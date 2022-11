Πελώνη για Κιβωτό: Έχουμε εμπιστοσύνη στους εισαγγελικούς λειτουργούς 

«Η υπόθεση αφορά ευάλωτα παιδιά, απαιτείται αυξημένη ευαισθησία. Θυμίζω ότι το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας από την αρχή έπραξαν το αυτονόητο, αναστέλλοντας κάποιες μεταβιβάσεις οικονομικών πόρων και ακίνητης περιουσίας προς την “Κιβωτό”» ανέφερε η Αριστοτελία Πελώνη, αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, διευκρινίζοντας ότι οι πάγιες ανάγκες τέτοιων δομών καλύπτονται από τη συνεισφορά ιδιωτών με δωρεές, ενώ η συμβολή της Πολιτείας αφορά ως επί το πλείστον παραχωρήσεις κτιρίων και άδειες. Αυτό μέχρι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς όμως ταυτόχρονα να τίθεται σε διακινδύνευση η λειτουργία της δομής, διαβεβαίωσε η κ. Πελώνη. «Γι’ αυτό και ελήφθη αυτή η απόφαση, στην σύσκεψη χθες υπό τον πρωθυπουργό με τους αρμόδιους υπουργούς, να οριστεί προσωρινή διοίκηση μέχρι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, με στόχο την προστασία των παιδιών» ανέφερε. Όσο για τις αναστολές, είναι πολύ συγκεκριμένες, εξήγησε. «Ήταν ένα συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο είχε αξιολογηθεί και είχε υπογραφεί από τον υπουργό Οικονομικών τον Σεπτέμβριο. Επειδή όμως πρέπει να έχουμε όλοι και την απαιτούμενη ευαισθησία και στη διαχείριση των δημοσίων πόρων, έγινε αυτή η ανάκληση μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, με προτεραιότητα πάντα την προστασία των παιδιών και προφανώς την εύρυθμη λειτουργία της δομής μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση» συμπλήρωσε. «Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελίας και έχουμε εμπιστοσύνη στους εισαγγελικούς λειτουργούς ότι με το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης και θα υπάρξει και η σχετική ταχύτητα στην έρευνα, ώστε να μην υπάρχουν σκιές» υπογράμμισε η κ. Πελώνη. Ταυτόχρονα, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, αναφέρθηκε στην γενικότερη εικόνα στον χώρο της επιμέλειας των ανηλίκων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες του κόσμου, όπου δραστηριοποιούνται εθελοντικές οργανώσεις. Πολλές από τις δομές που έχουν δημιουργηθεί έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά, έχουν σώσει ζωές παιδιών, επισήμανε, σημειώνοντας ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την αρμόδιο υπουργό για την οργάνωση αυτού του χώρου. Ωστόσο, προσέθεσε ότι τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα προτεραιότητα της κυβέρνησης, είναι ο κοινωνικός αναπροσανατολισμός, κάνοντας λόγο για την αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων και την ενίσχυση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ήδη το 40% των παιδιών που διαβιούσαν το 2019 σε ιδρύματα, είναι σήμερα σε κατάλληλα γι’ αυτά οικογένειες. «Υπάρχουν φίλτρα, κανόνες και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που έχουν γίνει, υπάρχει μείωση του χρόνου από τη στιγμή που πολίτης καταθέτει την αίτησή του μέχρι την ένταξή του στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Γονέων. Υπάρχει οικονομική ενίσχυση, υπάρχει διεύρυνση των ηλικιακών ορίων μέχρι τα 75 έτη, ώστε η μέγιστη διαφορά ηλικίας παιδιού και αναδόχου να είναι τα 50 χρόνια. Γίνονται αλλαγές, γίνεται δουλειά και όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο θλιβερά και σοκαριστικά και σοβαρά αν είναι, δείχνουν και κάτι άλλο κατά τη γνώμη μου. Ότι υπάρχει πλέον, δημιουργείται μία κουλτούρα εμπιστοσύνης, εμπιστοσύνη στους φορείς, εμπιστοσύνης στο κράτος, στις αρχές ότι κάποιος που μπορεί να έχει υποστεί κακοποίηση μπορεί να βγει και να το πει» συμπλήρωσε η κ. Πελώνη. Στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας και πιο ειδικά σε σχέση με την διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, στόχος της κυβέρνησης είναι η υπεράσπιση και η διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων «και όχι να ενοχλήσουν ή να μην ενοχλήσουν τρίτες χώρες». «Είναι μια σημαντική συμφωνία η σημερινή με συγκεκριμένες λεπτομέρειες και τρόπο συνεργασίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με πλωτά και εναέρια μέσα. Αποδεικνύει τη στενή, την πάρα πολύ καλή σχέση Ελλάδας- Αιγύπτου. Θυμίζω ότι οι σχέσεις μας έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Είμαστε δύο χώρες που έχουμε κοινές αντιλήψεις και για την περιοχή. Το έχουμε αποδείξει, κοινές αντιλήψεις και για το πώς γίνεται οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ανάμεσα σε όμορα κράτη. Θυμίζω ότι με την Αίγυπτο έχουμε μια συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Είναι μια στην πράξη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και είναι μια συμφωνία που εμπεδώνει και πρακτικά αυτή τη συνεργασία σε όλους τους τομείς» συμπλήρωσε η κ. Πελώνη. Αναφορικά με το κατά πόσο αναμένεται κάποια αντίδραση της γείτονος στην συγκεκριμένη συμφωνία, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, επισήμανε «η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι αυτόνομη, δεν ετεροπροσδιορίζεται και δεν θα ήθελα να σχολιάσω σχέσεις της Τουρκίας με τρίτες χώρες». Ειδήσεις σήμερα: Λύθηκε το μυστήριο με τα πρόβατα στην Κίνα που έκαναν 12 μέρες κύκλους Νέες απειλές Ακάρ: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο «Πολύ πιθανόν να ακούσουμε καταγγελίες και για άλλες δομές» εκτιμά η Μιχαηλίδου

