ΜέΡΑ 25: Κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή για την άμεση αναστολή των εξώσεων

Τροπολογία, στην κατεύθυνση της «προστασίας της κύριας κατοικίας με άμεση αναστολή των εξώσεων, των πλειστηριασμών και της πώλησης των κόκκινων δανείων» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΜέΡΑ25, με πρώτον υπογράφοντα τον γραμματέα του κόμματος Γιάνη Βαρουφάκη. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», το οποίο εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, μεθαύριο Πέμπτη, 24/11/2022. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, «το μοντέλο ανάπτυξης που επιφυλάσσουν, νομοθετούν και εφαρμόζουν τα συνθηκολογημένα στους δανειστές και την ολιγαρχία κόμματα που εναλλάσσονται στην κυβέρνηση από το 2010 μέχρι σήμερα, είναι αυτό της οικονομίας της χρεοκοπίας, της έξωσης, του πλειστηριασμού και της μιζέριας. Οι δήθεν άμεσες ξένες επενδύσεις που έρχονται στη χώρα τα τελευταία χρόνια αφορούν ως επί το πλείστον εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων -οι λεγόμενοι servicers- και εταιρείες αγοράς απαιτήσεων -τα λεγόμενα funds. Μέσω του κατάπτυστου σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣ -που ξεκίνησε ουσιαστικά τον Δεκέμβριο του 2015 με τον Ν.4354/2015 που θεσμοθέτησε την πώληση των κόκκινων δανείων στα αρπακτικά ταμεία- δεν υφίσταται καμία προστασία της πρώτης κατοικίας». Ο μεγάλος χαμένος, σημειώνουν οι βουλευτές του ΜέΡΑ25, «είναι ο λαός που χάνει τη στέγη του. Είναι ο λαός που βλέπει τα ΜΑΤ να του σπάνε ξημερώματα την πόρτα για να του κάνουν έξωση, που βλέπει κυβερνητικούς βουλευτές να θησαυρίζουν πάνω στον πλειστηριασμό και το ξεσπίτωμα». Τονίζουν, δε, ότι «απαιτείται άμεσα πάγωμα όλων των πλειστηριασμών, εξώσεων και πωλήσεων κόκκινων δανείων. Σε δεύτερο χρόνο, απαιτείται η κατάργηση του σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣ, αυτής της αγοραίας και κοινωνικά ανάλγητης διαχείρισης του προβλήματος και η αντικατάστασή του από ένα σχέδιο με στόχο την προστασία των δανειοληπτών και της κατοικίας τους, όπως το σχέδιο ΟΔΥΣΣΕΑΣ που έχει καταθέσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020 του ΜέΡΑ25». Συγκεκριμένα προτείνουν τα εξής: – Κατάργηση άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.4354/2015 «Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.4354/2015 που τιτλοφορούνται αντίστοιχα, “Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ)”, “Συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης” και “Συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων”, καταργούνται». -Τροποποίηση του άρθρου 72 του Ν.4605/2019 Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) απαλείφεται ο χρονικός περιορισμός της υποβολής αίτησης, και η παρ. διατυπώνεται πλέον ως εξής: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68, μπορεί να υποβάλει, χωρίς χρονικό περιορισμό και με αναδρομική ισχύ, αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση». Ειδήσεις σήμερα: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της «Κιβωτού του Κόσμου», Αλεξάνδρα Μαρτίνου Υπογράφηκε η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης Γνωστές από τον Αύγουστο στην «Κιβωτό» οι καταγγελίες – «Δεν ξέραμε», έλεγε ο πατέρας Αντώνιος

