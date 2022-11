Συμφωνία – μήνυμα στην Άγκυρα για το Αιγαίο υπέγραψε ο Παναγιωτόπουλος στην Αίγυπτο

Συμφωνία -μήνυμα προς την Άγκυρα, που επιδιώκει το «μοίρασμα» του Αιγαίου για την έρευνα και διάσωση είναι αυτή που υπέγραψαν σήμερα Ελλάδα και Αίγυπτος: Με αυτήν καθορίζονται τα όρια της δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης για την Έρευνα και Διάσωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που ταυτίζονται με τα FIR Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα, με πλήρη εφαρμογή και απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Το FIR Αθηνών, που καθορίστηκε κατά τα έτη 1950, 1952 και 1958 περιλαμβάνει: -Όλη την ελληνική επικράτεια και όλο το Αιγαίο (ελληνικά και διεθνή ύδατα) μέχρι τη μέση γραμμή μεταξύ των ανατολικών ακτών των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των απέναντι τουρκικών παραλίων, εκκινώντας από τις εκβολές του Έβρου και φθάνοντας ως το Καστελόριζο. -Προς Νότο, μέχρι τη μέση γραμμή μεταξύ Κρήτης και των απέναντι αφρικανικών ακτών. -Προς δυσμάς, μέχρι τη μέση γραμμή με τις απέναντι ιταλικές ακτές. Ο χάρτης συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου για τα όρια ευθύνης σχετικά με την έρευνα και διάσωση «Η συμφωνία για τη συνεργασία στους τομείς της Αεροναυτικής και της Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης αντανακλά τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία εδράζεται σε ισχυρούς διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού. Καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοβοήθειας των αρμοδίων Κέντρων συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης των δύο κρατών, συνεργασίας ιδιαίτερης σημασίας που προϋποθέτει αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη μειζόνων καταστροφών», τόνισε , μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος σήμερα, από το Κάιρο, όπου υπέγραψε τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι. «Στη συμφωνία», πρόσθεσε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «καθορίζονται τα όρια της δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης για την Έρευνα και Διάσωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που ταυτίζονται με τα FIR Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα, με πλήρη εφαρμογή και απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου». «Σε αντιδιαστολή», όπως είπε, τα αποκαλούμενα «Μνημόνια Συνεργασίας» μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Τρίπολης, «συνιστούν συμπεριφορές παράνομες, παραβατικές, άκυρες και αποσταθεροποιητικές». «Αποτελούν σαφείς προκλήσεις κατά κυρίαρχων κρατών, παραβλέπουν τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και της ίδιας της γεωγραφίας, ενώ αποτελούν σαφή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια» ξεκαθάρισε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Οι υπουργοί Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά την υπογραφή διμερών συμφωνιών στο Κάιρο Όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας και της κοινής θέλησης των δύο χωρών για περαιτέρω διεύρυνσή της. Υπογράμμισε, επίσης, την σημασία της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες στην άσκηση «Medusa», που πραγματοποιείται από 19 έως και 25 Νοεμβρίου, με μεγάλη επιτυχία. Ελλάδα και η Αίγυπτος, συνέχισε ο κ. Παναγιωτόπουλος, έχουν ως κοινό στόχο την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές της καλής γειτονίας για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών τους, αλλά και την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας με τον ομόλογό του, με συμμετοχή των αρχηγών ΓΕΕΘΑ, κατά την οποία συζητήθηκαν δραστηριότητες και προγράμματα για τον εμπλουτισμό της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τελετή υπογραφής έγινε παρουσία των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου Δένδια και Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι. Συμμετείχαν, επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Οσάμα Ασκάρ. -- Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ιωάννα Παλιοσπύρου: Επέστρεψε στο σημείο που δέχτηκε την επίθεση με βιτριόλι – «Εδώ ξεκίνησε για μένα μια άλλη ζωή» Κιβωτός του Κόσμου: Έδιωξαν πρώην φιλοξενούμενη επειδή έκανε άμβλωση – «Είναι ό,τι πιο σκληρό μπορεί να βιώσει ένα παιδί»

