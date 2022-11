Άδωνις Γεωργιάδης για την έξωση στην Κολοβού: Θράσος του Τσίπρα, ο πρώτος πλειστηριασμός έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ Είχε το θράσος να πάει εκεί χθες και να «πουλά» αλληλεγγύη, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης για την επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο σπίτι της δημοσιογράφου Πυρά προς τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με την έξωση στη δημοσιογράφο Ιωάννα Κολοβού μετά από πλειστηριασμό για χρέος 15.000 ευρώ. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Γεωργιάδης «Ο πρώτος πλειστηριασμός, που δεν τελεσφόρησε, της οικίας της κας Κολοβού έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και με τα funds που μπόρεσαν να αγοράσουν και αυτό και χιλιάδες άλλα δάνεια με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ επίσης». Είχε το θράσος να πάει εκεί χθες και να «πουλά» αλληλεγγύη, πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης για την επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα στο σπίτι της Ιωάννας Κολοβού. Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη: Ο πρώτος πλειστηριασμός, που δεν τελεσφόρησε, της οικίας της κας Κολοβού έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και με τα funds που μπόρεσαν να αγοράσουν και αυτό και χιλιάδες άλλα δάνεια με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Και είχε το θράσος να πάει εκεί χθες και να «πουλά» αλληλεγγύη. Ο πρώτος πλειστηριασμός, που δεν τελεσφόρησε, της οικίας της κας Κολοβού έγινε επί Σύριζα, με νόμο του Σύριζα και με τα funds που μπόρεσαν να αγοράσουν και αυτό και χιλιάδες άλλα δάνεια με νόμο του Σύριζα επίσης. Και είχε το θράσος να πάει εκεί χθες και να «πουλά» αλληλεγγύη pic.twitter.com/tgnx71wYzy— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 23, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Εμφανίστηκαν πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα – Μιλούν για «θρησκευτικά και πολιτικά αντίποινα» Μουντιάλ 2022: Βγήκαν στους δρόμους οι Ιάπωνες, αλλά… σταμάτησαν στο πράσινο για τ’ αυτοκίνητα! «Ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τον Χάρο» λέει η μητέρα της 21χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο BEST OF NETWORK 23.11.2022, 18:08 23.11.2022, 08:05 23.11.2022, 15:04 23.11.2022, 16:39 23.11.2022, 18:00 23.11.2022, 10:17

