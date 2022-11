Μητσοτάκης: Έθεσε στόχο να γίνει στις επόμενες εκλογές «γαλάζια και η Αχαΐα» Σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς ο πρωθυπουργός διανυκτέρευσε στην Πάτρα, όπου συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την περιοδεία του στην περιοχή -Στις οκτώ μονάδες μειώθηκε η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Γρηγόρης Τζιοβάρας 23.11.2022, 06:31 «Έχω την ελπίδα και θέτω ως στόχο, ειδικά εδώ στην Αχαΐα, με το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει, η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του ‘23 να είναι πρώτο κόμμα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χρώμα την οποία εκφώνησε προς τα στελέχη της παράταξης του κατά την χθεσινή παρουσία του στην Πάτρα. Στις εκλογές του 2019, η παραδοσιακά κεντροαριστερή Αχαΐα ήταν (μαζί με τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, την Άρτα, την Ξάνθη, τον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών, τη Δυτική Αττική και τη Β΄ Πειραιώς) μία από τις δέκα περιφέρειες που είχε πλειοψηφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο κόμματα ήταν κοντά στις οκτώ μονάδες (40,27% έναντι 32,43%), αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στις προσεχείς κάλπες μπορεί «και η Αχαΐα να είναι “γαλάζια”». Ο πρωθυπουργός, ο οποίος διανυκτέρευσε στην αχαϊκή πρωτεύουσα, στέλνοντας ουσιαστικό μήνυμα ότι η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, συνεχίζει και σήμερα την επίσκεψή του στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, όπου χθες, Τρίτη, επιθεώρησε έργα που στην είναι σε εξέλιξη, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου και είχε συναντήσεις και επαφές με παράγοντες αλλά και απλούς πολίτες. Σήμερα στις 10:00 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, όπου θα γίνει η παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου για την Πάτρα του 2030. Ενώ στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. Κάνοντας απολογισμό των έργων που έχουν τόσο στην Αχαΐα όσο και ευρύτερα στη χώρα τα τελευταία τριάμισι χρόνια, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι ευχαριστημένος. «Όχι μόνο γιατί οι δράσεις που σας προανέφερα ήταν καθήκον, ήταν υποχρέωση μας, αλλά γιατί αναγνωρίζω ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε ακόμα πολλά προβλήματα», σημείωσε ο ίδιος. Και πρόσθεσε: «Το ξέρω, το γνωρίζω καλά, ότι οι μισθοί στην χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί. Το ξέρω ότι νοικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια. Επιχειρήσεις πιέζονται από τις πρώτες ύλες και από το κόστος ενέργειας. Και ξέρω ότι τα 42 δισεκατομμύρια της πολιτείας μπορεί να κράτησαν όρθιες μέσα στην πανδημία την οικονομία και την εργασία, όμως ακολούθησε ένας πόλεμος και μια έκρηξη ανατιμήσεων. Γι’ αυτό και δεν θέλω να πανηγυρίζω. Δεν θέλω να πανηγυρίζουμε ως κομματικά στελέχη. Αλλά δεν πρέπει και να μηδενίζουμε και να απορρίπτουμε συλλήβδην τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει». Το «καλάθι» και οι «αριστεροί του χαβιαριού» Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση διέθεσε 12 δισεκατομμύρια ως “φράγμα” στα κύματα του διεθνούς πληθωρισμού και γι΄ αυτό έγινε εφικτό τον προηγούμενο διάστημα οι Έλληνες καταναλωτές να πληρώνουν για ηλεκτρικό ρεύμα τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή. Αναφερόμενος, εξάλλου, στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», είπε ότι «είναι ένα μέτρο το οποίο τώρα σπεύδουν να το εφαρμόσουν και άλλες χώρες» και επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτυευσης που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα που έχει στη συγκράτηση των τιμών. «Προφανώς», τόνισε υπαινικτικά, «δεν αφορά τους “αριστερούς του χαβιαριού”, όπως τους αποκαλούν στη Γαλλία, ή τους “σοσιαλιστές της σαμπάνιας”, όπως τους λένε στη Γερμανία. Ενδιαφέρει, όμως, τον μέσο Έλληνα, που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα αλλά βλέπει την πολιτεία να προσπαθεί. Να προσπαθεί να τον βοηθά με όλους τους δυνατούς τρόπους απέναντι σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο». Εμείς, κατέληξε, είμαστε με το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και «όσοι το σνομπάρουν και το απαξιώνουν, ας πάρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και ας πάνε να παίξουν αλλού». Πίσω από τον «κανένα» ο Τσίπρας, παρά την άνοδό του Στο μεταξύ, στις οκτώ μονάδες μειώθηκε η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα «ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για τη θέση του πρωθυπουργού», σύμφωνα με τα ευρήματα από το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ALPHA. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κέρδισε δύο μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο (22% από 20%), ενώ ο πρωθυπουργός έχασε μία (30% από 31%). Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας μένει πίσω από τον «κανένα» (23% από 22%), ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης μένει σταθερός στο 8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, φαίνεται ότι αδυνατεί να «εισπράξει» οφέλη από την κυβερνητική φθορά καθώς για άλλον ένα μήνα παραμένει «κολλημένο» στο 23% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι τα πράγματα «θα ήταν καλύτερα» με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, αυξήθηκε ελαφρά -στο 39% – το ποσοστό εκείνων που προκρίνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά από τις εκλογές, ενώ μειώνεται κατά δύο μονάδες -στο 47%- το ποσοστό των ψηφοφόρων που θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας. Οι αναποφάσιστοι, εξάλλου, που σύμφωνα με την ALCO αποτελούν το 14,2% του εκλογικού σώματος, δηλώνουν ότι την ψήφο τους θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό η πορεία της οικονομίας και η ακρίβεια, όπως και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και οι υποκλοπές. Ενδεικτικό, τέλος, των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι το εισόδημά του «ίσα που αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του», ενώ ένας στους τρεις λέει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες και μόνον το 17% απαντά ότι «ζει άνετα». Ειδήσεις σήμερα: «Κάναμε μασάζ στον πατέρα Αντώνιο όπως κάθε παιδί στον πατέρα του», λέει τρόφιμος της Κιβωτού Άρση της βουλευτικής ασυλίας Πάτση ζητά ο εισαγγελέας Εφετών – Στη Βουλή ο φάκελος Μήνυμα Δένδια για τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου: Η Μεσόγειος δεν αποτελεί εμπόδιο μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής Γρηγόρης Τζιοβάρας 23.11.2022, 06:31 BEST OF NETWORK 22.11.2022, 18:19 22.11.2022, 16:45 18.11.2022, 12:50 22.11.2022, 22:42 22.11.2022, 22:43 22.11.2022, 16:30

