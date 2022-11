Κιβωτός του Κόσμου: Πρόσωπα κύρους στο «τιμόνι» για να μην κλείσει

Στη σύσκεψη που έγινε χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό με φόντο τις εξελίξεις στην Κιβωτό του Κόσ Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-coiaavho6941) μου, τρεις ήταν οι επιλογές που τέθηκαν επί τάπητος: να μην γίνει τίποτα, εν αναμονή της εξέλιξης της εισαγγελικής έρευνας, να οριστεί ένας κυβερνητικός επίτροπος με την υφιστάμενη διοίκηση να παραμένει στη θέση της και να «ξηλωθεί» το Δ.Σ. της Κιβωτού, σε μια προσπάθεια να μείνει η δομή εν ζωή. Η επιλογή, για συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους, ήταν προφανής, εξ ου και η σύσκεψη δεν διήρκεσε πάνω από μια ώρα. Κάπως έτσι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αντικατάσταση του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου της Κιβωτού από μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Βάσει του νόμου που πέρασε από την υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, το προσωρινό διοικητικό σχήμα δύναται να έχει διάρκεια θητείας ως και ένα έτος, μέχρι να οριστεί κανονική διοίκηση. Κατά πληροφορίες του thetimes|-.gr, οι διεργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία της Κιβωτού θα είναι προσωπικότητα κύρους και με εμπειρία στον τομέα των κοινωνικών δομών, ενώ στην ίδια κατεύθυνση θα είναι και η υπόλοιπη σύνθεση του Δ.Σ. Παράλληλα, το σχήμα δεν θα είναι υποχρεωτικά επταμελές, όπως το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο την πρεσβύτερα, σύζυγό του πατρός Αντωνίου, Σταματία Γεωργαντή. Ο πατέρας Αντώνιος στο μεταξύ, ο οποίος έφερε τον τίτλο του επιτίμου προέδρου του Δ.Σ., είναι με τη σειρά του εκτός διοικητικής δομής του ιδρύματος. «Γίνεται παρέμβαση από την Κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει προκύψει, θα τοποθετηθεί το ταχύτερο νέο ΔΣ που θα είναι υψηλού κύρους, με ανθρώπους οι οποίοι θα διακρίνονται και για την κοινωνική τους προσφορά», είπε χθες για το θέμα από τη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Οι ανακοινώσεις για τη νέα διοικητική ομάδα δεν θα αργήσουν, ίσως γίνουν και εντός της ημέρας, μιας και είναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να κλείσει. Για την Κιβωτό είναι, άλλωστε, ζωτικής σημασίας να έχει… συνέχεια, μιας και δεν στηρίζεται σε κρατική επιχορήγηση, καθώς το 99% των εσόδων της είναι από ιδιωτικές δωρεές. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το budget της δομής ανερχόταν για το 2022 περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ως επί το πλείστον βάσει δωρεών. Συνεπώς, μέριμνα για το κράτος είναι να μην μείνουν χωρίς στέγη τα εκατοντάδες παιδιά και οι ωφελούμενοι της Κιβωτού, εξ ου και κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο. Προσθέτου, δε, ότι είναι απαραίτητο και γι’ αυτόν τον λόγο να αναλάβει τα ηνία ένα πρόσωπο χωρίς σκιές, για να μπορέσει να διατηρήσει ζωντανή την κάνουλα της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Έλεγχος στα οικονομικά Το επόμενο κεφάλαιο για τη νέα διοίκηση, παράλληλα, θα είναι να τρέξει ένας έλεγχος στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, τα οποία διαχειριζόταν εν κρυπτή και παραβύστω ο κλειστός διοικητικός κύκλος του πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ορισμένων πολύ στενών συνεργατών τους. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ισολογισμοί χρήσεων υπάρχουν και έλεγχοι από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές είχαν γίνει, όχι όμως και από τις κρατικές αρχές, οι οποίες διατείνονται ότι δεν είχαν ελεγκτική αρμοδιότητα, πέραν των φορολογικών ελέγχων. Πράγματι, βάσει του νόμου του 1995, την επί της ουσίας ελεγκτική αρμοδιότητα για την ουσία των δραστηριοτήτων της δομής έφεραν η Νομαρχία και στη συνέχεια η Περιφέρεια. Με βάση τον νόμο, έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος ένα εξάμηνο, χωρίς να περιορίζεται το δικαίωμα για περισσότερους ελέγχους σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, κανείς έλεγχος ως τώρα δεν χτύπησε ουσιαστικό καμπανάκι για την Κιβωτό του Κόσμου, κάτι που μπορεί να οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι οι έλεγχοι δεν ήταν τόσο εντατικοί με βάση και το καλό όνομα της ΜΚΟ ή ότι ο πατέρας Αντώνιος φρόντιζε να βγαίνει προς τα έξω η καλύτερη δυνατή εικόνα. Από εδώ και πέρα, πάντως, αν διαταχθεί οικονομικός έλεγχος από τη νέα διοίκηση που θα αναλάβει εντός των επόμενων ημερών, η μπάλα θα περάσει στην ΑΑΔΕ και στην Αρχή Διαφάνειας. Ειδήσεις σήμερα: Ρόδος: Η 45χρονη οικιακή βοηθός που έπνιξε την 75χρονη ομολόγησε άλλους τρεις φόνους και μία απόπειρα δολοφονίας Κιβωτός του Κόσμου: Δωρεές, ακίνητα και πακτωλός χρημάτων πίσω από τη βιτρίνα Χαλκιδική: Αυτοπυρπολήθηκε και πήδηξε στο κενό η 31χρονη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )