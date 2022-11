Με συνταρακτικές αποκαλύψεις το χρονικό του 2015, από το νέο βιβλίο του Δημήτρη Στρατούλη

Εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ και βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία το βιβλίο του Γραμματέα της ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, πρωην υπουργού και Βουλευτή, Δημήτρη Στρατούλη με θέμα: «8 μήνες που συντάραξαν την Ελλάδα, Ιανουάριος – Αύγουστος 2015» Ο Δημήτρης Στρατούλης αναφέρεται στα συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα, που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα το πρώτο 8μηνο του 2015, όπως αυτός τα βίωσε από θέσεις κορυφαίας πολιτικής και κυβερνητικής ευθύνης. Πως και γιατί αυτά έγιναν, ποιες διεργασίες οδήγησαν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στη συνθηκολόγηση με τους δανειστές. Γράφει την ιστορία αυτής της περιόδου, μέσα στο πλαίσιο των τότε οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως για να μη σκεπάσει, όπως γράφει, η σκόνη της λήθης τους αγώνες, τις αγωνίες, τους στόχους και τις ελπίδες για ένα καλύτερο κόσμο όσων στήριξαν μέχρι τέλους το λαϊκό ΟΧΙ στα μνημόνια της λιτότητας στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015. Καταγράφει αναλυτικά την έντονη πολιτική, ιδεολογική και προγραμματική διαπάλη στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι οι εσωκομματικές διεργασίες και οι αποφάσεις της ηγετικής ομάδας του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, γιατί, εάν αυτή δεν συνθηκολογούσε ή εάν οι ασυμβίβαστες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ πλειοψηφούσαν σε αυτόν, η πορεία των εξελίξεων θα ήταν διαφορετική. Όπως επισημαίνει «δεν χρησιμοποιεί απαξιωτικούς και υβριστικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, αλλά μόνο επιχειρήματα, με βάση αποκλειστικά πολιτικά και αξιακά κριτήρια, απαντώντας σε 45+3 ερωτήματα». Και τονίζει ότι «απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και, ιδιαίτερα, στους ανθρώπους της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου για γόνιμο προβληματισμό και αναστοχασμό, για το πώς και εάν τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε αλλιώς, και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις. Απευθύνεται, επίσης, στη νεολαία, ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει το παρελθόν, να κατανοήσει το παρόν και να δράσει αποτελεσματικά για να αλλάξει το μέλλον. Δεν γράφει μια ιστορία από τα πάνω, μόνο για τους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου, αλλά από τα κάτω, για τις πραγματικές κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας, δηλαδή για το ρόλο τότε της λαϊκής παρέμβασης και των λαϊκών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Καταγράφει την πορεία του ελληνικού λαού από την ελπίδα στην ήττα και την απογοήτευση. Αναδεικνύει ότι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ένας άλλος δρόμος ήταν εφικτός. Επισημαίνει ότι όσα έγιναν δεν μπορούν να ξεγίνουν, αλλά ότι το παρόν και το μέλλον μπορούν να αλλάξουν, γιατί η ιστορία διαμορφώνεται από τη συνειδητή συλλογική δράση των ανθρώπων». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, 07:00 μμ στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144 Αθήνα. Συντονιστής Πετρος Παπακωνσταντίνου, Δημοσιογράφος. Ομιλητές Νίκος Χουντής, πρώην ευρωβουλευτής και Υπουργός. Σοφία Σακοράφα, Βουλευτής, Αντιπρόεδρος της Βουλής. Λεωνίδας Βατικιώτης, Δημοσιογράφος, οικονομολόγος. Δημήτρης Σαραφιανός, Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας. Την συζήτηση θα κλείσει με σύντομη παρέμβαση ο συγγραφέας του Βιβλίου.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )