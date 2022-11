Μελόνι: Επιβεβαιώνω τη δήλωση Ταγιάνι για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών «Με ενδιαφέρει πολύ να εργαστώ και να ενισχύσω τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα» δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Στη συνεργασία της με την Ελλάδα στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό και στη βούληση της να συναντηθεί σύντομα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι. Πιο συγκεκριμένα, ερωτηθείσα από το - αν επιβεβαιώνει την δήλωση του Ιταλού υπουργού εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ότι τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου ανήκουν, ασφαλώς, στην ελληνική κυριαρχία και αν, όπως φάνηκε έως τώρα, εννοεί να ενισχύσει την συνεργασία με την Ελλάδα, αρχίζοντας από το μεταναστευτικό και την καταπολέμηση τυχόν «υβριδικών πολέμων», η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε: «Επιβεβαιώνω την δήλωση αυτή του Ταγιάνι και επιβεβαιώνω, επίσης, ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να εργαστώ και να ενισχύσω τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά και με τις χώρες της Μεσογείου γενικότερα. Θα είδατε ότι προωθούμε πολύ την παρουσία της Ιταλίας στο μέτωπο του Νότου. Το ενδιαφέρον μας είναι τεράστιο, ακόμη δεν μπόρεσα να συναντήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό, αλλά βρεθήκαμε αυθόρμητα να προωθούμε, από κοινού, διάφορες πρωτοβουλίες». «Ελπίζω να τον συναντήσω σύντομα και θεωρώ ότι και στο μεταναστευτικό, επιβεβαιώνοντας και πάλι τις δηλώσεις του Ταγιάνι, η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, την Μάλτα και την Κύπρο (δηλαδή οι χώρες που βρίσκονται πιο εκτεθειμένες) είναι εκείνες που σίγουρα γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο και μπορούν να εργαστούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο για μια λύση. Μια λύση προς το συμφέρον όλων, διότι μιλάμε για εξωτερικά σύνορα της Eυρωπαϊκής Ένωσης, και κατά συνέπεια είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι θα έπρεπε να ενδιαφέρει, και πράγματι ενδιαφέρει όλους. Αλλά σίγουρα εμείς, που είμαστε οι πιο εκτεθειμένοι, έχουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις περισσότερες γνώσεις για να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια αποδοτική πρόταση. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε» πρόσθεσε η κ. Μελόνι. Ειδήσεις σήμερα: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της «Κιβωτού του Κόσμου», Αλεξάνδρα Μαρτίνου Υπογράφηκε η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης Γνωστές από τον Αύγουστο στην «Κιβωτό» οι καταγγελίες – «Δεν ξέραμε», έλεγε ο πατέρας Αντώνιος BEST OF NETWORK 22.11.2022, 14:04 22.11.2022, 07:11 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 22.11.2022, 11:00

