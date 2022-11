Μητσοτάκης για τη μείωση του χρέους: Θα συνεχίσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων «Η δημοσιονομική συνέπεια έχει σημασία, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη», σχολίασε ο πρωθυπουργός Τις επίσημες προβλέψεις της Κομσιόν, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους από το 2019 μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ, σχολίασε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ από το 2019 στην ΕΕ» ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός. According to the official EU Commission forecast, Greece is projected to have the largest decline in debt-to-GDP since 2019 in the EU. Fiscal consistency matters, but so does growth. We will continue on the path of reforms, attracting investment and yes, lowering the debt burden. pic.twitter.com/qpHhSIfYZe— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 22, 2022 Και πρόσθεσε: «Η δημοσιονομική συνέπεια έχει σημασία, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, της προσέλκυσης επενδύσεων και της μείωσης του βάρους του χρέους». Ειδήσεις σήμερα: Λύθηκε το μυστήριο με τα πρόβατα στην Κίνα που έκαναν 12 μέρες κύκλους Νέες απειλές Ακάρ: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο «Πολύ πιθανόν να ακούσουμε καταγγελίες και για άλλες δομές» εκτιμά η Μιχαηλίδου BEST OF NETWORK 22.11.2022, 14:04 22.11.2022, 07:11 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 22.11.2022, 11:00

