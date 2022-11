Μητσοτάκης: Η Ελλάδα προβλέπεται να έχει τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ από το 2019

«Σύμφωνα με την επίσημη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα προβλέπεται να έχει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ από το 2019 στην ΕΕ» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση του χρέους επικαλούμενος στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Σημασία έχει η δημοσιονομική συνέπεια, αλλά και η ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, στην προσέλκυση επενδύσεων και ναι, στη μείωση του χρέους» προσθέτει.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύεται από ένα σχετικό γράφημα (σ.σ. επισυνάπτεται).

According to the official EU Commission forecast, Greece is projected to have the largest decline in debt-to-GDP since 2019 in the EU. Fiscal consistency matters, but so does growth. We will continue on the path of reforms, attracting investment and yes, lowering the debt burden. pic.twitter.com/qpHhSIfYZe

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 22, 2022