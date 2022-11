ALCO: Στις 8 μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, δεύτερος ο «Κανένας» Η ακρίβεια, η πορεία της οικονομίας και τα ελληνοτουρκικά θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ψήφο των ψηφοφόρων – Αυξήθηκε στο 39% το ποσοστό των ψηφοφόρων που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση Στις οκτώ μονάδες μειώθηκε η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα «ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για τη θέση του πρωθυπουργού», στο β! μέρος της δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ALPHA: ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κέρδισε δύο μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ ο πρωθυπουργός έχασε μία. Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας μένει πίσω από τον «Κανένα», ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει και πάλι ένα 8% στην συγκεκριμένη ερώτηση. Ενδεικτική της αδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ να «εισπράξει» από την κυβερνητική φθορά είναι και και το γεγονός ότι παραμένει για άλλον ένα μήνα «κολλημένο» στο 23% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι τα πράγματα «θα ήταν καλύτερα» με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αυξήθηκε ελαφρά -στο 39% – το ποσοστό εκείνων που προκρίνουν μία αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά από τις εκλογές, ενώ μειώνεται κατά δύο μονάδες – στο 47% – το ποσοστό των ψηφοφόρων που θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας. Εχει ενδιαφέρον ότι οι αναποφάσιστοι – που σύμφωνα με την ALCO αποτελούν αυτή την περίοδο το 14,2% του εκλογικού σώματος – δηλώνουν ότι την ψήφο τους θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό η πορεία της οικονομίας και η ακρίβεια, όπως και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και οι υποκλοπές. Ανάλογες είναι οι απαντήσεις και στο σύνολο των ψηφοφόρων. Ενδεικτικό της συνολικής εικόνας της κοινωνίας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι το εισόδημά του «ίσα που αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του», ενώ ένας στους τρεις λέει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες – και μόνον το 17% απαντά ότι «ζει άνετα». BEST OF NETWORK 22.11.2022, 18:19 22.11.2022, 16:45 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 09:27 22.11.2022, 09:29 22.11.2022, 16:30

