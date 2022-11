Ευρωκοινοβούλιο: Ανακήρυξε τη Ρωσία «κράτος χορηγό της τρομοκρατίας»

«Τρομοκρατικό καθεστώς» χαρακτηρίστηκε η Ρωσική Ομοσπονδία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι η Ρωσία είναι «ένα τρομοκρατικό καθεστώς ως συνέπεια της σκόπιμης φυσικής καταστροφής πολιτικών υποδομών και των μαζικών δολοφονιών Ουκρανών αμάχων με στόχο την εξάλειψη του ουκρανικού λαού».

«Υπό το πρίσμα των παραπάνω, (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) αναγνωρίζει τη Ρωσία ως κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας και ως κράτος που χρησιμοποιεί τρομοκρατικά μέσα ».

Η ψηφοφορία εγκρίθηκε από 494 ευρωβουλευτές, με 58 ψήφους κατά και 44 να απέχουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε επίσης τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν τον ίδιο χαρακτηρισμό «με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται». Το κοινοβούλιο, το οποίο συχνά λαμβάνει τολμηρές θέσεις εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορεί να υποχρεώσει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσουν τις συστάσεις του, οι οποίες απαιτούν αλλαγή της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να επιτρέπεται στα κράτη να χαρακτηρίζονται ως χορηγοί ή δράστες της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, αυτό το νομικό βήμα θα επιτρέψει στην ΕΕ να διευρύνει τις κυρώσεις της κατά της Ρωσίας, να στοχεύσει τα πολιτικά, νομοθετικά, στρατιωτικά και εκτελεστικά της όργανα καθώς και να την θεωρήσει υπεύθυνη για το έγκλημα της στρατιωτικής επίθεσης. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να αποκλειστεί η Ρωσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022