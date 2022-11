Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου

Για ακόμη μία χρονιά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φορά τα γιορτινά του και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα που έχει, όπως πάντα, κάτι ξεχωριστό για τον καθένα.

Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα Σιντριβάνια που χορεύουν, η μεγάλη γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου και η πάντα φαντασμαγορική Παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι μόνο λίγες από τις εμπειρίες που έχουν γίνει πλέον παράδοση για χιλιάδες επισκέπτες, αναδεικνύοντας το ΚΠΙΣΝ σε αγαπημένο χριστουγεννιάτικο προορισμό.

1η Δεκεμβρίου: Τα γιορτινά φώτα ανάβουν και όλοι είναι προσκεκλημένοι

Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει μέσα από μια λαμπερή γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη.

Οι χώροι ντύνονται με χιλιάδες λαμπιόνια, οι φωτιστικές εγκαταστάσεις μεταμορφώνουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα ονειρικό σκηνικό, τα φωταγωγημένα έλατα δεσπόζουν στην Αγορά και το γιορτινό φως τρυπώνει σε κάθε γωνιά με τη μουσική να ταξιδεύει μαζί του.

Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ ανοίγει τις πόρτες του και περιμένει τους πατινέρ να χορέψουν στον πάγο. Τα Σιντριβάνια χορεύουν στο Κανάλι γεμάτα χρώμα και φαντασία, ενώ ο Άγιος Βασίλης περιμένει να καλωσορίσει κάθε παιδί ξεχωριστά χαρίζοντας πολύχρωμα μπαλόνια.

Το ραντεβού δίνεται στην Αγορά όπου, αρχικά, η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τραγουδά εορταστικές μελωδίες. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός μαέστρος, συνθέτης και διευθυντής του Young People’s Chorus of New York City, Francisco J. Núñez, μαζί με τις Chórεs της Μαρίνας Σάττι, οι οποίες συνοδεύονται από οκτώ αντρικές φωνές και μουσικούς, καλούν όλους τους επισκέπτες να τραγουδήσουν μαζί τους αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια -χριστουγεννιάτικα και μη- δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτινή χορωδία. Πρόκειται για μια ξεχωριστή συμμετοχική συναυλία (sing-along) η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου μέσα από τις «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center. Όλη η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming) στο φουαγιέ του David Geffen Hall στο Lincoln Center, αλλά και στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org, στη σελίδα του στο Facebook @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.

Η γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί και σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Φωτιστικές Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Και φέτος τα Χριστούγεννα το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε έναν φωτεινό πόλο έλξης. Φωτιστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, ορατές από απόσταση, προορισμένες για έκθεση σε δημόσιο χώρο, συνομιλούν δυναμικά με το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και προσφέρουν στον επισκέπτη μια μοναδική, εντυπωσιακή εμπειρία.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιπλανηθούν σε διαφορετικά σημεία του Πάρκου – στον Πευκώνα, το Ξέφωτο, τον Θόλο, τους Πίδακες Νερού και τα Φυτεμένα Δώματα – να αλληλεπιδράσουν με τις φωτιστικές εγκαταστάσεις, να φωτογραφηθούν με τους αγαπημένους τους και να μαγευτούν από το φως.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ξέφωτο το Light Holders του Jonas Vorwerk, δημιουργεί ένα τοπίο φωτός και ήχου ως φόρο τιμής στα στούντιο όπου γεννήθηκαν οι μουσικές των δεκαετιών του 1950 και 1960. Το HALO των Venividimultiplex (Joost van Bergen, Dirk Schlebusch και Onne Walsmit) λάμπει σαν ένας διαφορετικός ήλιος πάνω από τους Πίδακες Νερού. Στον Πευκώνα, το Light Piano 2.0 των Mark Ridder και Arion De Munck περιμένει το κοινό να συνθέσει την πιο ωραία οπτικοακουστική μελωδία.

Στον Θόλο το έργο Submergence των Squidsoup μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα υβριδικό περιβάλλον όπου ο εικονικός και ο φυσικός κόσμος συμπίπτουν.

Τέλος, μία στάση στα Φυτεμένα Δώματα αποκαλύπτει στο κοινό την Πομπή/Pompe των Γιώργου Νίκα και Ελένης Μαραγκάκη, την ελληνική συμμετοχή που επιλέχθηκε μέσα από ανοιχτή πρόσκληση (open call).

Οι φωτιστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν καθημερινά από την 01/12/22 μέχρι τις 08/01/2023 από τις 17.00 το απόγευμα έως το κλείσιμο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Παγοδρόμιο στο Κανάλι

Από την 1η Δεκεμβρίου το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ αναδύεται και πάλι στο Κανάλι. Οι πατινέρ μπορούν να χορέψουν στον πάγο ακούγοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες, αλλά και όσοι δεν ξέρουν πατινάζ έχουν την ευκαιρία να μάθουν σε ένα μαγευτικό τοπίο.

Οι επισκέπτες συναντούν το Παγοδρόμιο στο ίδιο σημείο, στην βόρεια όχθη του Καναλιού, στο ύψος του Κέντρου Επισκεπτών, οπού μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του Καναλιού και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια ενώ στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους.

Φέτος, όμως, ο αγαπημένος χριστουγεννιάτικος θεσμός επιστρέφει με μια σημαντική αλλαγή. Στο πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του ΚΠΙΣΝ, η εγκατάσταση του Παγοδρομίου χρησιμοποιεί συνθετικό πάγο, ο οποίος έχει μηδενική ενεργειακή κατανάλωση προσφέροντας, ταυτόχρονα, ακριβώς την ίδια, αγαπημένη εμπειρία σε όλους τους επίδοξους πατινέρ.

Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά από την 01/12/22 μέχρι τις 31/01/23 από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 το βράδυ, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Η είσοδος στο Παγοδρόμιο είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org/Icerink2022.

Δεκέμβριος στο ΚΠΙΣΝ: ένας μήνας γιορτής

Από την 1η Δεκεμβρίου, όταν το ΚΠΙΣΝ φωταγωγείται, μέχρι την Παραμονή Πρωτοχρονιάς με το θεαματικό σόου πυροτεχνημάτων και το μεγάλο πάρτι στην Αγορά, πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες!

Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες ζωντανεύουν στον Φάρο. Η Βαλίτσα της Ουρανίας Σελέστ , το νέο έργο του πολυβραβευμένου συγγραφέα Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, γραμμένο ειδικά για το ΚΠΙΣΝ, έρχεται στις 23 Δεκεμβρίου και για δώδεκα παραστάσεις, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου με την Έλενα Τοπαλίδου στον ομώνυμο ρόλο.

Από τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική που θα πλημμυρίσει την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος! Η Αλέξια μαζί με τη διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα του El Sistema Greece θα υποδεχτεί το κοινό με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τον κινηματογράφο (19/12), ενώ η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ θα δώσει μια ξεχωριστή συναυλία με τα δημοφιλέστερα τραγούδια από τα μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber (26/12) και ερμηνευτές τους Βασιλική Καραγιάννη, Βάσια Ζαχαροπούλου και Βασίλη Καβάγια. Την εορταστική περίοδο θα κλείσει στην Αγορά μία συναυλία-αφιέρωμα στον David Bowie (08/01) από την Heroes tribute band.

Όπως κάθε χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του. Η περίφημη Παραμονή Πρωτοχρονιάς του ΚΠΙΣΝ, που έχει πλέον καθιερωθεί ως το πρωτοχρονιάτικο ραντεβού χιλιάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας, τα έχει όλα: πατινάζ στο Παγοδρόμιο μέχρι αργά, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, συναυλία του Jerome Kaluta με την Big Band του, DJ set με τον Ιταλό Beppe Loda και, βέβαια, τον πρώτο αγώνα δρόμου του έτους, τον SNF RUN: 2023 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», υπό την επιστημονική επίβλεψη του Sports Excellence /Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ. Οι εγγραφές για τον αγώνα ανοίγουν την 1η Δεκεμβρίου.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί, επίσης, εργαστήρια για παιδιά και παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Χορός με led hula hoop, αυτοσχέδια ορχήστρα κρουστών, ευχές πάνω σε κρέπες με πραλίνα σοκολάτας (!!), κυνήγι θησαυρού στο Ξέφωτο και, φυσικά, όπως κάθε χρόνο, φωτογραφίες παρέα με τον Άι Βασίλη είναι μόνο λίγες από τις χριστουγεννιάτικες εμπειρίες που περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Στο τέλος Δεκεμβρίου εγκαινιάζεται και η νέα μόνιμη εγκατάσταση του ΚΠΙΣΝ, ο Τοίχος Αναρρίχησης, ύψους 9 μέτρων, για τους λάτρεις του αθλήματος, αλλά και για όσους θέλουν να δοκιμάσουν την εμπειρία για πρώτη φορά.

Από τις 23 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, από τις 17.00 έως τις 23.00, στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου, η Bεράντα του Φάρου μεταμορφώνεται στο 360° Christmas Pop-Up Bar, το απόλυτο χριστουγεννιάτικο σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ. Με πανοραμική θέα στο ΚΠΙΣΝ και τις φωτιστικές εγκαταστάσεις του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό pop up bar, ειδικά σχεδιασμένο για τις γιορτές από την αρχιτέκτονα – σκηνογράφο Ελίνα Λούκου. Γνωστοί DJs και μια μεγάλη λίστα από κοκτέιλ συμπληρώνουν την εμπειρία.

Παράλληλα, μοσχομυριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα και cupcakes, λαχταριστά cinnamon rolls και panettone, κρέπες και βάφλες, ζεστή σοκολάτα και κρασί, σούπες και πολλές άλλες γιορτινές λιχουδιές, περιμένουν τους επισκέπτες στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ, ενώ το SNFCC Store προτείνει και φέτος πολλά ξεχωριστά δώρα.