύση 4,8% (από 5%) Μέρα25 3,5% (από 3%) Εθνική Δημιουργία 1,5% (από 1,6%) Έλληνες για την Πατρίδα 1,3 (από 1,2%) Αναποφάσιστοι 8,1% (από 7,9%) Ενισχύεται ο δικομματισμός τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης που δείχνουν μια τάση παγίωσης του ανταγωνισμού Ν.Δ. – ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που δε σχηματιστεί κυβέρνηση και χρειαστεί και δεύτερος γύρος βουλευτικών εκλογών. Ειδικότερα, τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών το άθροισμα της δύναμης των δύο μεγάλων κομμάτων αυξάνεται καθώς περισσότεροι ψηφοφόροι συσπειρώνονται προς τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία τη δεύτερη Κυριακή καταγράφει ποσοστό 34,7% έναντι 32,3% του πρώτου γύρου και αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 26,7% από το 25,4% του πρώτου γύρου. Μικρές απώλειες για τη ΝΔ εξαιτίας των υποκλοπών Το θέμα των υποκλοπών εμφανίζεται ως ένα ζήτημα με σημαντική θεσμική σημασία, χωρίς όμως να έχει την ανάλογη βαρύτητα στη διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης των πολιτών. Συγκεκριμένα, σχεδόν το 85% των ερωτηθέντων απαντά πως το θέμα των υποκλοπών δεν τους έχει επηρεάσει στο ποιο κόμμα θα ψηφίσει. Αντίθετα, μόλις το 12,7% δηλώνει πως θα ψήφιζε ΝΔ αλλά τώρα εξαιτίας των υποκλοπών, θα ψηφίσει κάτι άλλο. Σταθερά υψηλή είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς προηγείται με 47%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας λαμβάνει 31%. Και οι δύο καταγράφουν απώλεια μία μονάδα. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, αφού το 47,3% έχει θετική/μάλλον θετική άποψη (από το 44% της προηγούμενης μέτρησης), ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται περισσότερο ενισχυμένος (31,9%) σε σύγκριση με τη μέτρηση του προηγούμενου μήνα (26,7%) και βρίσκεται στη δεύτερη θέση δημοφιλίας. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το 31,7% των θετικών ψήφων (από 32,4%) ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι σταθερός στο 27,6%. Ακολουθούν ο Γιάνης Βαρουφάκης με 25,3% (από 22,1%) και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 10,5% (από 11,2%). Ένας στους τρεις έχει αγοράσει προϊόντα από το «Καλάθι του νοικοκυριού» Το «καλάθι του νοικοκυριού» μετά από τρεις εβδομάδες εφαρμογής του καθίσταται ένα μέτρο που φαίνεται να τυγχάνει της αποδοχής των καταναλωτών καθώς, 1 στους 3 έχει επωφεληθεί της πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα, το 35% λέει ότι έχει αγοράσει προϊόντα που ανήκουν στο καλάθι του νοικοκυριού, σε αντίθεση με το 61% που δεν έχει κάνει ακόμη χρήση. Ωστόσο, το μείζον θέμα της ακρίβειας συνεχίζει να απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ειδικότερα, η ακρίβεια, η ελληνική οικονομία και τα εθνικά θέματα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Πρόκειται για ζητήματα που προκαλούν αβεβαιότητα και ανασφάλεια και επηρεάζουν τόσο τον προγραμματισμό των οικογενειών όσο και των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να είναι το πιο ικανό ώστε να διαχειριστεί όλα τα θέματα της χώρας, καθώς καταγράφει σχεδόν σε όλα, διπλάσια ποσοστά σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, άξιο επισήμανσης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (28,9%) εμφανίζεται καταλληλότερος στο να διαχειριστεί ζητήματα διαφάνειας σε σχέση με τη ΝΔ (26,1%), αν και το ποσοστό της απάντησης «κανένα από τα δύο κόμματα» (32,2%) υπερέχει των δύο μεγάλων κομμάτων. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πείσει τους πολίτες για την πολιτική που ασκούν σχετικά με το θέμα των υποκλοπών. Ειδήσεις σήμερα: Η Ευρώπη ετοιμάζεται για Χριστούγεννα με λιγότερα φώτα και περικοπές «Πάτα το κουμπί των εκλογών» εισηγούνται στον πρωθυπουργό συνεργάτες του Πρόσωπα κύρους στο «τιμόνι» της Κιβωτού για να μην κλείσει BEST OF NETWORK 21.11.2022, 18:40 22.11.2022, 07:11 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 21.11.2022, 12:20

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )