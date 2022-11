Σκυλακάκης: Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση για πλειστηριασμό του σπιτιού της Ιωάννας Κολοβού Η δημοσίευση του πλειστηριασμού έγινε τον Μάρτιο του 2019, επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διεξήχθη τον Οκτώβριο, επί Νέας Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο Για υποκρισία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσιάζοντας στη Βουλή έγγραφο που δείχνει πως η απόφαση πλειστηριασμού της κατοικίας της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού έγινε επι ημερών και με νομοθεσία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα πω το όνομα της κυρίας που είχε την εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία και περιπέτεια. Το έψαξα όμως. Πότε βγήκε αυτή η υπόθεση στο προσκήνιο; Πότε βγήκε το συγκεκριμένο σπίτι – πρώτη κατοικία – στον πλειστηριασμό;» ανέφερε αρχικά ο κ. Σκυλακάκης για να προσθέσει «βλέπουμε στην απόφαση που έχει αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα πως βγήκε σε πλειστηριασμό στις 20.3.2019. Ποια κυβέρνηση υπήρχε τότε; Θυμίστε μου ποιος κυβερνούσε όταν βγήκε η πρώτη κατοικία στον πλειστηριασμό; Με ποιου νομοθεσία έγινε αυτό; Δεν θα πω τι είναι να πηγαίνεις στο σπίτι της κυρίας και να λες «πωπω τι σου συνέβη» ενώ επι ημερών σου και με δική σου νομοθεσία βγήκε το σπίτι στον πλειστηριασμό, αλλά η λέξη υποκρισία στροβιλίζει στο μυαλό μου». Παράλληλα όπως φαίνεται από σχετικό έγγραφο της ιστοσελίδας δημοσιεύσεων πλειστηριασμών, ο πλειστηριασμός τελικώς διεξήχθη στις 09 Οκτωβρίου του 2019, τρεις μήνες αφότου είχε αναλάβει την διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε την κυρία Κολοβού χθες δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «η πιο ισχυρή πόρτα ασφαλείας είναι η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων». Βίντεο από τις δηλώσεις του κ. Σκυλακάκη δημοσίευσε στο Twitter και η Ομάδα Αλήθειας: Ειδήσεις σήμερα: «Κιβωτός του Κόσμου»: Αυτό είναι το πράσινο κλουβί της τιμωρίας που έβαζαν τα παιδιά Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος που παρέσυρε την 21χρονη – Αναζητείται ο οδηγός Ο Παύλος Χαϊκάλης χρεώνει 120 ευρώ για «διαδικτυακή συνεδρία» 90 λεπτών Best of Network 23.11.2022, 18:08 23.11.2022, 08:05 23.11.2022, 15:04 23.11.2022, 16:39 23.11.2022, 18:00 23.11.2022, 10:17

