Σουλεϊμάν Σοϊλού: «Θερμό επεισόδιο» με την υπ. Εσωτερικών της Γερμανίας για τους βομβαρδισμούς στη Συρία Η Γερμανίδα υπουργός τόνισε στον Τούρκο ομόλογό της ότι πρέπει να υπάρχει «αναλογικότητα» στις αντιδράσεις Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, με την υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Νάνσι Φέζερ. Αφορμή αποτέλεσαν οι αναφορές της Γερμανίδας υπουργού για την επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος» καθώς μετέφερε την δυσαρέσκεια του Βερολίνοιυ για τον βομβαρδισμό εδαφών της Συρίας από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με το επιχείρημα ότι αποτέλεσαν απάντηση στην έκρηξη με τους οχτώ νεκρούς στον πεζόδρομο Ιστικλάλ στην Κωνσταντινούπολη. Η κυρία Φέζερ αρχικά χαιρέτησε «τις προσπάθειες της Τουρκίας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας», στη συνέχεια, όμως, σημείωσε ότι «σε όλα αυτά τα θέματα είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η αναλογικότητα των μέτρων που λαμβάνονται και των ενεργειών που έχουν ληφθεί και η προστασία των αμάχων είναι απαραίτητη» φράση που εξόργισε τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικί για να μην υπάρχει κλιμάκωση» κατέληξε την αναφορά της η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών. «Αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον πεζόδρομο Ιστικλάλ. Καμία αναλογικότητα δεν υπήρξε γι’ αυτούς τους ανθρώπους» απάντησε εμφανώς ενοχλημένος ο Σοϊλού και πρόσθεσε ότι «το ΝΑΤΟ στάθηκε στο ύψος του γιατί δύο βόμβες έπεσαν στην Πολωνία. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με την γεωγραφική τους θέση, τη θρησκεία ή την περιοχή τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους». «Ήθελαν να εγκαταστήσουνε ένα τρομοκρατικό κράτος γύρω μας και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και το έθνος μας. Αυτό είναι το νόμιμο δικαίωμα κάθε χώρας» έκλεισε την τοποθέτησή του ο Σοϊλού. Ο τελευταίος λόγος ωστόσο ανήκε στην υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας η οποία αφού διευκρίνισε ότι «η Γερμαν ία είναι αλληλλέγγυα στην Τουρκία και μοιράζεται τα ίδια συναισθήματα για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων και τους συγγενείς τους» στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι «η απάντηση πρέπει να δίνεται βάσει του νόμου των εθνών και να προστατεύονται οι άμαχοι». Ειδήσεις σήμερα: Λύθηκε το μυστήριο με τα πρόβατα στην Κίνα που έκαναν 12 μέρες κύκλους Νέες απειλές Ακάρ: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο «Πολύ πιθανόν να ακούσουμε καταγγελίες και για άλλες δομές» εκτιμά η Μιχαηλίδου BEST OF NETWORK 22.11.2022, 11:48 22.11.2022, 07:11 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 22.11.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )