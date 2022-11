Στην Αίγυπτο σήμερα Δένδιας, Παναγιωτόπουλος και Βαρβιτσιώτης – Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν

Οι υπουργοί Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης θα πραγματοποιήσουν σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου, επίσκεψη στο Κάιρο, όπου θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους. H επίσκεψη πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά από την χειραψία Ερντογάν – Σίσι, που θεωρήθηκε από την Τουρκία ως μία ευκαιρία για το «ξεπάγωμα» των σχέσεων των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της επισκέψεως, ο υπουργός Εξωτερικών και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών θα παραβρεθούν στην τελετή υπογραφής «Μνημονίου Κατανόησης σχετικά με τη Συνεργασία στους Τομείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης», από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και από τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μοχάμεντ Ζάκι. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, ενώ θα διεξαχθούν και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο ΥΠΕΞ. Μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, θα υπογράψει με τον Αιγύπτιο βοηθό υπουργό Εξωτερικών, πρέσβη Ιχάμπ Νάσρ, συμφωνία για την Απασχόληση Εποχικών Εργαζομένων στον Γεωργικό Τομέα. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο, των δύο υπουργών Εξωτερικών, περί ώρα 17:00. Οι ανωτέρω συναντήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών διμερών σχέσεων Ελλάδας-Αιγύπτου και των τακτικών επαφών μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων των δύο χωρών. «Για την Ελλάδα η σχέση με την Αίγυπτο είναι θέμα στρατηγικής επιβίωσης», επισημαίνει κορυφαία κυβερνητική πηγή στο «ΘΕΜΑ» αναφορικά με τη συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ της Αθήνας και του Καΐρου σε μια σειρά από τομείς, από το ενεργειακό πεδίο μέχρι την άμυνα και την οικονομία. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας ενδέχεται να υπογράψει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του μια σειρά από συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν εντατικοποιήσει τη στρατιωτική τους συνεργασία με ασκήσεις, αμοιβαίες επισκέψεις προσωπικού, αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών. Οι συμφωνίες που πρόκειται να επισημοποιηθούν μεταξύ Αθήνας και Καΐρου αφορούν έρευνα και διάσωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και για κάποιους θεωρούνται ένα βήμα πριν από την υπογραφή μνημονίου αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, όπως είναι οι αντίστοιχες που έχει συνομολογήσει η Ελλάδα με τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κρίσιμης σημασίας είναι και η συμφωνία για ελεγχόμενη μετανάστευση εργατών γης από την Αίγυπτο προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε μια σειρά από αγροτικούς τομείς στην Ελλάδα. 5.000 εργάτες γης από την Αίγυπτο στην Ελλάδα Επειτα από πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών που έκανε και τη σχετική εισήγηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον Ιούνιο, οι Αιγύπτιοι συμφώνησαν να διαθέσουν 5.000 εργάτες γης στην Ελλάδα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελεγχόμενης μετανάστευσης που υπογράφεται με τρίτη χώρα, ενώ οι διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ προβλέπουν την επιμήκυνση της διάρκειας της συμφωνίας και την αύξηση του αριθμού των εργατών γης σε επόμενη φάση, εφόσον οι ανάγκες των αγροτικών εργασιών στην Ελλάδα το απαιτήσουν. Σε διπλωματικό επίπεδο οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χαρακτηρίζονται οι καλύτερες που υπήρχαν ποτέ. Η συμφωνία του 2020 για μερική οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, την οποία επεξεργάστηκαν και υπέγραψαν ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Σάμεχ Σούκρι είναι ο σηματωρός για την επέκταση της συνεργασίας. Μόλις πρόσφατα ο Ελληνας πρωθυπουργός και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συμφώνησαν στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ε.Ε. μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Ειδήσεις σήμερα: Χαλκιδική: Πιθανόν λόγω ερωτικής απογοήτευσης αυτοπυρπολήθηκε η 31χρονη Καταρίνα Σταν, το μοντέλο που βοηθά παιδιά με καρκίνο με δελφινοθεραπεία Μουντιάλ 2022: Τα 12 γκολ της 2ης ημέρας, το… πολύχρωμο που ενοχλεί και οι αντιδράσεις των οπαδών – Δείτε βίντεο

