Μίμης Ανδρουλάκης: «Στα χρόνια της Χούντας ένιωθα εσωτερική απελευθέρωση που δεν τη νιώθω σήμερα» Ο πολιτικός και συγγραφέας μίλησε στην κάμερα του «Στούντιο 4» για τη ζωή και την πορεία του Ο συγγραφέας και πολιτικός, Μίμης Ανδρουλάκης, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και περιέγραψε στιγμές από τη ζωή του. «Τα χρόνια της Χούντας είναι τα πιο συναρπαστικά της ζωής μου. Στα χρόνια της Χούντας, της καταδίωξης, του κυνηγητού, της αγωνίας, της βίας ένιωθα μία εσωτερική απελευθέρωση που δεν τη νιώθω σήμερα. Ήταν η μεγάλη μας στιγμή, ακόμα και όταν τρώγαμε ξύλο» τόνισε μεταξύ άλλων ο Μίμης Ανδρουλάκης. Δείτε βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cojt5r3kim2p) Και πρόσθεσε: «Τη σύλληψή μου την απέφυγα από τυχαία γεγονότα. Μία φορά το 1972 σε μία πορεία που έγινε στην Πατησίων με έσωσε ο Αλέκος Σακελλάριος, αυτός ο χαρισματικός άνθρωπος. Ο ταξιτζής φώναζε ότι θα του αφαιρέσουν την άδεια και του απάντησε “Να πεις ότι σε διέταξε ο Αλέκος Σακελλάριος”. Μόλις είπα ότι τον γνωρίζω, έκανε σαν παιδί. Με πήγε μέχρι τέρμα Δροσοπούλου και του φίλησα το χέρι και μετά την πτώση της δικτατορίας, του φίλησα ξανά το χέρι. Για την αντιδικτατορική μου δράση, μιλώ πρώτη φορά. Είχα πει ότι θα μιλήσω μετά από 50 χρόνια. Ακόμα και την επέτειο του Πολυτεχνείου που με πολιορκούσαν ακόμα και τώρα, δεν βγήκα ποτέ. Πίστευα ότι στα 50 χρόνια θα είχα πεθάνει και δεν θα μιλήσω ποτέ». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός: Μητέρα καταγγέλλει ότι τα παιδιά της έπεφταν θύματα ξυλοδαρμού και στη συνέχεια τα έβαζαν στο πράσινο κλουβί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ζητά με ψήφισμα την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου Τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο με κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση BEST OF NETWORK 23.11.2022, 18:08 23.11.2022, 08:05 23.11.2022, 15:04 23.11.2022, 16:39 23.11.2022, 18:00 23.11.2022, 10:17

