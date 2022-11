Ανδρουλάκης: Ούτε ο Τσίπρας θέλει να συγκυβερνήσουμε ούτε ο Μητσοτάκης

Στο «άδειασμα» της Εύας Καϊλή προχώρησε χθες το βράδυ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την τοποθέτησή της στο ευρωκοινοβούλιο για τις εργασιακές σχέσεις στο Κατάρ. Ο κ. Ανδρουλάκης ερωτηθείς σχετικά με ομιλία της Εύας Καϊλή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κατάρ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Δεν είναι άποψη που εκφράζει τις προτεραιότητες της δικής μας παράταξης. Έχουμε άλλη τοποθέτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργασιακών συνθηκών». Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε μεταξύ άλλων υποστηρίξει νωρίτερα ότι «ο ILO είπε ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρος στα εργασιακά δικαιώματα». Και πρόσθεσε για το ίδιο θέμα ότι: «Κάποιοι εδώ καλούν να κάνουμε διακρίσεις σε βάρος τους. Τους κάνουν μπούλινγκ, κατηγορούν όλους, όσοι τους μιλάνε ή εμπλέκονται μ’ αυτούς για διαφθορά. Ωστόσο, πάλι παίρνουν το φυσικό αέριο τους. Πάλι, έχουν εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια εκεί». Στο πλαίσιο συνέντευξής του στην εκπομπή «Παρεμβάσεις» του τηλεοπτικού σταθμού Blue Sky, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που αφορούν στην πολιτική συγκυρία, αλλά και για τα μετεκλογικά σενάρια. Επί του υποθετικού δε σεναρίου στήριξης κυβέρνησης άλλων κομμάτων από εκλεγμένους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την επομένη των εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Η δημοκρατική παράταξη ονόμασε αυτή τη διαδικασία αποστασία. Όσοι, λοιπόν, σκέφτονται τέτοια σενάρια, ας θυμηθούν το τέλος των αποστατών». Στάθηκε στη συνέχεια στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών λέγοντας ότι: «Ούτε ο Τσίπρας θέλει να συγκυβερνήσουμε ούτε ο Μητσοτάκης. Θέλουν τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ βάζει όρους, όρους για μια άλλη πολιτική που δεν θέλουν να ακολουθήσουν». Για την υπόθεση των παρακολουθήσεων επανέλαβε ότι απαιτείται να πέσει άπλετο φως και έκανε λόγο για ευθύνες του Πρωθυπουργού. «Ο κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως υπεύθυνος. Θέλει να μας πείσει ότι καρατόμησε τον αντ’ αυτού, τον ανιψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη και τον άνθρωπο για τον οποίο άλλαξε το νόμο ώστε να διοριστεί διοικητής της ΕΥΠ, τον κ. Κοντολέοντα, χωρίς να ξέρει τον λόγο της παρακολούθησής μου; Εάν υπήρχε σοβαρός, εθνικός λόγος, θα έδιωχνε τον στενότερο συνεργάτη και συγγενή του καθώς και τον διοικητή της ΕΥΠ; Γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης πολύ καλά τον λόγο» τόνισε ο κ.Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε υποστηρίζοντας ότι πρέπει επιπλέον να επιτραπεί στην ΑΔΑΕ να ελέγξει αν υπάρχουν παράνομες επισυνδέσεις άλλων πολιτικών προσώπων: «Ρώτησα την υπηρεσία του Λουξεμβούργου αν μπορεί να συνεισφέρει και να βοηθήσει την ελληνική Βουλή. Και μου είπαν: “Μπορούμε μέσα σε λίγες ημέρες”. Δηλαδή, μπορεί ο κ. Τασούλας να καλέσει αυτήν την υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο να προσφέρει τεχνογνωσία και όσοι Έλληνες βουλευτές θέλουν να ελέγξουν αν στα κινητά τους υπάρχουν ίχνη παράνομων λογισμικών». Αναφερόμενος στην πορεία προς τις κάλπες ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να αναδείξει το πολιτικό πλαίσιο, διευκρινίζοντας ότι: «Θέλω στις εκλογές να πάμε με ομαλό πολιτικό τοπίο, προκειμένου να ξέρει ο ελληνικός λαός τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, τις ευθύνες της ερευνητικής δημοσιογραφίας, την αλήθεια και το ψέμα. Δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Στόχος μου είναι να θωρακιστεί η ελληνική δημοκρατία. Θεωρώ αδιανόητο να επιτρέψουμε μετά από 5-10 χρόνια να μπορεί ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας, που έχει τη δυνατότητα να δώσει 10-15 εκατ. ευρώ να πάρει αυτά τα μηχανήματα, να εκβιάζει δικαστές, πολιτικούς». Προσδιόρισε ως θεσμική νίκη του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής την «οπισθοχώρηση της Κυβέρνησης από το δόγμα υποβάθμισης και συσκότισης της υπόθεσης» και άφησε να εννοηθεί ότι θα εγκαταλείψει την «γραμμή» της καταψήφισης του σχεδίου της κυβέρνησης που έχει τεθεί σε διαβούλευση εφόσον γίνουν αποδεκτές βασικές προτάσεις του. «Είμαι διατεθειμένος να κάνουμε ένα νόμο στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν γίνουν οι αλλαγές που προτείνω, θα τον ψηφίσουμε. Αν ο κ. Μητσοτάκης επιμείνει εμμονικά σε ένα νόμο, που θα λέει σε έναν αρχηγό κόμματος: “Πήγαινε το 2024 να ενημερωθείς νόμιμα”, προφανέστατα είναι κοροϊδία και δεν θα τον ψηφίσουμε». Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην ίδια συνέντευξη, έδωσε έμφαση στο κόστος διαβίωσης που επιβαρύνεται διαρκώς. «Με κατώτατο μισθό 755 ευρώ ο Έλληνας πληρώνει για ένα καλάθι, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, 54 ευρώ. Το καλάθι αυτό έχει φρούτα, κρέας, τυριά, γάλα. Ο Γερμανός με 1.621 ευρώ πληρώνει 59 ευρώ. Και ο Ισπανός με 1.126 ευρώ πληρώνει 50 ευρώ. Ο Πορτογάλος με 823 ευρώ, πληρώνει 43. Το μεγάλο ζήτημα του σήμερα είναι η ακρίβεια. Πρέπει να μειωθεί το κόστος ζωής». Προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την προστασία των δανειοληπτών. «Προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως ο 3869/2010. Δεν λέω για όλους. Βάσει του χαμηλού εισοδήματος του νοικοκυριού και της αξίας της κατοικίας. Προστασία αγροτών και κτηνοτρόφων προκειμένου να διατηρούν μέσα διαβίωσης σε ποσοστό αγροτικής γης που έχει κατασχεθεί. Και, τρίτον, η δυνατότητα του οφειλέτη να μπορεί να κάνει μια προσφορά πριν το fund πάρει το σπίτι του βάσει βέβαια αξιοκρατικών κριτηρίων και διαφάνειας. Δηλαδή, τι εννοώ: Άλλο να έχεις αποπληρώσει το 50% του δανείου σου κι άλλο να είσαι μπαταχτσής, να μην έχεις δώσει τίποτα και να θες να κάνεις προσφορά για το ακίνητό σου. Δηλαδή, αξιοκρατία για αυτούς που προσπάθησαν. Το ονομάζω δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ας το ψηφίσουν» αντέτεινε. Αντέταξε και πάλι την επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος «ώστε να γίνει επιμερισμός του κόστους μεταξύ Κράτους-καταναλωτή-μεγάλου παραγωγού. Ζούμε την εποχή του πληθωρισμού της κερδοσκοπίας των ισχυρών. Και η Κυβέρνηση δεν το υιοθετεί, γιατί χαϊδεύει τα μεγάλα συμφέροντα. Εδώ δεν κερδοσκοπούν μόνο οι παραγωγοί, αλλά και οι πάροχοι». «Ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης, ξαφνικά, προεκλογικά, ότι ξεκινάμε έρευνες για υδρογονάνθρακες. Μα, συγγνώμη, εμείς το 2014 με τον Γιάννη Μανιάτη δεν τα ξεκινήσαμε; Αν δεν τα είχε διακόψει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα είχε προχωρήσει και η ΝΔ, σήμερα θα είχαμε το δικό μας φυσικό αέριο» σχολίασε δηκτικά. Σχετικά με τα εθνικά θέματα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα στην όχθη της λογικής, του ρεαλισμού και της προόδου». Στην όχθη -κατέληξε- του λαϊκισμού και του ελιτισμού ήταν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, οι οποίοι όταν είναι στην αντιπολίτευση πολλές φορές στα εθνικά θέματα αντιστρέφουν τα επιχειρήματά τους. Συγκεκριμένα για την ελληνογαλλική συμφωνία τόνισε ότι έπρεπε να έχει ψηφιστεί και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Δεν πρέπει να υπονομευθεί μια συμφωνία που μας δίνει τη δυνατότητα σε σύντομο χρόνο να έχουμε στο Αιγαίο αυτή την αποτρεπτική δύναμη. Αυτό βάζω ως προτεραιότητα. Διαφωνώ με το εξοπλιστικό ράλι. Δεν λέω συνεχώς να κάνουμε εξοπλισμούς. Επισημαίνω όμως ότι η συγκεκριμένη συμφωνία πρέπει να είναι σταθμός ώστε Ελλάδα – Γαλλία και άλλες χώρες να πρωτοστατήσουμε στη δημιουργία της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, των κοινών ευρωπαϊκών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Γιατί; Γιατί η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ και δεν βλέπω τον κ. Στόλτενμπεργκ και το ΝΑΤΟ διαθέσιμους να βάλουν τον Ερντογάν στη θέση του. Έχω ένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, που θα κάνει τα σύνορά μας με την Τουρκία πραγματικά ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα, το κόστος φύλαξής τους είναι χαμηλότερο για τον ελληνικό λαό» ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: Ένταση στα Βαλκάνια: Προς «κλιμάκωση της βίας» οδεύει το Κόσοβο, προς την Μόσχα η Βουλγαρία Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Προς τα πού κινείται η κακοκαιρία «Denise» «Φύλλο και φτερό» τα βιβλία και η διαχείριση του budget εκατομμυρίων στην Κιβωτό

