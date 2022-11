Κυριάκος Μητσοτάκης: Ταξιδεύει στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα – Συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο Στις 28 και 29 Νοεμβρίου θα είναι στην Αγγλία ο Πρωθυπουργός O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λονδίνο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τις 28 έως τις 29 Νοεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο, ενώ θα συμμετάσχει ως ομιλητής σε εκδήλωση του London School of Economics. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών μετά την ανάληψη του βασιλικού αξιώματος από τον Κάρολο. Στην ατζέντα της συνάντησης τους θα είναι φυσικά τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το ενδεχόμενο επιστροφής τους στην Ελλάδα, όπως επίσης και το Dumfries House, η ιστορική έπαυλη στη Σκωτία που διαχειρίζεται από το 2007 το Ίδρυμα του Βασιλιά. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ανάλογη ανάδειξη του κτήματος και των εγκαταστάσεων του Τατοΐου. Ως τώρα δεν έχει γινεί γνωστό αν η συνάντηση του βασιλιά Κάρολου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ ή σε κάποιο άλλο από τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας. Ο πρωθυπουργός σε αυτό το ταξίδι θα έχει μαζί του τον διευθυντή του οικονομικού του γραφείου, Αλέξη Πατέλη και μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Λονδίνο για να μιλήσει σε εκδήλωση του London School of Economics, με θέμα: «Η Ελλάδα – Ο δρόμος προς τα εμπρός». Πρόκειται να συνομιλήσει σε εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, στο London School of Economics, με τον καθηγητή Kevin Featherstone για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη. Ειδήσεις σήμερα: Λύθηκε το μυστήριο με τα πρόβατα στην Κίνα που έκαναν 12 μέρες κύκλους Νέες απειλές Ακάρ: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο «Πολύ πιθανόν να ακούσουμε καταγγελίες και για άλλες δομές» εκτιμά η Μιχαηλίδου BEST OF NETWORK 22.11.2022, 14:04 22.11.2022, 07:11 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 22.11.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )