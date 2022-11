Μηταράκης: Όπως κατέρρευσε η σκευωρία Novartis και οι 38 του Έβρου, το ίδιο θα γίνει και με τις παρακολουθήσεις Ο υπουργός Μετανάστευσης σχολίασε ότι για την HumanRights360 υπάρχουν «ιδιόμορφες διαδρομές χρήματος, οι οποίες χρήζουν εξέτασης» «Όπως φαίνεται από την έρευνα, υπάρχουν ιδιόμορφες διαδρομές χρήματος, οι οποίες χρήζουν εξέτασης» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης, σχολιάζοντας την υπόθεση της ΜΚΟ HumanRights360, που έγινε γνωστή από την εμπλοκή της στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο. Η οργάνωση βρίσκεται πλέον στον εισαγγελέα, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς διαπιστώθηκαν «περίεργες» διαδρομές χρήματος μεταξύ του ιδρυτή της, άλλων ΜΚΟ και συγγενικών προσώπων. Ο κ. Μηταράκης μίλησε στο OPEN και για το θέμα των παρακολουθήσεων. Όπως είπε, εάν ο ίδιος παρακολουθείτο νόμιμα από την ΕΥΠ «και δεν υπήρχε κάτι εις βάρος μου, επειδή θα είχαν καταγραφεί προσωπικά μου στοιχεία, για μένα και την οικογένειά μου, ναι θα ήθελα να στοιχεία μετά από ένα διάστημα να καταστραφούν». Σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε ότι βουλευτές και υπουργοί δεν είναι υπεράνω του νόμου, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει απόρρητο για τα εθνικά θέματα». Παράλληλα ανέφερε ότι από την στιγμή που θα γίνουν κλήσεις από την Επιτροπή Διαφάνειας θα πρέπει να παραστούν. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το τι διαρρέει από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως αυτή τη στιγμή η μόνη νόμιμη επισύνδεση που έχει επιβεβαιωθεί είναι του κ. Ανδρουλάκη επισημαίνοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να στήσει ένα σκηνικό με τις παρακολουθήσεις το οποίο θα καταρρεύσει όπως κατέρρευσε και η σκευωρία της Novartis αλλά και η υπόθεση με τους 38 στον Έβρο. «Είχε κάνει tweet και ο κ. Τσίπρας και έλεγε τότε πως ‘η κυβέρνηση ψεύδεται για τον Έβρο όπως ψεύδεται για τις υποκλοπές», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης. Τέλος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό ήταν πασιφανές από την τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ειδήσεις σήμερα: Ο Κάνιε Γουέστ έδειχνε φωτογραφίες της Καρντάσιαν και πορνό στους υπαλλήλους του «Στόχος μας τα παιδιά της Κιβωτού να ζουν όπως τους αρμόζει» διαμηνύει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 5,9 Ρίχτερ στην Τουρκία – 50 οι τραυματίες Best of Network 23.11.2022, 11:02 23.11.2022, 11:41 22.11.2022, 19:43 23.11.2022, 09:18 23.11.2022, 09:20 23.11.2022, 10:30

