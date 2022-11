Λονδίνο: Έντονο ενδιαφέρον για ενίσχυση της συνεργασίας ελληνικών και βρετανικών πανεπιστημίων

Η προώθηση της ελληνοβρετανικής συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση ήταν το ζητούμενο σε σειρά επαφών που πραγματοποίησε ελληνική αποστολή στο Λονδίνο, σε συνέχεια της επίσκεψης εκπροσώπων 30 κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ στη χώρα μας. Στις συναντήσεις που έγιναν κατά την επίσκεψη του ελληνικού κλιμακίου στο Λονδίνο, της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως και των 4 πρυτάνεων -Ανδρέας Μπουντουβής (ΕΜΠ), Αθανάσιος Δημόπουλος (ΕΚΠΑ), Νικόλαος Παπαϊωάννου (ΑΠΘ) και Θεόδωρος Θεοδουλίδης (Παν. Δυτικής Μακεδονίας) – συζητήθηκαν με ρεαλισμό και επί της ουσίας όλες οι πτυχές της ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελληνικών με Βρετανικά Πανεπιστήμια. Ειδικά στη συνάντηση στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο με μεγάλο αριθμό Ελλήνων καθηγητών στη Μ. Βρετανία, εκφράστηκε η έντονη διάθεση για δρομολόγηση συνεργασιών και ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών και από τις δύο πλευρές. Μέσα στα «παράθυρα ευκαιρίας» που ανοίγονται είναι και αυτά που συνδέονται με τον νέο νόμο και αφορούν στις σχέσεις καθηγητών από το εξωτερικό με Ελληνικά πανεπιστήμια. «Η συνεργασία Ελληνικών με Βρετανικά Πανεπιστήμια αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω Brexit και των συνεπακόλουθων εμποδίων στην κινητικότητα φοιτητών, κυρίως μέσω Erasmus, το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διδάκτρων για φοιτητές εκτός Μ. Βρετανίας αλλά και αυτό που αφορά σε χρηματοδότηση νέων ερευνητών, όπως υποψηφίων διδακτόρων, που δεν προέρχονται από τη Μ. Βρετανία» δήλωσε ο κ. Μπουντουβής. «Σε ό,τι αφορά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, οι δυνατότητες των Βρετανικών Πανεπιστημίων να συμμετέχουν υπό ειδικό καθεστώς συνεργαζόμενου μέλους στο Horizon 2020 ευνόησε τη συνεργασία τους με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το ΕΜΠ. Όμως οι προοπτικές για το πρόγραμμα Horizon Europe είναι δυσοίωνες» πρόσθεσε. Ειδήσεις σήμερα: Υπογράφηκε η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης Θεσσαλονίκη: «Την πάτησε δύο φορές, του φωνάζαμε να σταματήσει», λένε αυτόπτες μάρτυρες για την παράσυρση 21χρονης Μελόνι: Επιβεβαιώνω τη δήλωση Ταγιάνι για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών

