Σκρέκας: Απαιτούνται συμμαχίες για την ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Τις εργασίες της ξεκίνησε η πρώτη Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια στην Αθήνα (1st Athens Ministerial Energy Dialogue), που διοργανώνει σήμερα, Τρίτη 22 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός της Διάσκεψης είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και να διασφαλιστούν προσιτές τιμές για τους καταναλωτές. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Η Ελλάδα σήμερα διοργανώνει την πρώτη Υπουργική Συνδιάσκεψη με συμμετοχή των ομολόγων μου από χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Σκοπός μας είναι να τη μετατρέψουμε σε ένα θεσμό διαλόγου, συνεργασίας και ενότητας. Γιατί μόνο μέσα από τις συμμαχίες και την ενεργειακή συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες μας, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο που η ενεργειακή κρίση απειλεί τη συνοχή της κοινωνίας μας, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας». Στο Υπουργικό Στρογγυλό Τραπέζι συμμετείχαν ο Υπουργός Πράσινης Μετάβασης της Ιταλίας, Gilberto Pichetto Fratin (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, Belinda Balluku, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Rosen Hristov, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας, Virgil Daniel Popescu και η Κοσοβάρα Υπουργός Οικονομικών, Artane Rizvanolli. Παράλληλα, στην 1η Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, Μανούσο Μανουσάκη, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, τον Διευθυντή του Γραφείου Ελλάδας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), Ιωάννη Μαρή και την Επενδυτική Λειτουργό στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Δέσποινα Τωμαδάκη. Θα ακολουθήσει συζήτηση και τα τελικά συμπεράσματα των παρουσιάσεων. Ειδήσεις σήμερα: Λύθηκε το μυστήριο με τα πρόβατα στην Κίνα που έκαναν 12 μέρες κύκλους Νέες απειλές Ακάρ: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο «Πολύ πιθανόν να ακούσουμε καταγγελίες και για άλλες δομές» εκτιμά η Μιχαηλίδου

