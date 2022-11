Δημοσκόπηση PULSE: Στις 7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, στις 11 του Μητσοτάκη

Στις 7 μονάδες κατέγραψε η Pulse, σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι, την διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ με αναγωγή επί των εγκύρων. Η ΝΔ έχει ποσοστό 33%, ο ΣΥΡΙΖΑ 26%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% , ενώ στη συγκεκριμένη μέτρηση το ΜεΡΑ25 εμφανίζεται να μπαίνει στη Βουλή με 3%, στην αναγωγή επί των εγκύρων. Σημαντικό προβάδισμα 11 μονάδων συνεχίζει να έχει – όπως και τον Οκτώβριο – ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα ποιος είνα καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί η απάντηση «κανένας από τους δύο», η οποία συγκεντρώνει πσοοστό 29%, ήτοι μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, η ΝΔ διατηρεί πολύ μεγάλη διαφορά στην παράσταση νίκης. Στο ερώτημα για το ποιος από τους τρεις αρχηγούς των κομμάτων είναι καταλληλότερος να χειριστεί τα θέματα της ενεργειακής κρίσης, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτερεί με μεγάλη διαφορά έναντι του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρωτεύει – με οριακή διαφορά – στα ζητήματα της διαφάνειας. Αρνητικοί στις πρόωρες εκλογές εμφανίζονται οι πολίτες – εκφράζοντας την προτίμησή τους στη διεξαγωγή του το 2023. Μάλιστα, από τις συσπειρώσεις που καταγράφονται – κάτω του 70% – προκύπτει ότι το κλίμα δεν είναι προεκλογικό. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά από το ραντεβού με τις κάλπες, το 44% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αυτοδυναμίας – σχεδόν επτά στους δέκα ψηφοφόρους της ΝΔ , αλλά και ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι το κόμμα τους εξακολουθεί να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει ενδιαφέρον ότι το 46% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2019 θεωρούν καλύτερο ενδεχόμενο μία αυτοδύναμη κυβέρνηση , αλλά το 41% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας. Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά – ενέργεια, τρόφιμα – αλλά και η εγκληματικότητα όπως και τα ελληνοτουρκικά, είναι τα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες, όπως καταγράφηκε στη μέτρηση της Pulse, ενώ οι παρακολουθήσεις μένουν σε δεύτερο πλάνο, ακόμα και για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )