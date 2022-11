Μητσοτάκης από την Αχαΐα: Τρεις μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα ο άξονας Πάτρα – Πύργος Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το εργοτάξιο για την εθνική οδό Πάτρα – Πύργος και το φράγμα Πείρου – Παραπείρου – «Εγγύηση για την ασφαλή πορεία της χώρας η αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ», τόνισε Το εργοτάξιο όπου έχουν αρχίσει οι εργασίες για την εθνική οδό Πάτρα – Πύργος και το φράγμα Πείρου – Παραπείρου επισκέφτηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αχαΐα, ενώ νωρίτερα παρέστη στην υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα Ροδοδάφνη – Ρίο, που ουσιαστικά διασφαλίζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του Ρίου, στο πλαίσιο των ευρύτερων ενεργειών για την ανάπτυξη νέας, ταχείας σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στην Αθήνα και στο λιμάνι της Πάτρας. Πρόκειται για τρία από περισσότερα από 80 έργα που υλοποιούνται, έχουν δρομολογηθεί ή σχεδιάζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, για τα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. «Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει την όψη όλης της Δυτικής Ελλάδας, θα καταστήσει την Πάτρα πραγματική πύλη εισόδου για όλη τη χώρα και θα επιτρέψει βέβαια και την ασφαλή επικοινωνία της Πάτρας με την Αθήνα, αλλά και τη δυνατότητα ουσιαστικά το δίκτυο αυτό να χρησιμοποιηθεί ως ένας εν δυνάμει προαστιακός σιδηρόδρομος, να καλύψει όλες τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής», δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης, στη σήραγγα Παναγοπούλας. «Αυτό το οποίο τελικά ενδιαφέρει τους κατοίκους της περιοχής είναι να μπορούν να πηγαίνουν από την Πάτρα στην Αθήνα σε κάτι παραπάνω από δύο ώρες με απόλυτη ασφάλεια. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πετύχει στον αστικό ιστό της Πάτρας τη μέγιστη δυνατή υπογειοποίηση, έτσι ώστε να μπορεί το έργο να είναι χρηματοδοτήσιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 5,5 χιλιόμετρα. Και βέβαια αυτή η υπογειοποίηση σημαίνει ότι έχουμε και τα περιθώρια να κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική αστική ανάπλαση πάνω από το κομμάτι από το οποίο θα υπογειοποιηθεί», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός μετέβη στο φράγμα Πείρου – Παραπείρου, που αποτελεί σημαντικό έργο για την ύδρευση της Πάτρας με πόσιμο νερό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη λειτουργία του φίλτρου άμμου, για διαδικασίες καθαρισμού του νερού. «Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και ένα φράγμα, το οποίο θυμάμαι για πρώτη φορά να μου το μνημονεύουν τοπικοί παράγοντες όταν είχα έρθει το 2006, για πρώτη φορά τότε στην Πάτρα, νεοεκλεγμένος βουλευτής υπεύθυνος τότε των αυτοδιοικητικών εκλογών. Κι όμως, αυτό το φράγμα το οποίο το γνωρίζουμε ως φράγμα Πείρου – Παραπείρου είναι πια έτοιμο, είναι γεμάτο, επεκτείνουμε τα υδρευτικά δίκτυα έτσι ώστε τελικά όλη η Αχαΐα να μπορεί να υδρεύεται με ασφάλεια με ποιοτικό νερό από ένα φράγμα το οποίο είχε καταντήσει να γίνεται σαν το “γεφύρι της Άρτας”», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με κατοίκους της Κάτω Αχαΐας λίγη ώρα μετά την επίσκεψή του στα μεγάλα έργα. Τρεις μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα ο άξονας Πάτρα – Πύργος Τρίτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν το εργοτάξιο του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος, στο σημείο όπου κατασκευάζεται ο μεγαλύτερος κόμβος, της Αχαγιάς. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών κι ότι αυτή τη στιγμή, με βάση την πρόοδο που έχει γίνει, το πρώτο σκέλος του αυτοκινητόδρομου αναμένεται να παραδοθεί τρεις μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται στο υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για τον σχεδιασμό που έχει γίνει, ο οποίος προβλέπει την κατασκευή νέου, σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου μήκους περίπου 75 χιλιομέτρων προς τον Πύργο, εκ των οποίων τα 62 χλμ. θα γίνουν με βάση νέα χάραξη, αλλά και για παρεμβάσεις που θα γίνουν για την οδική ασφάλεια. «Βρήκαμε μία κατακερματισμένη εργολαβία, ένα έργο ουσιαστικά στα πρόθυρα της ευρωπαϊκής απένταξης, ένα έργο το οποίο εντάχθηκε σε ραδιουργίες της προηγούμενης κυβέρνησης, με διαπλεκόμενους εργολάβους. Κι όμως, με πολύ συστηματική δουλειά, με προσωπική ανάμειξη στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο αυτό υλοποιείται. Στο κομμάτι αυτό το οποίο επισκέφθηκα μόλις τώρα -το οποίο αφορά περισσότερο εσάς, το πρώτο κομμάτι του δρόμου- είμαστε τρεις μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Και είμαστε πια βέβαιοι ότι όλος ο δρόμος θα παραδοθεί στις αρχές του 2025, ώστε να κλείσει επιτέλους αυτή η μεγάλη πληγή για την ευρύτερη περιοχή σας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε με κατοίκους στην Κάτω Αχαΐα. «Μία απλή σύγκριση» Συνομιλώντας με τους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως στόχος της κυβέρνησης είναι πάντα να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της και να αγωνίζεται για τη στήριξη της κοινωνίας και την πρόοδο. «Σε αυτούς οι οποίοι ακόμα σκέφτονται αν πρέπει να μας ψηφίσουν, θα τους ζητήσω να κάνουν μία απλή σύγκριση. Να θυμηθούν τι έγινε στη χώρα τα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και τι έγινε στη χώρα τα τέσσερα χρόνια που κυβερνήσαμε εμείς. Και να μιλήσουν τα έργα μας. Σας ρωτώ όλους εσάς, τι θυμάστε ακριβώς από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Τι θυμούνται οι πολίτες; Το δημοψήφισμα, τα κλειστά ΑΤΜ, τους συνταξιούχους στο δρόμο. Μια πορεία μιας χώρας η οποία δεν στεκόταν καλά στα πόδια της», είπε ο Πρωθυπουργός. Εγγύηση για την ασφαλή πορεία της χώρας η αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ «Συχνά συνομιλώ με ομολόγους μου Πρωθυπουργούς, Προέδρους άλλων χωρών και μου διηγούνται τις περιπέτειές τους στα πλαίσια πολυκομματικών κυβερνήσεων που αναγκάζονται να σχηματίσουν. Για εμάς, η απλή αναλογική είναι συνταγή ακυβερνησίας και μεγάλων δυσκολιών για τη χώρα. Θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη στη δεύτερη κάλπη, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και να οδηγούμε το σκάφος της χώρας με ασφάλεια μέσα σε αυτά ταραγμένα νερά στα οποία πορευόμαστε. Όμως η πρώτη δοκιμασία είναι η πρώτη εθνική κάλπη», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Πάτρα και η Αχαΐα του 2030: 3,7+ δισεκατομμύρια ευρώ για 80+ έργα Οι υποδομές εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο 80 και πλέον έργων, για τα οποία θα διατεθούν πόροι που υπερβαίνουν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο την αξιοποίηση των μεγάλων πλεονεκτημάτων της Αχαΐας, τη δραστική τόνωση της αναπτυξιακής προοπτικής της και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την «Πάτρα του 2030». Πέραν των σημείων που επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, στα δεκάδες δρομολογημένα και σχεδιαζόμενα έργα περιλαμβάνονται η κατασκευή νέου τμήματος για εμπορευματοκιβώτια στον νέο Λιμένα και η κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης, ο τετραπλασιασμός της χωρητικότητας των υποδομών για αποθήκευση LNG στον Λιμένα Πατρών και η ανάπλαση εκτάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων στο παραλιακό μέτωπο Πάτρας – Ρίου. Στον φάκελο των παρεμβάσεων έχουν επίσης ενταχθεί, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο λιμάνι του Αιγίου με «πράσινα» πρότυπα, η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, η ανάπτυξη Περιφερειακού Ερευνητικού Κέντρου στη Δυτική Ελλάδα, η αναβάθμιση των δομών Υγείας της Πάτρας, η διεθνοποίηση του πανεπιστημίου της πόλης και η αποκατάσταση ιστορικών τοπόσημων όπως το ρωμαϊκό ωδείο και το θέατρο «Απόλλων». Τα έργα θα καλύψουν το χρόνιο κενό σε υποδομές και θα δώσουν νέα ώθηση σε στρατηγικής σημασίας εμπορικές συνδέσεις, αφενός με το εξωτερικό και αφετέρου με την υπόλοιπη ελληνική αγορά χάρη στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της περιοχής σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και τα logistics, ενώ παράλληλα η τοπική επιχειρηματικότητα και ο πρωτογενής τομέας θα επωφεληθούν από την καλύτερη αξιοποίηση των δράσεων του πανεπιστημίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με το πέρας των έργων το τοπικό ΑΕΠ θα έχει αυξηθεί κατά 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ, προσθέτοντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με καλύτερες αμοιβές σε σχέση με τις σημερινές. Μετά την αναχώρησή του από την Κάτω Αχαΐα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό και βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης, οι βουλευτές Αχαΐας της ΝΔ Άγγελος Τσιγκρής, Ιάσων Φωτήλας και Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου της ΝΔ και Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης και ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης. Ειδήσεις σήμερα: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της «Κιβωτού του Κόσμου», Αλεξάνδρα Μαρτίνου Υπογράφηκε η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης Γνωστές από τον Αύγουστο στην «Κιβωτό» οι καταγγελίες – «Δεν ξέραμε», έλεγε ο πατέρας Αντώνιος BEST OF NETWORK 22.11.2022, 11:48 22.11.2022, 16:45 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 22.11.2022, 16:30

