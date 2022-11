Αναστασιάδης: Η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να γίνει εναλλακτική πηγή ενέργειας για την ΕΕ Ο Κύπριος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ στο Βερολίνο Μανώλης Καλατζής 23.11.2022, 14:18 Η Ανατολική Μεσόγειος, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πηγή ενεργειακών πόρων για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Σταινμάγιερ σε συνάντηση που είχαν, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Βερολίνο. Το Κυπριακό, αλλά και το μεταναστευτικό, συζήτηθηκαν επίσης μεταξύ των δύο πολιτικών, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μεταφέρει ετοιμότητα για επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά και την ανάγκη η Τουρκία να απέχει από έκνομες ενέργειες. Οι δύο Πρόεδροι παρακάθισαν στις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μεταφέρει την ετοιμότητα της Λευκωσίας για επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά και την ανάγκη η Τουρκία να απέχει από έκνομες ενέργειες. Συζητήθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και το μεταναστευτικό, όπου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που πηγάζουν και από το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτούντων ασύλου στην Κύπρο ισοδυναμεί με το 6% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δύο Πρόεδροι συνομίλησαν ακόμη για θέματα που άπτονται της ενέργειας με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να τονίζει πως η Ανατολική Μεσόγειος, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πηγή ενεργειακών πόρων για την Ευρώπη. Ειδήσεις σήμερα: Αρχηγικό στέλεχος της οργάνωσης «Χιλιάδες ήλιοι της νύχτας» ο εμπρηστής της Real «Αντίκρυσα τον Παύλο πεσμένο, μου είπε ότι τον μαχαιρώσανε» κατέθεσε φίλος του Φύσσα Ασφυξία δείχνει το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο της 75χρονης στη Ρόδο Μανώλης Καλατζής 23.11.2022, 14:18 BEST OF NETWORK 23.11.2022, 13:00 23.11.2022, 13:23 23.11.2022, 15:04 23.11.2022, 09:18 23.11.2022, 09:20 23.11.2022, 12:00

