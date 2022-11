Βόζεμπεργκ: Μονόδρομος η υποχρεωτική μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο σε όλη την Ε.Ε «Το 2022 έχει διαπιστωθεί πάλι αύξηση των παράνομων εισόδων στην Ένωση μετά την πανδημία», δήλωσε μεταξύ άλλων η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Την «άμεση ανάγκη ευρωπαϊκής συμφωνίας για έναν μηχανισμό υποχρεωτικής μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ, ειδικά σε περιόδους κρίσης», τόνισε μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, αρμόδια για θέματα μετανάστευσης στην ευρωομάδα της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, ενώπιον του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, και της αρμόδιας επιτρόπου για το ‘Ασυλο και τη Μετανάστευση, Ίλβα Γιόχανσον. «Η σημερινή συζήτηση είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε που βρισκόμαστε σε σχέση με το μεταναστευτικό», είπε ξεκινώντας την παρέμβασή, τονίζοντας ότι «το 2022 έχει διαπιστωθεί πάλι αύξηση των παράνομων εισόδων στην Ένωση μετά την πανδημία» και ότι «μεταξύ άλλων καλούμαστε να διαχειριστούμε τις υβριδικές απειλές της Τουρκίας με την εργαλειοποίηση απελπισμένων ψυχών ως μέσο άσκησης πίεσης στην ΕΕ». «Ως Ελληνίδα», συνέχισε η κ. Βόζεμπεργκ, «επικεντρώνομαι στις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα μου παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο στη διαχείριση του προβλήματος από την ελληνική κυβέρνηση», υπογραμμίζοντας ότι «η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο, περιφρονώντας κάθε έννοια δικαίου» και «όχι μόνο δεν ελέγχει δίκτυα των διακινητών, ως οφείλει από το 2016, αλλά αντιθέτως τους παρέχει άμεσα ή έμμεσα στήριξη, ενώ εξακολουθεί να αρνείται αναιτιολόγητα επιστροφές από τα ελληνικά νησιά στο έδαφος της». Απευθυνόμενη, δε, στους ευρωβουλευτές είπε: «Συνάδελφοι, η Ελλάδα έχει καταφέρει να φυλάσσει αποτελεσματικά τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, να αντιμετωπίζει τις απειλές του Προέδρου Ερντογάν και να διασώζει σχεδόν καθημερινά ανθρώπινες ζωές που ωθούνται από εγκληματίες στο θάνατο. Ωστόσο, ζητούμενο παραμένει ακόμα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, γι’ αυτό πρέπει να οριστεί υποχρεωτική. Σε περιόδους κρίσης ειδικότερα, πιστεύω ότι είναι μονόδρομος ένας μηχανισμός υποχρεωτικής μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς και δίκαιη κατανομή της ευθύνης για τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα, όπως ζητά σήμερα κιόλας με κατεπείγουσα επιστολή ο Έλληνας υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μηταράκης». Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν: Θα επιτεθούμε στους τρομοκράτες από την ξηρά όταν έρθει η κατάλληλη ώρα Αντιδράσεις στην Κίνα για τους θεατές στο Μουντιάλ χωρίς μάσκα – «Είμαστε στον ίδιο πλανήτη με το Κατάρ;» Σε εξέλιξη ο έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας στην «Κιβωτό» – Σημαντικά τα πρώτα ευρήματα BEST OF NETWORK 23.11.2022, 13:00 23.11.2022, 13:23 23.11.2022, 13:30 23.11.2022, 09:18 23.11.2022, 09:20 23.11.2022, 10:30

