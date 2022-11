Πώς αντιδρά η Τουρκία στη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου που ακυρώνει τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και «Γαλάζια Πατρίδα»

Την ίδια ώρα που στην Τουρκία «πανηγυρίζουν» για την πρόσφατη χειραψία του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο Κατάρ, ως σημάδι αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων, Αθήνα και Κάϊρο προχωρούν ακόμη ένα βήμα συνεργασίας με στόχο την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR), θωρακίζει περαιτέρω τα σύνορα της Ελλάδας και έρχεται σε συνέχεια σειράς διπλωματικών συμφωνιών με σημαντικότερη αυτή του 2020 που αφορούσε την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Αίγυπτο. Η νέα συμφωνία προβλέπει: Καθορισμό ορίων Έρευνας και Διάσωσης (SAR). Ταύτιση FIR δηλαδή το χώρο που οι δύο χώρες ελέγχουν τις πτήσεις και SAR. Κοινές επιχειρήσεις SAR κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η νέα συμφωνία με την Αίγυπτο, δεν ακυρώνει -εκ νέου- το παράνομο τουρκο-λυβικό μνημόνιο, δεν αποτελεί σημαντικό πλήγμα στο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά δίνει απάντηση και στη μονομερή και αυθαίρετη επέκταση της Τουρκίας, πριν από ένα χρόνο, της δικής της περιοχής έρευνας και διάσωσης, έως τον 26ο παράλληλο, καταλαμβάνοντας σημαντικό τμήμα του ελληνικού FIR τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο. «Οι πράξεις μας βασίζονται στους διεθνείς κανόνες. Ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν προσπαθούμε να καταπατήσουμε την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών, σε αντίθεση με άλλους στην περιοχή, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή που είχε την Τρίτη στον Κάϊρο, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι. Ο ίδιος επεσήμανε πως στόχος Ελλάδας και Αιγύπτου με αυτή τη συμφωνία, είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα συμβάλει στη διάσωση πολύτιμων ανθρώπινων ζωών. Παρόμοιες συμφωνίες SAR έχει υπογράψει η χώρα μας με την Ιταλία (2000), την Μάλτα (2008), και την Κύπρο (2014). Αντιδρώντας στην υπογραφή της νέας συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει Ελλάδα και Αίγυπτο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ διιεμήνυσε πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε, παράλληλα, ότι η Άγκυρα είναι «ανοιχτή στο διάλογο». Τα τουρκικά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ συνεχίζουν να προβάλλουν την χθεσινή σημερινή υπουργική αποστολή στο Κάϊρο, αποτελούμενη από τους υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και Νίκο Παναγιωτόπουλο καθώς και τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ως αντίδραση της Αθήνας στην πρόσφατη χειραψία Ερντογάν – Σίσι στην Ντόχα του Κατάρ, μετά από «παρότρυνση» του εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «λιώσιμο» των πάγων ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο, αν και έως πρότινος ο Ερντογάν αποκαλούσε τον Σίσι «δολοφόνο» και «δικτάτορα». «Μεγάλος πανικός στην Αθήνα. Έβαλαν γρήγορα τους υπουργούς σε δράση» γράφει η εφημερία Milliyet, σχολιάζοντας πως η χειραψία Ερντογάν – Σίσι αποτελεί : «νέα αρχή στις διμερείς σχέσεις. Κάτι που προκάλεσε πανικό στην Ελλάδα, το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης» όπως γράφει χαρακτηριστικά, οδηγώντας στην «βιαστική», αν και η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό, επίσκεψη Ελλήνων αξιωματούχων στο Κάϊρο. «Για μάταιη προσπάθεια της Ελλάδας να σβήσει τα επιτεύγματα της Τουρκίας» κάνει λόγο η εφημερίδα Sabah, αναφέροντας πως η χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες -και μετά την υπογραφή νέων συμφωνιών της Άγκυρας με την έκπτωτη κυβέρνηση της Λιβύης- η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει αυξηθεί, με την Αθήνα να στοχεύει στην ακύρωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντάσσεται και η χθεσινή επίσκεψη Ελλήνων αξιωματούχων στην Αίγυπτο. Ειδήσεις σήμερα: Πολλοί νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε κατάστημα Walmart στη Βιρτζίνια Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Προς τα πού κινείται η κακοκαιρία «Denise» «Φύλλο και φτερό» τα βιβλία και η διαχείριση του budget εκατομμυρίων στην Κιβωτό

