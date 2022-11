Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ζητά με ψήφισμα την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του που υιοθέτησε σήμερα, καλεί τις λιβυκές να προχωρήσουν σε ακύρωση του μνημονίου συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών στη Μεσόγειο Θάλασσα, και να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα που περιλαμβάνεται στην επακόλουθη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες, η οποία υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις ΑΟΖ τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Κύπρου και της Ελλάδας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επίσης να τεθούν οι βάσεις για βελτίωση της ασφάλειας στη χώρα και οι ευρωβουλευτές θέλουν όλοι οι μισθοφόροι, οι ξένοι μαχητές και οι ξένες δυνάμεις να αποσυρθούν από το έδαφος της Λιβύης. Παροτρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, των ΗΑΕ και της Τουρκίας, να μην παρεμβαίνουν στη Λιβύη, να μην πυροδοτούν εντάσεις και μάχες μέσω άμεσης ή επιδοτούμενης στρατιωτικής επέμβασης και να αποσύρουν αμέσως κάθε μισθοφόρο ο οποίος, όπως η ρωσική ομάδα Wagner, εξακολουθεί να βρίσκεται στη χώρα και αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα της Λιβύης και ολόκληρης της περιοχής. Σύμφωνα με το ψήφισμα που εγκρίθηκε με 454 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 54 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο και τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη διαλυμένη από τον πόλεμο Λιβύη. Τονίζοντας την ανάγκη για σταθερή πολιτική μετάβαση και για εθνική συμφιλίωση μεταξύ των αντιμαχόμενων φατριών, οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να στηρίξει τη Λιβύη στην προσπάθεια επίτευξης ενότητας μέσω μιας κατάλληλης διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης. Εκφράζουν επίσης την στήριξή τους στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για έναν οδικό χάρτη για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στη χώρα. Για να επιτευχθεί αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργήσουν με πιο ενιαίο τρόπο και να εκφραστούν με μία φωνή για τα θέματα της Λιβύης. Για τον σκοπό αυτό, οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να διορίσει, κατά προτεραιότητα, ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τη Λιβύη. Κεφαλογιάννης: Μία πολύ σημαντική απόφαση που ταυτίζεται απολύτως με τις ελληνικές εθνικές Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα την Έκθεση για τη Λιβύη, στην οποία συμπεριλαμβάνονται «δύο πολύ σημαντικές τροπολογίες για την ακύρωση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και τη συμφωνία για την εξόρυξη υδρογονανθράκων», που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή του. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για «μία πολύ σημαντική απόφαση του (Ευρωπαϊκού) Κοινοβουλίου, που ταυτίζεται απολύτως με τις ελληνικές εθνικές θέσεις». Συγκεκριμένα, με την υιοθέτηση και έγκριση των τροπολογιών αυτών «είναι πλέον επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη». Επιπλέον, με τη δεύτερη τροπολογία που συμπεριελήφθη στην Έκθεση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί τις λιβυκές αρχές να προχωρήσουν στην ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο και να μην εφαρμόσουν την επακόλουθη συμφωνία της 3ης Οκτωβρίου για την εξόρυξη υδρογονανθράκων, καθώς προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες χωρών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος». Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δύο τροπολογίες του κ. Κεφαλογιάννη, που υιοθετήθηκαν στην Έκθεση για τη Λιβύη και εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του ΕΚ, έχουν ως εξής: «1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2019 η Λιβύη υπέγραψε με την Τουρκία μνημόνιο κατανόησης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο των θαλασσών και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη, όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ στις 3 Οκτωβρίου 2022 η Λιβύη και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με βάση τη συμφωνία του 2019 2. Παροτρύνουν τις αρχές της Λιβύης να προχωρήσουν στην ακύρωση του μνημονίου συμφωνίας της Τουρκίας με τη Λιβύη το 2019 για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα και να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα που περιλαμβάνει την επακόλουθη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κύπρου και της Ελλάδας». Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου: Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου To διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και της ομολόγου του, Υπουργού Εξωτερικών της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης της Λιβύης, καθώς και το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο ανέδειξε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. Η κα Ασημακοπούλου, αφού σημείωσε ότι η Υπουργός «προσπάθησε, με την παρουσία της στο αεροδρόμιο, να επιβάλει στον Έλληνα ομόλογό της να συναντηθεί μαζί της», καλωσόρισε την παρούσα Έκθεση για την κατάσταση στη Λιβύη, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο του 2019, για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά́ δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη. Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε ότι η Έκθεση «ορθώς παροτρύνει τις Λιβυκές Αρχές να προβούν στην ακύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου και να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες», συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου και σέβεται το Διεθνές Δίκαιο». Καταλήγοντας, η κα Ασημακοπούλου είπε χαρακτηριστικά ότι «η Υπηρεσιακή Κυβέρνηση της Λιβύης όχι μόνο δεν κάνει εκλογές, αλλά υφαρπάζει την παραμονή της, εκμεταλλευόμενη, κατά το δοκούν, τους πόρους της χώρας και υπογράφει και με τους Τούρκους. Όπως είπε εύγλωττα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, "Ε δεν γίνεται…"».

