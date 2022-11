Η αλήθεια για τη δήλωση Δένδια, «το Αιγαίο είναι παράδεισος, δεν θα γίνει κόλπος του Μεξικό»

Με αφορμή τις έρευνες για κοιτάσματα σε θαλάσσιες περιοχές στα ανοιχτά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ορισμένοι (όπως π.χ. ο Κυριάκος Βελόπουλος και βουλευτές της Ελληνικής Λύσης) επανέρχονται κατά καιρούς σε μία δήλωση του Νίκου Δένδια, υποστηρίζοντας ότι δήλωσε πως «δε θα γίνουμε κόλπος του Μεξικό», για να του ασκήσουν κριτική για την πάγια θέση του υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μόνο που όπως λένε συνεργάτες του, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ανέφερε, σε συνέντευξή του στην Arab News, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, είναι ότι «το Αιγαίο δε θα γίνει κόλπος του Μεξικό», εννοώντας ότι δε φαντάζεται κανείς λογικός άνθρωπος ότι θα στηθούν γεωτρύπανα έξω από τη… Μύκονο η τη Σαντορίνη. “And with all due respect, the Aegean (Sea), is a paradise on earth. We are not planning to turn into a Gulf of Mexico” δήλωσε επί λέξει στην εφημερίδα Arab News”. («Και με όλο τον σεβασμό, το Αιγαίο, για παράδειγμα, είναι ένας παράδεισος επί της γης. Δεν σκοπεύουμε να το μετατρέψουμε σε έναν Κόλπο του Μεξικό»). Υπενθυμίζουν επίσης ότι, όπως είχε διευκρινισθεί όταν και πάλι κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν ζήτημα, η θέση του Υπουργού Εξωτερικών δεν αφορούσε τις εν εξελίξει έρευνες σε αδειοδοτημένα οικόπεδα, αλλά τις τυχόν νέες, καθώς απαιτείται μεγάλος χρόνος από τον εντοπισμό καινούριων περιοχών στις οποίες πιθανολογείται η ύπαρξη κοιτασμάτων, μέχρι να γίνουν συστηματικές έρευνες και τελικά γεωτρήσεις. Το κεντρικό νόημα άλλωστε της συγκεκριμένης συνέντευξηςήταν ότι εφόσον ως χώρα δε διαθέτουμε σημαντικές πηγές εφοδιασμού σε ορυκτά καύσιμα, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη Σαουδική Αραβία, σε ΜΜΕ της οποίας μίλησε. Βεβαίως και οι οικονομικές συνθήκες είναι σήμερα διαφορετικές, με τις τιμές των ορυκτών καυσίμων και ιδίως του φυσικού αερίου, εφόσον παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, να καθιστούν ενδεχομένως ελκυστικότερο το ζήτημα της αξιοποίησης των κοιτασμάτων, σε περιοχές στις οποίες γίνονται ή έχουν δρομολογηθεί οι έρευνες. Σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο πάντως, ο Νίκος Δένδιας πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός του προφανούς πλεονεκτήματος που έχουν, της φιλικής στο περιβάλλον λύσης, συμβάλλουν παράλληλα και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε γεωπολιτικό επίπεδο. Και αυτό συνδυάζεται και με άλλες κινήσεις του Ν. Δένδια, όπως ανάληψη της διοργάνωσης το 2024 στην Αθήνα, της Διεθνούς Διάσκεψης “Our Ocean” για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και της ρύπανσης των θαλασσών. Μια Διάσκεψη που ως πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 από τον τότε Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και νυν Προεδρικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Κλίμα John Kerry, η οποία επίσης έχει προφανές γεωπολιτικό όφελος. Σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο όμως, στο ΥΠΕΞ πιστεύουν ότι είναι αυτονόητο πως η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ενεργειακές δυνατότητες. Χωρίς βεβαίως οι Κυκλάδες να γίνουν κόλπος του Μεξικό… Ειδήσεις σήμερα: Ο Παύλος Χαϊκάλης χρεώνει 120 ευρώ για «διαδικτυακή συνεδρία» 90 λεπτών «Κιβωτός του Κόσμου»: Αυτό είναι το πράσινο κλουβί της τιμωρίας που έβαζαν τα παιδιά Δίκη Χρυσής Αυγής: «Αντίκρυσα τον Παύλο πεσμένο, μου είπε ότι τον μαχαιρώσανε» κατέθεσε φίλος του Φύσσα

