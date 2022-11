Καϊλή: Στηρίζει τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για όσες μεταρρυθμίσεις πέτυχε στο Κατάρ

Στη σημασία της επίσκεψης που πραγματοποίησε πρόσφατα στο Κατάρ, με αφορμή το Μουντιάλ, αναφέρθηκε η Εύα Καϊλή, μιλώντας στην Ευρωβουλή και τονίζοντας ότι στόχος αυτής της κίνησης, ήταν να ανοίξει διπλωματικός κοινοβουλευτικός διάλογος της Ντόχα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επιθυμούσε ο πρώην πρόεδρος Νταβίντ Σασόλι και η νυν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που διοργανώνει αραβική χώρα προκάλεσε έτσι κι αλλιώς μεγάλο ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας τα φώτα της δημοσιότητας στο Εμιράτο, άλλες φορές δικαίως, άλλες αδίκως. Η διπλωματία ενός τέτοιου μεγάλου γεγονότος, όπως είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, μετασχημάτισε μια χώρα που δέχθηκε σκληρή κριτική για κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτό το μέτωπο, με τις υπόλοιπες χώρες να ακολουθούν, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) – τις προσπάθειες του οποίου στηρίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι – έχει κάνει λόγο για πρωτοπορία στις μεταρρυθμίσεις σε όλη την αραβική χερσόνησο. Στην ομιλία της στην ολομέλεια της Ευρωβουλής η αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, σημειώνουν ευρωπαϊκές πηγές, ανέδειξε τη βοήθεια, που παρείχε το Κατάρ στο μέτωπο του Αφγανιστάν, σώζοντας παιδιά, γυναίκες και ακτιβιστές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υπενθύμισε και το γεγονός ότι η χώρα αυτή συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, προμηθεύοντας την Ευρώπη, μαζί και την Ελλάδα, με LNG. Απέναντι στη σκληρή κριτική, η κυρία Καϊλή επέλεξε να επικεντρωθεί στα θετικά για να διασφαλιστεί η συνέχεια των από κοινού προσπαθειών τους, σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ιωάννα Παλιοσπύρου: Επέστρεψε στο σημείο που δέχτηκε την επίθεση με βιτριόλι – «Εδώ ξεκίνησε για μένα μια άλλη ζωή» Κιβωτός του Κόσμου: Έδιωξαν πρώην φιλοξενούμενη επειδή έκανε άμβλωση – «Είναι ό,τι πιο σκληρό μπορεί να βιώσει ένα παιδί»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )