Μαρίνα Πατούλη: Θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, το όνομα της Μαρίνας Πατούλη ακουγόταν για την δημαρχία στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, αλλά τελικά ήταν υποψήφια – και εξελέγη – δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αμαρουσίου. Πολυπράγμων και δραστήρια, διετέλεσε πρόεδρος παλαιότερα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός (ΠΕΑΠ) του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, δημοτική σύμβουλος στο Μαρούσι, Πρόεδρος της UNESCO Βορείων Προαστείων και του Πανελλήνιου Αυτοδιοικητικού Δικτύου SDG17Greece, με έντονη παρουσία και δράση στην πολιτική και κοινωνική ζωή, η Μαρίνα Πατούλη δείχνει έτοιμη να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις στον δήμο Λυκόβρυσης – Παλλήνης, καθώς ο νυν δήμαρχος δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του. Είναι στις προθέσεις σας η διεκδίκηση του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης; Απαντώ, όπως με ρωτήσατε. Ευθέως. Ναι. Θα είμαι υποψήφια Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης. Όπως γνωρίζετε, ο Τάσος Μαυρίδης, επί 8 χρόνια Δήμαρχος, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του. Οι καθημερινές συζητήσεις μου με δημότες, γυναίκες και άνδρες, αλλά και στελέχη της αυτοδιοίκησης, τόσο στην Πεύκη, όσο και στη Λυκόβρυση, αποτυπώνουν ένα πολύ ευνοϊκό κλίμα για μία υποψηφιότητα με όραμα και σχέδιο για το Δήμο μας, με γνώση και εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, αλλά και με διάθεση για πολλές και σημαντικές αλλαγές. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τη υποψηφιότητάς μου, ως πρώτης μεταξύ ίσων, σε μια ομάδα ανθρώπων που συνειδητοποιεί ότι ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας. Ότι πρέπει να επιλέξουμε έναν δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης που διασφαλίζει τοπική ανάπτυξη, καλύτερη καθημερινότητα, καλύτερη ποιότητα ζωής για εμάς και τα παιδιά μας. Μιλήσατε για τη ανάγκη σχεδιασμού, αλλά και σημαντικών αλλαγών. Για ποιες αλλαγές μιλάτε; Ξεκινώ από την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της προηγούμενης Δημοτικής αρχής. Υπάρχουν, όμως, προβλήματα και δυσλειτουργίες, που περιορίζουν τις δυνατότητες του Δήμου μας να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες ανάγκες του σήμερα και τις ιδιαίτερες προκλήσεις του αύριο. Η επιτυχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των δημοτών από το Δήμο, που δικαίως είναι πάρα πολλές, επιβάλλει τη συγκρότηση ρεαλιστικής ατζέντας προτεραιοτήτων και στόχων και την εκπόνηση σχεδιασμού πενταετίας, για τις παρεμβάσεις και δράσεις που είναι απαραίτητες για να πετύχουμε. Από την πλήρη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, έως την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας και από τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, έως την παροχή πλήρως ψηφιοποιημένων υπηρεσιών στους δημότες. Σε ότι αφορά, τις αλλαγές, πέρα από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αυτές αφορούν τον τρόπο λειτουργίας Δημάρχου και Δημοτικής Αρχής, ώστε να είναι καθημερινά στη διάθεση των δημοτών, τη νοοτροπία διοίκησης, που δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για να υπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες του Δήμου και των κατοίκων και προφανώς τα πρόσωπα που στελεχώνουν την προσπάθεια μας. Τις επόμενές εβδομάδες θα δώσουμε στη δημοσιότητα την Ιδρυτική Διακήρυξη του συνδυασμού μας, όπου θα παρουσιάσουμε τις βασικές μας προτάσεις για το Δήμο μας και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα για το περιεχόμενο της αλλαγής που επιδιώκουμε. Η ομάδα που θα σας πλαισιώσει; Ποιοι είναι οι συνεργάτες σας; Θα κάνετε λίγο υπομονή, μέχρι την παρουσίαση της Διακήρυξης του συνδυασμού μας, την οποία θα διαπιστώσετε ότι υπογράφουν άνθρωποι με σημαντική προσφορά στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της Λυκόβρυσης και της Πεύκης. Συμπολίτισσες και συμπολίτες έμπειροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και άλλοι που επιθυμούν να εμπλακούν και να προσφέρουν για πρώτη φορά. Επιστήμονες και επαγγελματίες, νεότεροι και μεγαλύτεροι, γυναίκες και άνδρες, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες αντιλήψεις για την επόμενη ημέρα του Δήμου μας, την ίδια πεποίθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν κινητοποιηθούμε πρώτα εμείς. Με όλες και όλους αυτούς, αποφασίσαμε να πρωτοστατήσουμε στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικές για την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής μας. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα της προσπάθειάς σας; Συνεργασία, σύνθεση, ενότητα, συστηματική δουλειά, σταθερή παρουσία δίπλα σε κάθε δημότη. Αποδίδω μεγάλη σημασία στο να ξεπεράσουμε τεχνητές διαχωριστικές γραμμές και κομματικές «ταμπέλλες». Στο να συνθέσουμε, μέσα από διάλογο, μέσα από θέσεις και αντιθέσεις. Στο να αποκτήσει ο Δήμος μας ενιαία ταυτότητα. Οι συμπολίτισσες και οι συμπολίτες μου στη Λυκόβρυση και την Πεύκη, με γνωρίζουν χρόνια και με γνωρίζουν καλά. Γνωρίζουν, λοιπόν, ότι εννοώ κάθε τι που λέω. Ότι θα εργαστώ σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, όπως έκανα στα χρόνια που ήμουν Πρόεδρος του ΠΕΑΠ. Ότι θα είμαι δίπλα τους, όπως ήμουν όλα αυτά τα χρόνια είτε ήμουν δημοτική σύμβουλος, είτε όχι. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, αν και είχε και τότε συζητηθεί το όνομά σας, δεν υπήρξατε υποψήφια Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, αλλά υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αμαρουσίου, όπου και είχατε εκλεγεί. Τι θα απαντήσετε σε κάποιον που μπορεί να σας πει ότι εγκαταλείψατε το Δήμο σας; Οι συνθήκες το 2019 ήταν πολύ διαφορετικές. Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης διεκδικούσε την επανεκλογή του. Όπως ήδη σας έχω πει, πιστεύω στην ενότητα και τη σύνθεση, όχι στη διάσπαση και το διχασμό. Διαφορετικά, όμως, ήταν τα πράγματα και στην προσωπική μου ζωή, αφού διεκδικούσε την Περιφέρεια Αττικής ο τότε σύζυγος μου. Δεν εγκατέλειψα ποτέ το Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης. Έπρεπε να κάνω ένα μικρό, αναγκαστικό διάλειμμα, στη διάρκεια του οποίου η επιθυμία μου για προσφορά υλοποιήθηκε μέσα από διαφορετικούς δρόμους.

