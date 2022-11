Θεοδωρικάκος για την επιχείρηση στα Προσφυγικά: Για εμάς δεν υπάρχουν άβατα έναντι του νόμου

«Το μήνυμα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε κέντρα ανομίας και παραβατικότητας, δεν μπορεί να υπάρχουν άβατα», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας τη χθεσινή επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει συστηματική και αποτελεσματική δράση της αστυνομίας για εκκαθάριση χώρων, που ήταν κέντρα παραβατικότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην επιχείρηση στη Φοιτητική Εστία του Ζωγράφου, το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, αλλά και την πορεία για το Πολυτεχνείο όπου «δεν κουνήθηκε φύλλο», όπως χαρακτηριστικά είπε. Η αστυνομία, σημείωσε, εξιχνίασε την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία του Real Group και κινούμενη με επαγγελματισμό ολοκλήρωσε και την επιχείρηση στα «Προσφυγικά». Για τον φερόμενο δράστη του εμπρησμού υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση όταν πήγαν να μεταφέρουν το αυτοκίνητό του, μετά τη σύλληψή του. Παράλληλα, σχολίασε με νόημα ότι από τους 78 συλληφθέντες, μόνον οι 15 ήταν κάτοικοι. Ερωτηθείς σχετικά με την «Κιβωτό του Κόσμου» απάντησε ότι «ο Νόμος ισχύει για όλους και ότι και σε αυτή την περίπτωση όποιος έχει παραβεί τον Νόμο θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη» και επισήμανε ότι από τη Δευτέρα το πρωί με εντολή του έχει παρέμβει η Οικονομική Αστυνομία και διενεργεί εκτεταμένο έλεγχο στη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την οργάνωση «Human Rights 360» υπογράμμισε ότι έχει ζητήσει συγνώμη για την υπόθεση των 38 μεταναστών, κάτι που δεν έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη: Απελευθερώνονται χώροι υπό κατάληψη «Τους τελευταίους μήνες υπάρχει συστηματική και αποτελεσματική δράση της Αστυνομίας για εκκαθάριση κτιρίων που βρίσκονται υπό κατάληψη και οι οποίοι ανήκουν είτε στο δημόσιο είτε σε συγκεκριμένους φορείς. Χώροι που είχαν μετατραπεί σε κέντρα και ορμητήρια παραβατικότητας. Θα υπενθυμίσω την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου, εκεί που συλλάβαμε τρεις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίοι ήταν ναρκέμποροι, ληστές, εγκληματίες που είχαν το μισό Ποινικό Κώδικα επάνω τους και κοιμόντουσαν δίπλα-δίπλα με παιδιά, με φοιτητές. Απελευθερώσαμε λοιπόν τη φοιτητική εστία του Ζωγράφου και την αποδώσαμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα, κυρίως στα παιδιά μας, κυρίως στα παιδιά ανθρώπων οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα δυσκολεύονταν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο στην Αθήνα καθώς προέρχονται από την επαρχία. Θυμίζω το τέλος της κατάληψης στη Λάρισα όπου με επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας αποδόθηκε ο χώρος του Δημοτικού Γηροκομείου στο Δήμο». Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Αστυνομία «Βασικός μας στόχος είναι να ενισχύεται διαρκώς η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους χειρισμούς της αστυνομίας και του Κράτους γενικότερα. Πριν από κάποιους μήνες είχαμε μία εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Real news. Το γεγονός ότι η υπόθεση έφυγε από το φως της επικαιρότητας, για την Αστυνομία δεν σήμαινε ότι θα ξέφευγε από το φως των δικών της ερευνών. Η υπόθεση διαλευκάνθηκε. Ο φερόμενος ως δράστης στην υπόθεση – υπάρχουν και ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία- έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη». Η επιχείρηση στα «Προσφυγικά» «Οι αστυνομικές δυνάμεις προκλήθηκαν με τον πιο σκληρό αλαζονικό και κυνικό τρόπο. Δέχθηκαν βροχή από πέτρες και δεν αντέδρασαν, γιατί είχαν εντολή να μην συμβεί το παραμικρό σε κανέναν. Έχουν υπάρξει 78 συλλήψεις. Και θέλω να ενημερώσω ότι υπάρχουν 8 πολυκατοικίες με 24 διαμερίσματα η κάθε πολυκατοικία, τα μισά από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, άλλοι από τους οποίους κατοικούν και άλλοι έχουν ουσιαστικά εγκαταλείψει τα διαμερίσματά τους. Εκεί όμως, η Αστυνομία δε μπορεί να επεμβαίνει γιατί τα μισά ανήκουν σε ιδιώτες και τα άλλα μισά διαμερίσματα ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής. Επομένως επειδή δεν είναι θέμα της Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Συνεπώς το μήνυμα της χθεσινής επιχείρησης είναι ότι από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την πλευρά του κράτους και της Ελληνικής Αστυνομίας δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε κέντρα ανομίας και παραβατικότητας. Δεν μπορεί να υπάρξουν άβατα πουθενά, σε κανένα σημείο ούτε του Λεκανοπεδίου Αττικής, ούτε ολόκληρης της Ελλάδος, ένας προς ένας αυτοί οι χώροι απελευθερώνονται και αποδίδονται σε αυτούς που νομίμως ανήκουν. Εμείς κάνουμε τη δική μας ευθύνη πράξη, ας αναλάβουν και οι υπόλοιποι φορείς την ευθύνη να κάνουν πράξη αυτό που πρέπει». Η Οικονομική Αστυνομία διενεργεί έλεγχο στην «Κιβωτό του Κόσμου» Από τη στιγμή που η εισαγγελική αρχή παρήγγειλε στην Ελληνική Αστυνομία την έρευνα για τα τεκταινόμενα σε αυτόν το χώρο, η αστυνομία πήρε καταθέσεις, σχημάτισε δικογραφία η οποία παραδόθηκε στον Εισαγγελέα. Υπάρχει ένα ισχυρό μήνυμα σ’ αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δεν υπάρχουν πολίτες ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας. Έναντι του νόμου οφείλουμε να είμαστε όλοι ίσοι. Ο νόμος ισχύει για όλους. Συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση όποιος και να είναι ο δράστης και ο ένοχος οποιασδήποτε παραβατικής ή εγκληματικής δραστηριότητας, εφόσον έχει υπάρξει, θα βρεθεί και θα πάει στη δικαιοσύνη. Το ένα τμήμα λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία το έχει ολοκληρώσει και αναμένει περαιτέρω οδηγίες από την ανακριτική Αρχή, από τον Εισαγγελέα. Όμως, τη Δευτέρα το πρωί με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη έχει παρέμβει η Οικονομική Αστυνομία. Κάνει γενικευμένο ποινικό έλεγχο σε ότι αφορά την οικονομική διαχείριση στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η ΜΚΟ ζήτησε συγγνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ όχι «Εκεί τα πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι εκεί το θέμα είναι η ΜΚΟ, εκεί το θέμα είναι η Αξιωματική Αντιπολίτευση και προσωπικά ο Αρχηγός της. Η “Human Rights 360” υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη, διότι έχει βαρύτατες ευθύνες για το περιστατικό, το οποίο συνέβη εκεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τους 38 παράνομους μετανάστες σε μία νησίδα και ένα υποτιθέμενο παιδί να πεθαίνει. Κατηγορηθήκαμε ως Κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά συγκεκριμένοι Υπουργοί ότι είμαστε περίπου και προδότες και δολοφόνοι, ενώ απεδείχθη περίτρανα ότι η νησίδα βρίσκεται σε Τουρκικό έδαφος και ποτέ δεν πέθανε κανένα παιδάκι. Τότε λοιπόν, αυτή η ΜΚΟ ζήτησε συγγνώμη τελικά, αλλά δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ακόμα ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα έλεγε με θλιβερό, διχαστικό και οξύτατο και πολωτικό τρόπο εκείνες τις ημέρες για να κάνουν αντιπολίτευση». Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν: Θα επιτεθούμε στους τρομοκράτες από την ξηρά όταν έρθει η κατάλληλη ώρα Αντιδράσεις στην Κίνα για τους θεατές στο Μουντιάλ χωρίς μάσκα – «Είμαστε στον ίδιο πλανήτη με το Κατάρ;» Σε εξέλιξη ο έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας στην «Κιβωτό» – Σημαντικά τα πρώτα ευρήματα

