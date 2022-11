Τουρκία: «Η χειραψία Ερντογάν – Σίσι προκάλεσε πανικό στην Ελλάδα» λένε τουρκικά ΜΜΕ Τα τουρκικά ΜΜΕ παρουσιάζουν την χειραψία των δύο προέδρων ως «λιώσιμο» των πάγων ανάμεσα τους – Τι γράφουν για τη σημερινή επίσκεψη ελληνικής αντιπροσωπείας στο Κάιρο Η σημερινή υπουργική αποστολή στην Αίγυπτο, αποτελούμενη από τους υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και Νίκο Παναγιωτόπουλο καθώς και τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ερμηνεύεται από τα τουρκικά ΜΜΕ, ως αντίδραση της Αθήνας στην πρόσφατη χειραψία του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην Ντόχα του Κατάρ. Τα τουρκικά ΜΜΕ παρουσιάζουν την χειραψία, το σύντομο τετ α τετ οφείλεται στον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ως δείγμα πως «λίωνουν» οι πάγοι ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο. Να σημειωθεί πως έως πρότινος ο Ερντογάν αποκαλούσε τον Σίσι «δολοφόνο» και «δικτάτορα». Η σημερινή επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Κάϊρο, έχει πάντως σχέση με την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Αίγυπτο που μεθοδικά και αποτελεσματικά κτίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και βέβαια δεν επισκιάζεται από επικοινωνιακές «χειραψίες». Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι δημοσιευμάτων έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ στην Τουρκία. «Η χειραψία του προέδρου Ερντογάν και του Αιγύπτιου προέδρου Σίσι προκάλεσε πανικό στην Ελλάδα» σχολιάζει το δίκτυο Haber3 με τίτλο : «Ερντογάν και Σίσι έλιωσαν τον πάγο. Η Ελλάδα ανέλαβε δράση». «Η Ελλάδα ανέλαβε δράση μετά τη χειραψία Ερντογάν-Σίσι» είναι τίτλος δημοσιεύματος της εφημερίδας Sozcu, που μιλάει για αντίδραση της χώρας μας στην πρόσφατη χειραψία του Τούρκου προέδρου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στην Ντόχα. «Η φωτογραφία με τον Πρόεδρο Ερντογάν και τον Σίσι να δίνουν τα χέρια ταρακούνησε την Ελλάδα, που στέλνει αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο» σχολιάζει το δίκτυο Son Dakika. «Ερντογάν και Σίσι έδωσαν τα χέρια. Άβολα ένιωσε η Ελλάδα» γράφει το haber.com, αναφέροντας πως η χώρα μας ανέλαβε δράση μετά την χειραψία του προέδρου Ερντογάν με τον «πραξικοπηματία» -όπως τον χαρακτηρίζει- πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι. Ειδήσεις σήμερα: Μουντιάλ 2022: Αυξήθηκαν τα λεπτά των καθυστερήσεων με προτροπή της FIFA Ασυνήθιστα φωτεινός μετεωρίτης πάνω από τη Νορβηγία – Δείτε βίντεο Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου πρόεδρος στην «Κιβωτό» – Δείτε την προσωρινή διοίκηση BEST OF NETWORK 22.11.2022, 11:48 22.11.2022, 07:11 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 22.11.2022, 11:00

