Κώστας Μπακογιάννης: Πρέπει να κάνουμε θεσμικό πλαίσιο παιδικής προστασίας

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μίλησε στο «MEGA» για την υπόθεση της Κιβωτού του κόσμου. Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρόκειται να γίνουν, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση της Κιβωτού του κόσμου. «Καμία νομική ή θεσμική σχέση δεν έχει ο δήμος Αθηναίων, αυτό δεν αφορά στον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μας αφορά όμως όλους γιατί είμαστε άνθρωποι. Μας έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό, ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους που κυριολεκτικά ή μεταφορικά είχαν «αγιοποιηθεί», τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι πώς θα ξεπεράσουμε αυτά τα συναισθήματα και να διασφαλίσουμε δύο πράγματα: πρώτον ότι όλα τα παιδιά που βρίσκονται στις δομές της Κιβωτού, θα είναι καλά και ασφαλή. Και δεύτερον, πώς αυτό δεν θα ξαναγίνει. Γιατί το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε είναι να το ζήσουμε για 2-3 μέρες και μετά η προσοχή μας να στραφεί αλλού και τα παιδιά να μείνουν ξεχασμένα, είτε αυτά είτε παιδιά από άλλες δομές. Είναι σημαντικό το θεσμικό πλαίσιο, να γίνονται οι έλεγχοι, να γίνονται συστηματικά, τακτικά, να γίνονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι», ανέφερε αρχικά. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cojfj7f8ac9l) «Εμείς στο ΚΥΑΔΑ – στο Κέντρο υποδοχής & αλληλεγγύης δήμου Αθηναίων – έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους. Δεν έχουμε διάθεση να βγάλουμε «την ουρά μας απ’ έξω». Δεν είναι ευθύνη του δήμου η λειτουργία των δομών. Κάποια στιγμή ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι σημαντικό το θεσμικό πλαίσιο», συμπλήρωσε ο κ. Μπακογιάννης. «Χρειάζεται συνολική εξυγίανση αυτών των δομών», τόνισε η κλινική ψυχολόγος, Άννα Κανδαράκη. «Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι έξω, χτυπάνε πόρτες, δέχονται ένα ασύλληπτο βάρος. Η πολυτεκνία δεν συνιστά κριτήριο για να γίνεται έλεγχος. Είναι άλλα τα στοιχεία που οι κοινωνικοί λειτουργοί εξετάζουν για τον έλεγχο. Δεν είναι αντικειμενικά αρκετοί οι έλεγχοι, υπάρχει υποστελέχωση», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μπακογιάννης. Ειδήσεις σήμερα: Κρυπτονομίσματα: Τι πρέπει να γνωρίζετε – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι χάνουν Κιβωτός του Κόσμου: «Φύλλο και φτερό» τα βιβλία και η διαχείριση του budget εκατομμυρίων Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στα «Προσφυγικά» της λεωφόρου Αλεξάνδρας με 78 συλλήψεις και 7 τραυματίες αστυνομικούς

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )