Διήμερη περιοδεία του πρωθυπουργού στην Αχαΐα – Πρώτος σταθμός το Αίγιο Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στο κέντρο του Αιγίου, στην οδό Μητροπόλεως, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων, τοπικά στελέχη της ΝΔ και πολίτες Στην πόλη του Αιγίου έφθασε περίπου στις 10:15 σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απ΄ όπου ξεκινά την διήμερη επίσκεψή του στην Αχαΐα. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στο κέντρο του Αιγίου, στην οδό Μητροπόλεως, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων, τοπικά στελέχη της ΝΔ και πολίτες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί σε έργα υποδομών που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή και κατόπιν θα επισκεφθεί την Κάτω Αχαΐα. Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο instagram Στις 19:30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που οργανώνεται στην Πάτρα, στον πολυχώρο «Royal Patras». Αύριο Τετάρτη, στις 10:00 το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, όπου θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο για την Πάτρα του 2030. Ειδήσεις σήμερα: Τουρίστρια σκαρφάλωσε σε πυραμίδα των Μάγια και παραλίγο… να τη λιντσάρουν – Δείτε βίντεο «Έτσι έκανα τους τέσσερις φόνους» – Η ομολογία της 45χρονης οικιακής βοηθού από τη Ρόδο Παιδάκι διέφυγε από παιδικό σταθμό και «τρύπωσε» σε ξένο αυτοκίνητο

