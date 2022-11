Μάντζος: Άμεση νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη προστασία της πρώτης κατοικίας

Να νομοθετηθεί άμεσα η προστασία της πρώτης κατοικίας με τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, του δανειολήπτη να εξαγοράζει, υπό προύποθέσεις το δάνειό του ζητάει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του κόμματος, Δημήτρη Μάντζου. Ο κ. Μάντζος ανέφερε πως «οι επισφάλειες στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και η αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών που θέσπισε η Κυβέρνηση, καθιστούν επιτακτική την προστασία των δανειοληπτών όσο και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους». Επίσης, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με το Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, νόμο που δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και οριστικά κατάργησε η Νέα Δημοκρατία το 2020. «Τα κόμματα, που άνοιξαν την πόρτα των funds και κερδοσκόπησαν στην αγωνία των δανειοληπτών όπως συνέβη με την περίπτωση του κυβερνητικού βουλευτή Α. Πάτση, δεν μπορούν να εγγυηθούν τις λύσεις», τόνισε ο κ. Μάντζος . Η ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περιλαμβάνει: -Αναστολή πλειστηριασμών και προστασία πρώτης κατοικίας για τους αδύναμους δανειολήπτες -120 δόσεις για χρέη σε εφορία-ΕΦΚΑ με κίνητρα για όσους τηρούν τη ρύθμιση – Τη δυνατότητα αγροτών και κτηνοτρόφων να διατηρούν μέρος της αγροτικής γης που έχει κατασχεθεί, ως μοναδικό μέσο διαβίωσης -Βελτίωση των προτεινόμενων όρων διακανονισμού μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή με εξάντληση της δυνατότητας για ρύθμιση ως και 240 δόσεις -Προσφυγή σε διαμεσολαβητή που θα κρίνει τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων από τους πιστωτές προς τους δανειολήπτες Ειδήσεις σήμερα: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της «Κιβωτού του Κόσμου», Αλεξάνδρα Μαρτίνου Υπογράφηκε η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης Γνωστές από τον Αύγουστο στην «Κιβωτό» οι καταγγελίες – «Δεν ξέραμε», έλεγε ο πατέρας Αντώνιος 22.11.2022, 16:53 UPD: 22.11.2022, 16:55

