Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι περήφανη επειδή υλοποίησε τις εξαγγελίες της

Συνέντευξη Τύπου στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης της Αχαΐας πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε live Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το αναπτυξιακό σχέδιο για την Πάτρα με τον πρωθυπουργό να απαντά ότι «μόλις προέρχομαι από σύσκεψη όπου παρουσιάσαμε το όραμά μας για την δυτική Ελλάδα. Είναι ένα συνεκτικό σχέδιο με περισσότερα από 80 έργα κάποια που είναι δρομολογημένα από το παρελθόν και άλλα έχουν κοινωνική διάσταση και συγκροτούν συνολικά το αφήγημά μας για μια Πάτρα που αξίζει να είναι η δυτική πύλη της Ελλάδας στην Ευρώπη». «Με ρωτήσατε αν οι πολίτες πιστεύουν ότι αυτά που εξαγγείλαμε θα γίνουν; Θα τους καλούσα να πάνε στο ανοιχτό εργοτάξιο της Πατρών-Πύργου για να συγκρίνουν το παρελθόν με το σήμερα σε ένα έργο στο οποίο εργολαβίες δόθηκαν για να εξυπηρετηθούν άλλα συμφέροντα». «Η κυβέρνηση είναι υπερήφανη για την υλοποίηση των εξαγγελιών της και όπου εντοπίζουμε λάθη τα διορθώνουμε» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια πολύ δυναμικής ανάπτυξης για την πόλη της Πάτρας, κατέληξε ο πρωθυπουργός. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το Καραμανδάνειο νοσοκομείο με τον κ. Μητσοτάκη να τονίζει ότι απόφαση είναι να υπάρξει παρέμβαση στο υφιστάμενο νοσοκομείο δραστικά. «Αν θέλετε να προβάλετε στο μέλλον αυτό που θα συμβεί αρκεί να δείτε τις παρεμβάσεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας και αναφέρομαι και στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους και τα χειρουργεία. Δεσμεύομαι ότι αυτό θα γίνει και στο Καραμανδάνειο ενδεχομένως και με ιδιωτική χορηγεία από τον χορηγό που έκανε το ίδιο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Πάτρας». Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε στη συνέχεια για το θέμα των υποκλοπών και απάντησε ότι «το θέμα της ασφάλειας των επικοινωνιών είναι πολύ σημαντικό. Με πολύ μεγάλο θάρρος ανέλαβα τις ευθύνες που αναλογούν στην κυβέρνηση, προχωρήσαμε σε αλλαγές προσώπων και καταθέσαμε νομοθετική πρόταση που αναγνωρίζει διαχρονικές αστοχίες για να τις θεραπεύσει. Στη διαδικασία αυτή είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε αλλαγή θα το βελτιώσει». «Είμαστε η πρώτη χώρα που απαγορεύει την πώληση, την χρήση τέτοιων κακόβουλων λογισμικών και η χρήση τους γίνεται ξανά κακούργημα. Παρεμβαίνουμε με όλη την δραστικότητα που μας επιτρέπεται. Το ζήτημα αυτό αν είμαι ασφαλής όταν επικοινωνώ εγώ μας απασχολεί συχνά σε επαφές με ομολόγους μας και αυτό αφορά όλους τους ηγέτες του κόσμου, λαμβάνουμε μέτρα και αναγνωρίζουμε ότι μπορεί η τεχνολογία να μας ξεπερνάει» συμπλήρωσε και κατέληξε για το θέμα αυτό: «Άκουσα υπονοούμενα ότι το predator επηρέασε τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ το 2016, ότι βρήκε την οικογένεια του κ. Πιερρακάκη, ότι φωτογράφισε τον κ. Τσίπρα στο κότερο. Αυτά είναι σαχλαμάρες και σενάρια επιστημονικής φαντασίας και όσοι τα διακινούν να είναι πιο προσεκτικοί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στη δικαιοσύνη. Μόνο αυτή μπορεί να κρίνει τι είναι ακριβές και τι όχι αλλά εγώ δεν μπορώ και δεν πρέπει να γνωρίζω την έρευνα αλλά αν κάποιοι πιστεύουν ότι έχουν να εισφέρουν να πάνε στη δικαιοσύνη». H επόμενη ερώτηση αφορούσε τους πλειστηριασμούς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει εξαιρετικά δυσάρεστο να χάνει κάποιος το σπίτι του και ότι κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία. «Η κυβέρνηση στο θέμα αυτό προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες σε πολίτες να σώσουν τα σπίτια τους. Οι πλειστηριασμοί παραμένουν μια μικρή εξαίρεση. Οι πολίτες ρυθμίζουν και πληρώνουν και οι περισσότεροι είναι συνεπεί». Για τον κ. Τσίπρα θα πω μόνο πόση υποκρισία χωράει σε μια φωτογραφία; Είναι ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του έγιναν 30.000 πλειστηριασμοί και δεν τον είδα να τρέχει σε ανθρώπους που έχαναν τα σπίτια τους». «Η χώρα έχει αφήσει πίσω της τα μνημόνια αλλά κάποιοι όπως ο κ. Τσίπρας δεν έχουν αφήσει πίσω της πολτικές μνημονίων. Τέτοια φτηνά τεχνάσματα αξιοποίησης του θυμού που μπορεί να υπάρχει δεν περνάνε πια γιατί ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά το έργο του» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. «Επειδή υπάρχει αύξηση του κόστους δανεισμού έχω ζητήσει από το ΥΠΟΙΚ να εξαντλήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για τους συνεπείς δανειολήπτες σε συνεννόηση με τις τράπεζες» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και απάντησε ότι «αρχικά να πω ότι οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς ως προς τα γεωπολιτικά γιατί η κυβέρνηση ενίσχυσε τις ΕΔ και τις συμμαχίες της. Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή». «Ζούμε ωστόσο σε μια περίοδο που έχει ξεσπάσει πόλεμος με έναν γείτονα συχνά εριστικό και επιθετικό. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισα τη στρατηγική για την Τουρκία: Θέλουμε ειλικρινή διάλογο για το ένα ζήτημα που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και δεν είμαστε διατεθειμένοι να συζήτήσουμε με το παράλογο για παράδειγμα όσον αφορά την κυριαρχία των νησιών. Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός για το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα. Η Ελλάδα δεν είναι μια αναθεωρητική δύναμη αλλά μια δυναμη σταθερότητας και ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο. Το αν θα αλλάξει ο Ερντογάν δεν θα το κρίνω εγώ. Πολλά που ακούγονταιν από την ηγεσία της Τουρκίας οφείλονται στην προεκλογική περίοδο αλλά από πίσω υπάρχει ένας δομικός αναθεωρητισμός» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Ειδικά, δε, για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια συνάντηση με τον Ερντογάν απάντησε ότι «δεν ξέρω το πότε και με ποιες συνθήκες θα γίνουν συζητήσει με την Τουρκία αλλά αυτό θα γίνει χωρίς καμία έκπτωση στις εθνικές μας θέσεις». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το πού θα είναι υποψηφιος στις επερχόμενες εθνικές εκλογές χαρακτηρίζοντας τιμή του το να ηγηθεί του ψηφοδελτίου της ΝΔ στην Αχαΐα στις προηγούμενες εκλογές και μιλώντας με καλά λόγια για τους 4 βουλευτές που έχουν εκλεγεί εκεί από το κυβερνών κόμμα. «Προσβλέπω σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην Αχαΐα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές αλλά σε καμία περίπτωση δεν ιεραρχούμε τις επιλογές μας με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. Στρέφουμε την προσοχή μας σε όλη την Ελλάδα». Για τις δημοτικές εκλογές το μόνο που είπε είναι ότι «η ΝΔ παίρνει αποστάσεις στον Α΄ βαθμό από τη λογική των χρησμάτων» ανακοινώνοντας τη στήριξη στον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη στις εκλογές του Οκτωβρίου. 