Οικονόμου: Μοιραίος και καταστροφικός ο Τσίπρας με τους πλειστηριασμούς Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καηγόρησε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης ότι ως πρωθυπουργός ευνόησε νομοθετικά τις εταιρείες εξαγοράς κόκκινων δανείων Απάντηση στην παρέμβαση Τσίπρα για τους πλειστηριασμούς κατοικιών – συναντήθηκε με την δημοσιογράφο Ιωάννα Κολοβού που έχασε το διαμέρισμά της – έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να μας επαναφέρει στην εποχή των «Αγανακτισμένων», υπενθύμισε ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα πραγματοποιήθηκαν 30.000 πλειστηριασμοί. Η δήλωση Οικονόμου έχει ως εξής: «Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να χάνει ένας άνθρωπος το σπίτι του σε πλειστηριασμό και κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ευαισθησία. Η πολιτική της Κυβέρνησης στο θέμα των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασμών προσφέρει πολλές δυνατότητες στους πολίτες να διασώσουν τις περιουσίες τους, για αυτό και πολλές χιλιάδες δανειοληπτών έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους και προστατεύσει τους κόπους τους. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας υπήρξε ο Πρωθυπουργός που θέσπισε και ευνόησε νομοθετικά τις εταιρείες εξαγοράς κόκκινων δανείων, που επί των ημερών του (2018-2019) οι ολοκληρωμένοι πλειστηριασμοί έφτασαν περίπου τις 30.000. Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να φανεί καλός στα λόγια, ενώ υπήρξε μοιραίος και καταστροφικός στα έργα. Όσο και αν προσπαθεί να μας επαναφέρει στην εποχή των “Αγανακτισμένων”, οι πολίτες τον ξέρουν καλά πια και κρίνουν». Ειδήσεις σήμερα: Avatar: The Way of Water – Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα Μουντιάλ 2022: Ξανά προβλήματα με το ΑΝΤ1+ Κιβωτός του Κόσμου: Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου πρόεδρος – Δείτε την προσωρινή διοίκηση BEST OF NETWORK 22.11.2022, 14:04 22.11.2022, 07:11 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 22.11.2022, 15:03

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )