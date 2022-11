Ανανέωση και πρόσωπα-έκπληξη στις λίστες του ΠΑΣΟΚ

Στην τελική ευθεία για την πλήρη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, τα αρμόδια στελέχη της οποίας κινούνται με βάση την οδηγία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για «αποκαλυπτήρια στις αρχές Δεκεμβρίου». Στόχος της ηγεσίας του κόμματος είναι μέχρι την πιθανή ημερομηνία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής για την έγκριση των ψηφοδελτίων (10-11 Δεκεμβρίου) να έχουν κλειδώσει οι λίστες σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες με πρόσωπα ισχυρούς παίκτες στην κεντρική πολιτική σκηνή ή στις τοπικές κοινωνίες. Η οδηγία θέλει σημαντικές δόσεις ανανέωσης στην κάθε λίστα, γυναίκες με δυνατό αποτύπωμα στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται και στελέχη που διατηρούν με τη στάση τους ζωντανό τον ιστό της κομματικής ενότητας. Είναι προφανές ότι το επιτελείο αναζητεί πρόσωπα-έκπληξη που θα συμβάλουν αποφασιστικά στο στοίχημα για την αύξηση της εκλογικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ και για τη δημιουργία μιας συμπαγούς Κοινοβουλευτικής Ομάδας την επόμενη μέρα. ΑΤΤΙΚΗ ■ Α’ Αθήνας: Παρότι το 2019 το ΚΙΝ.ΑΛ. σημείωσε χαμηλές πτήσεις και εξασφάλισε μία έδρα, τώρα η Χαριλάου Τρικούπη φιλοδοξεί ότι θα πετύχει σημαντική άνοδο του εκλογικού ποσοστού. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και με ρόλο-κλειδί στο επιτελείο Ανδρουλάκη, διεκδικεί την επανεκλογή του. Στη μάχη της Αθήνας και ο επικεφαλής της «πράσινης» δημοτικής παράταξης και υποψήφιος για την ηγεσία Παύλος Γερουλάνος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου (από τις νεότερες γενιές) Δημήτρης Οικονόμου, η δημοτική σύμβουλος Ρωξάνη Μπέη, η Ζέφη Δημαδάμα (Τομέας Γυναικών), ο Γιώργος Αποστολόπουλος, η Πόπη Γιαννοπούλου, ο Μάνος Επιτροπάκης κ.ά. ■ Νότια Αθήνα: Η Τόνια Αντωνίου, νυν βουλευτής και κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με έντονη δράση από τη Νεολαία του κόμματος, όπου υπήρξε γραμματέας, ο Στέφανος Ξεκαλάκης, πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, εκ των στενότερων συνεργατών του Ανδρουλάκη, και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Χρηστίδης αποτελούν τη βασική τριάδα του άκρως ανταγωνιστικού ψηφοδελτίου. Υποψήφιος θα είναι εκ νέου ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου (πρώτος επιλαχών, πρώην πρύτανης). Θα κατέβουν επίσης η δικηγόρος Μαρία Τσέλιου, η αναπληρώτρια Επικοινωνίας Αναστασία Σιμητροπούλου, η Κατερίνα Βαλαβάνη, ο Γιάννης Αμοιρίδης, ενδεχομένως ο γνωστός τερματοφύλακας Νίκος Σαργκάνης (του έχει γίνει κρούση και για άλλες περιοχές, όπως για τα ανατολικά της Αττικής), ο τοπογράφος Μιχάλης Καλογιαννάκης κ.ά. ■ Βόρεια Αθήνα: Βέβαιη θεωρείται, σύμφωνα με αρκετά στελέχη, η επανεκλογή του υποψηφίου για την ηγεσία και νυν βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος πήρε σημαντικό ποσοστό υποστηρικτών στην κορυφαία εσωκομματική μάχη. Εντονη κινητικότητα καταγράφει η πρώην βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη. Υποψήφιες θα είναι επίσης η πρώην υπουργός Κατερίνα Μπατζελή και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Εφη Χαλάτση. Στη μάχη των βορείων προαστίων και ο γνωστός δημοσιογράφος Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο Παναγιώτης Βλάχος (στα της επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ), η Ρένια Ζαρκαδούλα (από τη νέα γενιά), ο Παναγιώτης Γκανιάτσος, ο Γιάννης Πούπκος κ.ά. ■ Δυτική Αθήνα: Μπρα ντε φερ μεταξύ της νυν βουλευτή Νάντιας Γιαννακοπούλου και του πρώην υπουργού και παπανδρεϊκού Μιχάλη Καρχιμάκη προβλέπουν στελέχη του κόμματος στον Δυτικό Τομέα. Επίσης, κατεβαίνουν οι Ηρακλής Δρούλιας, Θανάσης Κατερινόπουλος, Θανάσης Βαθιώτης κ.ά. ■ Ανατολική Αττική: Στην πρώτη γραμμή μπαίνει ο πρώην γραμματέας επί Φώφης Γεννηματά, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Στέλεχος από τις νεότερες γενιές είναι και ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Σμέρος, η Σόφη Κατσίγιαννη, ο Σπύρος Βρεττός, ο Λάζαρος Καραούλης, ο Χρήστος Ξενοκώστας. Κατεβαίνουν ακόμη ο Παντελής Ασπραδάκης, ο Μιλτιάδης Νεκτάριος κ.ά. ■ Δυτική Αττική: Ακούγονται τα ονόματα των Μηνά Αναστασάκη, Αγγελου Λιόση, Δημήτρη Στάμου, Μαργαρίτας Ακαμιωτάκη κ.ά. ■ Α’ Πειραιά: Παραμένει ένας από τους μεγάλους γρίφους της Χαριλάου Τρικούπη. Θα είναι υποψήφιοι οι Βασίλης Κατσαφάδος, Λευτέρης Χρυσοφάκης, Κατερίνα Βουρεξάκη, Ανδρέας Βροντάκης κ.ά. Ο πρώην βουλευτής και νυν αντιδήμαρχος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης που έχει δεχτεί κρούση φαίνεται ότι θέλει να παραμείνει στον αυτοδιοικητικό χώρο. Ακούγεται η υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα και δεν αποκλείεται να κατέβει τελικά η Μάρα Κουκουδάκη, από τα βασικά στελέχη του επιτελείου Ανδρουλάκη. ■ Β’ Πειραιά: Υποψήφιοι θα είναι οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Δημήτρης Κατσικάρης, Λεωνίδας Αθανασιάδης, Γιάννης Τσούτσας, Μαρία Γιαννακάκη κ.ά. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Α’ Θεσσαλονίκης: Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι τα γράψε σβήσε από τη Χαριλάου Τρικούπη θα συνεχιστούν μέχρι την τελευταία ώρα. Ο υποψήφιος για την ηγεσία και νυν βουλευτής Χάρης Καστανίδης θεωρείται κορυφαία δύναμη της Θεσσαλονίκης. Με ισχυρές δυνάμεις κατεβαίνει ο στενός συνεργάτης του Ανδρουλάκη, Αντώνης Σαουλίδης. Υποψήφιοι θα είναι επίσης, μεταξύ άλλων, η εκ της νέας γενιάς Πέννυ Δαλαμπούρα, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Πέτρος Λεκάκης, ο Γιάννης Μαγκριώτης κ.ά. ■ Β’ Θεσσαλονίκης: Ο νυν βουλευτής Γιώργος Αρβανιτίδης είναι δραστήριο στέλεχος της περιοχής. Υποψήφιοι θα είναι επίσης ο Θανάσης Γλαβίνας (διατηρεί την αρμοδιότητα του διευθυντή της Κ.Ο. του ΚΙΝ.ΑΛ.), ο Κώστας Πετρίδης, ο Μιχάλης Πάππου κ.ά. ΚΡΗΤΗ ■ Ηράκλειο: Κρίσιμη και για το πανελλαδικό αποτέλεσμα θεωρείται για το ΠΑΣΟΚ η μάχη στην καρδιά της Κρήτης, καθώς οι πληροφορίες βλέπουν ποσοστό της τάξης του 20% και πλέον. Του ψηφοδελτίου θα ηγηθεί, εκτός απροόπτου, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι δε προφανές ότι η αποχώρηση του νυν βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου (θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας) προκαλεί ανακατατάξεις και αναζήτηση δημοφιλών στην περιοχή υποψηφίων. Οι ίδιες πληροφορίες δεν αποκλείουν την κάθοδο του πρώην βουλευτή Γιάννη Κουράκη, που δραστηριοποιείται τώρα στον αυτοδιοικητικό χώρο. Υποψήφιοι, όπως ακούγεται, θα είναι ο πρώην βουλευτής Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Φραγκίσκος Λαμπρινός (γιος του δημάρχου), ο Λάμπρος Βαμβακάς, ο Παύλος Μπαριτάκης, ο Χρήστος Στρατάκης (γεωπόνος), ο Σταύρος Τζεδάκης, η Ελένη Βατσινά και άλλα στελέχη από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, το Τοπικό ΠΑΣΟΚ κ.α. Δεν αποκλείονται επίσης εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. ■ Λασίθι: Σταυρούς θα κυνηγήσουν ο Νίκος Κουρουπάκης, πρώην δήμαρχος Σητείας, ο Μανώλης Κλώντζας, γιατρός από τον Αγιο Νικόλαο κ.ά. ■ Ρέθυμνο: Εκτός από τον Μανόλη Χνάρη θα κατέβει η Ελευθερία Μιχάλα, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης. ■ Χανιά: Η πρώην βουλευτής Λίτσα Κουρουπάκη θα δώσει μάχη επανεκλογής σε έναν δύσκολο νομό (το ΠΑΣΟΚ δύσκολα εξασφαλίζει έδρα). Υποψήφιοι θα είναι επίσης ο ξάδελφός της Τάσος Κουρουπάκης και ο Σπύρος Σοφιανός, στέλεχος του ΤΕΕ. Η Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, έχει κάνει κρούση και αναμένει απαντήσεις από πρόσωπα με σημαντική δύναμη στην περιοχή. ΘΡΑΚΗ ■ Εβρος: Με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ θα κατέβουν στην ακριτική περιοχή ο γεωπόνος και περιφερειακός σύμβουλος Σταύρος Βαβίας, ο γιατρός Λευτέρης Μιχαηλίδης, η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Δροσιά Μουλατζίδου-Λαζαρίδου κ.ά. ■ Ροδόπη: Εκτός από τον νυν βουλευτή Ιλχάν Ιλχάν, θα διεκδικήσει πιθανότατα έδρα ο αντιδήμαρχος Κομοτηνής Νίκος Σωτηρακόπουλος, η Σιμπέλ Μουσταφάογλου, ο Γιώργος Μανανάς κ.ά. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Γιώργος Πεταλωτής ακούγεται ότι έχει δεχτεί κρούση για υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. ■ Ξάνθη: Υποψήφιος θα είναι ο περιφερειακός σύμβουλος Οδυσσέας Βουρβουκέλης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο της οινοποιίας και είναι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος. Στην περιοχή εκλέχτηκε το 2019 ο Μπουρχάν Μπαράν, ενώ ακούγεται ότι θα κατέβει στέλεχος (γυναίκα) από τον αυτοδιοικητικό χώρο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ■ Καβάλα: Μάχη αναμένεται μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Παπουτσή και του αντιδημάρχου Λεωνίδα Παππά. Οι μονομάχοι της Καβάλας είναι δικηγόροι. ■ Δράμα: Ισχυρές δυνάμεις διατηρεί στην περιοχή η νυν βουλευτής Χαρά Κεφαλίδου, ενώ σκληρή μάχη για την έδρα θα δώσουν επίσης (για πρώτη φορά) ο πολιτικός μηχανικός Τάσος Νικολαΐδης, ο οδοντίατρος Δαμιανός Καγκελίδης κ.ά. ■ Σέρρες: Μάχη επιστροφής δίνει ο πρώην βουλευτής Μιχάλης Τζελέπης έχοντας απέναντι τον εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτη Καρίπογλου, τη Βαρβάρα Μητλιάγκα (αυτοδιοικητικό στέλεχος) κ.ά. ■ Χαλκιδική: Ο Απόστολος Πάνας διεκδικεί την επανεκλογή του, ενώ υποψήφιες θα είναι και οι Αννα Κατσαρού, Βαρβάρα Ταριάση. Στο δε ψηφοδέλτιο τα ονόματα θα κλειδώσουν τις επόμενες ημέρες. Συζήτηση έχει προκαλέσει η κάθοδος ή μη του πρώην υπουργού Χρήστου Πάχτα. ■ Πέλλα: Κατεβαίνουν η δικηγόρος Ραχήλ Αλεξανδρίδου, ο δικηγόρος Αντώνης Ξυλουργίδης, ο φαρμακοποιός Παναγιώτης Ζαρογουλίδης, η εκ της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ Κική Παπαδάκη κ.ά. ■ Πιερία: Ιδιαίτερη απήχηση στην τοπική κοινωνία έχει η πρώην βουλευτής Μαρία Μίχου, ενώ έντονη κινητικότητα αναπτύσσουν οι Κωνσταντίνος Κουτρούμπας και Γιάννης Μάλτζαρης. ■ Κιλκίς: Μπρα ντε φερ μεταξύ του νυν βουλευτή Γιώργου Φραγγίδη και του γνωστού στελέχους, επίσης γιατρού, Στέφανου Παραστατίδη. ■ Ημαθία: Υποψήφιος εκ νέου θα είναι ο Μπάμπης Γκιόνογλου, ενώ πρεμιέρα στην πράσινη μάχη της περιοχής θα κάνει η Ολυμπία Αποστόλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ από τη νέα γενιά. ■ Κοζάνη: Ισχυρός παίκτης στην περιοχή είναι ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο επίσης ο Λουκάς Ζαρογιάννης και ο Τάσος Τσιλφίδης, οι οποίοι έδωσαν μάχη και πάλι το 2019. ■ Φλώρινα: Υποψήφιοι θα είναι, όπως ακούγεται, η πρώην αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τον Θεόδωρο Καρυπίδη, δικηγόρος Ελισσάβετ Παναγιωτίδου (μάλιστα, δέχτηκε πρόταση και από τον ΣΥΡΙΖΑ), ο Νίκος Σαμαράς, ο Λάζαρος Λαβασίδης, ο Λεωνίδας Καλυβιάνος. ■ Καστοριά: Θέμα ημερών είναι η συμπλήρωση της λίστας, στην οποία, μεταξύ άλλων, είναι ο Κοσμάς Βαρσάμης. ■ Γρεβενά: Ακούγεται το όνομα του Γιάννη Στούπα. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ■ Λάρισα: Στην περιοχή όπου εκλέχτηκε το 2019 η νυν γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Λίτσα Λιακούλη διατηρεί σημαντικές δυνάμεις και το παπανδρεϊκό μπλοκ. Δεν θα είναι υποψήφιος ο Φίλιππος Σαχινίδης, νυν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου (εκλέχτηκε ψηλά). Θα κατέβει, πάντως, ο υποψήφιος περιφερειάρχης με ιδιαίτερη απήχηση στην περιοχή, Νίκος Τσιλιμίγκας, ο Θωμάς Παπαλιάγκας, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ο Ακης Νασιώκας, γιος του πρώην βουλευτή Εκτορα Νασιώκα, κ.ά. ■ Μαγνησία: Ο Γιώργος Πετρουλάκης, στενός συνεργάτης των Παπανδρέου και Γερουλάνου, ήταν από τους πρώτους που δήλωσε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την υποψηφιότητά του. Θα είναι υποψήφιοι επίσης ο γιατρός Νίκος Χαυτούρας, ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου Δημήτρης Τσιμπανάκος, ο δημοσιογράφος Γιάννης Αναστασίου, η Ματίνα Πρίγκου κ.ά. ■ Καρδίτσα: Στη μάχη μπαίνουν ο Σωτήρης Παπαγεωργίου, η Σωτηρία Μπακαλάκου, ο Βαγγέλης Τσουκνίδας. ■ Τρίκαλα: Κατεβαίνει ο ανδρουλακικός Γιώργος Οικονόμου, ο επιχειρηματίας Γιώργος Ηλιάδης, ο Σωτήρης Μπλέτσας, η Λένα Χαλβατζά κ.ά. ΗΠΕΙΡΟΣ ■ Ιωάννινα: Υποψήφιοι είναι ο πρώην πρύτανης Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο πρώην αντιδήμαρχος Θανάσης Μανταλόβας, ο νυν δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Τσίμαρης, ο Σωτήρης Ζαρπαλάς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Δημητρίου, η Ανθή Λιάγκου και η Σοφία Καραπάνου. ■ Αρτα: Την επανεκλογή του διεκδικεί ο βουλευτής Χρήστος Γκόγκας, ενώ υποψήφιοι θα είναι ο δημοσιογράφος Χρήστος Μέγας, η γιατρός Κατερίνα Ρίζου, η Χριστίνα Μαρέτη κ.ά. ■ Πρέβεζα: Στο ψηφοδέλτιο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι Παύλος Φραγκούλης, Μαρία Χήτα, Γιώργος Δημητρίου. ■ Θεσπρωτία: Υποψήφια είναι η γιατρός Μάγδα Τάτση κ.ά. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ■ Αιτωλοακαρνανία: Ο νυν βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος θα έχει απέναντί του το ισχυρό αυτοδιοικητικό στέλεχος Χριστίνα Σταρακά, τον γνωστό ορθοπαιδικό Βαγγέλη Γάκη, τον Πάνο Τρυφιάτη, την Ντίνα Κατσαρή κ.ά. ■ Φθιώτιδα: Εδρα θα διεκδικήσει εκ νέου ο γιατρός και πρώην βουλευτής Νίκος Τσώνης. Επίσης, υποψήφιοι θα είναι ο Παναγιώτης Κυριάκου, ο Αντώνης Παπαγόρας, η Κωνσταντίνα Αντερριώτη, ενώ ακούγεται και το όνομα του συνεργάτη του Ανδρουλάκη, Βαγγέλη Τσόγκα. ■ Εύβοια: Θα κατέβουν ο Αλέξανδρος Θεοδώρου, η πρώην βουλευτής Κατερίνα Περλεπέ, η Κατερίνα Καζάνη κ.ά. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ■ Αχαΐα: Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου (εκλέγεται χωρίς σταυρό) ηγείται του ψηφοδελτίου στο πρώην «πράσινο» κάστρο, όπου δεν αποκλείεται αυτή τη φορά η εξασφάλιση και δεύτερης έδρας για το ΠΑΣΟΚ. Υποψήφιοι θα είναι το γνωστό στέλεχος Μαρίνος Σκανδάμης, η Κατερίνα Σολωμού, ο πρώην νομάρχης Δημήτρης Κατσικόπουλος, η Ολυμπία Λόη κ.ά. ■ Ηλεία: Στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τον επικεφαλής της Κ.Ο. του ΚΙΝ.ΑΛ. Μιχάλη Κατρίνη θα βρεθούν ο Μισέλ Αμπού-Χάντμπα, η Νίκη Κοκκαλιάρη, ο Κωνσταντίνος Γ. Τσεριώνης κ.ά. ■ Αρκαδία: Εκτός από τον αντιπρόεδρο της Βουλής και ισχυρό παίκτη στο team Ανδρουλάκη Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, θα κατέβουν ενδεχομένως ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου κ.ά. ■ Μεσσηνία: Στη μάχη κατεβαίνουν μια νέα γυναίκα, η Αριστέα Καζάκου, ο επίσης από τη νέα γενιά Μενέλαος Γερονικολός, ο Παναγιώτης Αλευράς, η Νάγια Βεργοπούλου κ.ά. ■ Λακωνία: Τη σκυτάλη από τον πρώην βουλευτή και υπουργό Λεωνίδα Γρηγοράκο παίρνει για την τοπική μάχη η Νάγια Γρηγοράκου. Υποψήφιος λέγεται ότι θα είναι και ο γιατρός Γιώργος Μουζόπουλος. ■ Κόρινθος: Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα θα είναι ο Βαγγέλης Ανδριανάκος, ο Δημήτρης Αγγελόπουλος, η πρώην βουλευτής Κατερίνα Φαρμάκη, η δικηγόρος από τη νέα γενιά Κατερίνα Ταγαρά, ο Αγγελος Παπαγγελόπουλος, ο Χρήστος Γκιλίτσης. ■ Αργολίδα: Ο νυν βουλευτής και γιατρός Ανδρέας Πουλάς θα δώσει μάχη επανεκλογής απέναντι στον πρώην αντιπεριφερειάρχη Τάσο Χειβιδόπουλο, τον Παναγιώτη Ψυχογιό κ.ά. ΝΗΣΙΑ ■ Κυκλάδες: Με την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει στο Αιγαίο, επιχειρούν την ενίσχυση του ψηφοδελτίου με τον Γιάννη Βλασερό, τον Δημήτρη Καπούνη (ιδιαίτερη απήχηση στη Νάξο), τον Γιάννη Πολυχρονάκη από τη νέα γενιά, τον Συριανό περιφερειακό σύμβουλο Τζώρτζη Μακρυωνίτη κ.ά. ■ Δωδεκάνησα: Η Χαριλάου Τρικούπη δίνει σε αυτή την περιοχή ιδιαίτερη βάση, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση των δυνάμεών της. Υποψήφιοι θα είναι, ως φαίνεται, εκτός από τον πρώην δήμαρχο Φώτη Χατζηδιάκο, ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουνάκης, ο πρώην βουλευτής Γιώργος Νικητιάδης, ο Βάιος Καλοπήτας, η Κατερίνα Γαβαλά κ.ά. ■ Λέσβος: Υποψήφιοι είναι ο εκ της νέας γενιάς δικηγόρος Γιώργος Πετρέλλης, η Μαγδαληνή Τούφου από τη Λήμνο και η αυτοδιοικητική Βάσω Χοχλάκα. ■ Χίος: Θα κατέβει ο νυν περιφερειακός σύμβουλος Χριστόφορος Κριμιζής. Το ισχυρό στέλεχος στο νησί Κώστας Τριαντάφυλλος στρέφεται προς τις δημοτικές κάλπες. ■ Σάμος: Υποψήφιος θα είναι ο Ικαριώτης Σταμάτης Καρράς. Εχουν γίνει κρούσεις και σε στελέχη από την πόλη της Σάμου. ■ Κέρκυρα: Ανοιχτό παραμένει το ψηφοδέλτιο, καθώς δεν έχουν κλείσει άλλες υποψηφιότητες πέραν του νυν βουλευτή Δημήτρη Μπιάγκη. Δυστοκία παρατηρείται και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )