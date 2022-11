Ανδρουλάκης: Τσίπρας και Μητσοτάκης θέλουν τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ

Να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση των παρακολουθήσεων επανέλαβε από τη τηλεόραση του Blue Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης επιρρίπτοντας ευθύνες στον πρωθυπουργό. Προσδιόρισε ως θεσμική νίκη του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής την οπισθοχώρηση της Κυβέρνησης από το δόγμα υποβάθμισης και συσκότισης της υπόθεσης. Μιλώντας για τον νέο νόμο που αφορούν τις αλλαγές στην ΕΥΠ, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα τον καταψηφίσει. Ωστόσο σημείωσε χαρακτηριστικά πως, «είμαι διατεθειμένος να κάνουμε ένα νόμο στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν γίνουν οι αλλαγές που προτείνω, θα τον ψηφίσουμε. Αν ο κ. Μητσοτάκης επιμείνει εμμονικά σε ένα νόμο, που θα λέει σε έναν αρχηγό κόμματος: “Πήγαινε το 2024 να ενημερωθείς νόμιμα”, προφανέστατα είναι κοροϊδία και δεν θα τον ψηφίσουμε». «Θέλω στις εκλογές να πάμε με ομαλό πολιτικό τοπίο, προκειμένου να ξέρει ο ελληνικός λαός τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, τις ευθύνες της ερευνητικής δημοσιογραφίας, την αλήθεια και το ψέμα. Δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Στόχος μου είναι να θωρακιστεί η ελληνική δημοκρατία. Θεωρώ αδιανόητο να επιτρέψουμε μετά από 5-10 χρόνια να μπορεί ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας, που έχει τη δυνατότητα να δώσει 10-15 εκατ. ευρώ να πάρει αυτά τα μηχανήματα, να εκβιάζει δικαστές, πολιτικούς» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Μιλώντας για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ. «Ούτε ο Τσίπρας θέλει να συγκυβερνήσουμε ούτε ο Μητσοτάκης. Θέλουν τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ βάζει όρους, όρους για μια άλλη πολιτική που δεν θέλουν να ακολουθήσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά. Επί του υποθετικού σεναρίου στήριξης κυβέρνησης άλλων κομμάτων από εκλεγμένους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την επομένη των εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Η δημοκρατική παράταξη ονόμασε αυτή τη διαδικασία αποστασία. Όσοι, λοιπόν, σκέφτονται τέτοια σενάρια, ας θυμηθούν το τέλος των αποστατών». Μιλώντας για τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για την Κιβωτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι αυτές έχουν αφήσει όλους εμβρόντητους κάνοντας λόγο για έλλειψη του κοινωνικού κράτους. Επεσήμανε ότι πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις τις δικαιοσύνης καλώντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα τα οποία θα θωρακίσουν όσους ανθρώπους είναι ευάλωτοι και βρίσκονται σε αυτές τις δομές. Αναφέρθηκε επίσης, στα ευρωπαϊκά πρότυπα τονίζοντας πως σε πολλές χώρες υπάρχουν πολλές ανάδοχες οικογένειες σημειώνοντας ότι πρέπει και η χώρα μας να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να διευκολύνει την ανάδοχη. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έδωσε έμφαση στα προβλήματα της ακρίβειας λέγοντας ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος ζωής. «Με κατώτατο μισθό 755 ευρώ ο Έλληνας πληρώνει για ένα καλάθι, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, 54 ευρώ. Το καλάθι αυτό έχει φρούτα, κρέας, τυριά, γάλα. Ο Γερμανός με 1.621 ευρώ πληρώνει 59 ευρώ. Και ο Ισπανός με 1.126 ευρώ πληρώνει 50 ευρώ. Ο Πορτογάλος με 823 ευρώ, πληρώνει 43. Το μεγάλο ζήτημα του σήμερα είναι η ακρίβεια. Πρέπει να μειωθεί το κόστος ζωής», σημείωσε χαρακτηριστικά Παράλληλα, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την προστασία των δανειοληπτών, η οποία θα κατατεθεί αύριο Τετάρτη. «Προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως ο 3869/2010. Δεν λέω για όλους. Βάσει του χαμηλού εισοδήματος του νοικοκυριού και της αξίας της κατοικίας. Προστασία αγροτών και κτηνοτρόφων προκειμένου να διατηρούν μέσα διαβίωσης σε ποσοστό αγροτικής γης που έχει κατασχεθεί. Και, τρίτον, η δυνατότητα του οφειλέτη να μπορεί να κάνει μια προσφορά πριν το fund πάρει το σπίτι του βάσει βέβαια αξιοκρατικών κριτηρίων και διαφάνειας. Δηλαδή, τι εννοώ: Άλλο να έχεις αποπληρώσει το 50% του δανείου σου κι άλλο να είσαι μπαταχτσής, να μην έχεις δώσει τίποτα και να θες να κάνεις προσφορά για το ακίνητό σου. Δηλαδή, αξιοκρατία για αυτούς που προσπάθησαν. Το ονομάζω δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ας το ψηφίσουν» αντέτεινε. Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με ομιλία της Εύας Καϊλή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κατάρ, ο κ. Ανδρουλάκης κράτησε αποστάσεις επισημαίνοντας ότι «δεν είναι άποψη που εκφράζει τις προτεραιότητες της δικής μας παράταξης. Έχουμε άλλη τοποθέτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργασιακών συνθηκών». Ειδήσεις σήμερα: «Κάναμε μασάζ στον πατέρα Αντώνιο όπως κάθε παιδί στον πατέρα του», λέει τρόφιμος της Κιβωτού Άρση της βουλευτικής ασυλίας Πάτση ζητά ο εισαγγελέας Εφετών – Στη Βουλή ο φάκελος Μήνυμα Δένδια για τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου: Η Μεσόγειος δεν αποτελεί εμπόδιο μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής

