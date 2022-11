Τσίπρας: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση και αναδιανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης»

«Με σχέδιο και προτάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τεράστια κρίση ακρίβειας, να μπει ένα τέλος την λεηλασία του δημόσιου πλούτου και να ξαναφέρουμε την δικαιοσύνη στον τόπο» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στους αγρότες της Πέλλας. «Στην υπαρξιακή αγωνία πρέπει να απαντήσουμε με σχέδιο, με προτάσεις. Όχι με υπερφίαλες κραυγές. Θαύματα δεν γίνονται. Αυτό που γίνεται είναι να σταματήσουμε αυτή την ρεμούλα. Να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση που είναι πρωτοφανής για τον τόπο. Να σταματήσουμε την λεηλασία του δημόσιου πλούτου. Να ξαναφέρουμε τη δικαιοσύνη και και με σχέδιο να δημιουργήσουμε υποδομές για τους αδύναμους, για τους παραγωγούς, για την μεσαία τάξη που λεηλατείται τα τρία αυτά χρόνια από τον μηχανισμό της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυβέρνηση παίρνει από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους. Όπως εξήγησε «σήμερα βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης την αντιμετωπίζουμε με έκτακτα μέτρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος”. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ανέφερε ότι εδώ κι ένα χρόνο βγήκε δημόσια και μίλησε για τσουνάμι που έρχεται. “Θυμάστε τις ανοησίες που λέγανε ότι οι αυξήσεις στο ρεύμα θα είναι 2, 3 και 4 ευρώ και ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με την ακρίβεια; Βλέπαμε ότι έρχεται τσουνάμι. Και είπαμε, μειώστε τώρα τον ΕΦΚ για τα καύσιμα στο κατώτατο επίπεδο. Καταργείστε τον ΕΦΚ για τον αγρότη και τον παραγωγό. Να έχει δυνατότητα να μην καταβάλει ΕΦΚ. Να μου πείτε, σε αυτή την χώρα αφορολόγητο πετρέλαιο έχουν μόνο οι εφοπλιστές. Οι αγρότες και οι παραγωγοί δεν μπορούν. Σε συνθήκες κρίσης δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, λέμε. Και ταυτόχρονα είπαμε, μειώστε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα για να μπορεί να ανασάνει το μέσο νοικοκυριό και φορολογείστε τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας». «Η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ακριβώς το αντίθετο” όπως είπε και σημείωσε ότι “αυτή την στιγμή λόγω των επιλογών της κυβέρνησης που οδήγησαν σε μια σειρά από αρνητικές πρωτιές ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ γίνεται μια πρωτοφανής αναδιανομή πλούτου στην Ελλάδα». «Γίνεται μια πρωτοφανής αναδιανομή εισοδήματος από τους πολλούς στους λίγους. Από τους μεσαίους και τους φτωχούς σε κάποιους λίγους και ισχυρούς που βλέπουν τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζονται και παθαίνουν ίλιγγο από τα υπερκέρδη, την ώρα που η μέση οικογένεια, ο κόσμος της παραγωγής, της μισθωτής εργασίας βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας» επεσήμανε ο Αλ.Τσίπρας. «Τα έκτακτα μέτρα που πρέπει άμεσα να ληφθούν και για όσο διαρκεί η κρίση έχουν να κάνουν με την πάταξη αυτής της διαδικασίας αναδιανομής. Δηλαδή, τη μείωση του ΦΠΑ. Με την τρομακτική ακρίβεια αυξάνονται τα έσοδα του κράτους. Τα παίρνει από όλους μας στο σουπερμάρκετ και μετά δίνει κάποιες επιδοτήσεις για να πληρώσεις τους νταβατζήδες της ενέργειας. Να πληρώσετε τους λογαριασμούς για να μείνει αλώβητος ο μηχανισμός αισχροκέρδειας. Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους» υπογράμμισε. «Αυτός ο μηχανισμός μόνο με πολιτική βούληση μπορεί να παταχθεί. Και χρειάζεται πολιτική βούληση. Δεν θα σας υποσχεθώ ότι θα κάνω θαύματα γιατί δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αυτό που μπορούμε να σας υποσχεθούμε είναι ότι θα ξαναφέρουμε στον τόπο αυτό που έχει χαθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ποιο; Τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις καμία κρίση, καμία δυσκολία» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπαρξιακό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι αγρότες Επικεντρώνοντας στις ακραίες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και όσοι ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για υπαρξιακό πρόβλημα. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι η τεράστια διαφορά της τιμής των προϊόντων από το χωράφι με αυτή που βλέπει στο ράφι ο καταναλωτής. Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα έχει και εδώ αρνητική πρωτιά. Η χώρα μικρότερους μισθούς, με την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, με υψηλότερη τιμή ρεύματος και την υψηλότερη ψαλίδα ανάμεσα στην τιμή που έχει το αγροτικό προϊόν στο χωράφι σε σχέση με αυτή που βρίσκουμε στο ράφι. Μεσοσταθμικά είναι 300%» τόνισε. «Σε όλη την χώρα όσοι καλλιεργούν την γη, όσοι βιοπορίζονται από τον πρωτογενή τομέα βρίσκονται μπροστά σε ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Αν θα συνεχίσουν να ασκούν αυτό το επάγγελμα ή αν θα αφήσουν τα χωράφια χέρσα και τις δεντροκαλλιέργειες αμάζευτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Διότι δεν βγαίνει» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. «Όταν έχει τριπλασιαστεί το κόστος παραγωγής γιατί η τιμή της ενέργειας έχει πάει στον Θεό. Όταν δεν υπάρχει καμία πρόνοια για να αντιμετωπιστεί αυτό. Όταν έχουμε τετραπλασιασμό σχεδόν στα λιπάσματα και στα γεωργικά εφόδια, όταν οι τιμές παραμένουν χαμηλές οι τιμές στο χωράφι. Η εξίσωση δεν βγαίνει» ανέφερε και επεσήμανε ότι η χώρα μας πρέπει να επενδύσει ξανά στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στην μεταποίηση. «Καλός ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. Είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας αλλά καμία οικονομία δεν μπορεί να σταθεί αν δεν παράγει. Καμία οικονομία δεν μπορεί να σταθεί αν δεν ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και τους ανθρώπους της παραγωγής». Αναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης Περιγράφοντας τα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου ο Αλέξης Τσίπρας προέταξε την ενίσχυση του ρόλου των συνεταιρισμών την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ αλλά και το ζήτημα των χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης των αγροτών και φυσικά οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. «Είναι πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή την μεγάλη ελπίδα, το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν εφορμήσει οι μεγάλες γαλάζιες ακρίδες που εφόρμησαν στον δημόσιο πλούτο όλα αυτά τα τρία χρόνια σε δημόσιους οργανισμούς με τις απευθείας αναθέσεις, με τους κλειστούς διαγωνισμούς, με τις πελατειακές σχέσεις» ανέφερε. «Ζήτησα ειδική επιτροπή στην Βουλή για την κατανομή αυτών των κονδυλίων. Αρνήθηκαν. Γιατί θέλουν να προχωρήσουν στην απορρόφηση αυτών των χρημάτων σε κατευθύνσεις που εξυπηρετούν συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει θέμα κεντρικού σχεδιασμού. Δεν γίνεται η αγροτική παραγωγή να έχει τόσο μικρό ποσοστό από τους πόρους του ταμείου. Άρα λοιπόν η δική μας πολιτική βούληση ότι μια από τις πρώτες επιλογές μετά τις εκλογές μιας προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η επαναδιαπραγμάτευση και αναδιανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Θερμή υποδοχή στην Έδεσσα Νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχε γίνει δεκτός με ιδιαίτερα θερμές εκδηλώσεις από τους πολίτες της Έδεσσας στο κέντρο της πόλης. Μίλησαν μαζί του, έβγαλαν φωτογραφίες και μοιράστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Θα πρέπει να γίνει και το άγαλμα του Έλληνα λιανεμπόρου και να ορίσουμε μια ημερομηνία να του καταθέτουμε στεφάνι. Είναι ήρωας” του ανέφερε ένας καταστηματάρχης και σημείωσε “Θέλουμε βοήθεια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είχαμε εδώ 8 άτομα προσωπικό. Καταφέρνω με νύχια και με δόντια να έχω τώρα δύο». «Πληρώναμε 780 ευρώ και τώρα ήρθε 4.500 ευρώ γι αυτό το μικρομάγαζο. Στο ελάχιστο πάμε και το βράδυ κοιταζόμαστε στον καθρέπτη . Οι ανάγκες είναι μεγάλες Δεν μπορείς να δουλεύεις όλη την ημέρα και το βράδυ να έχεις στην τσέπη σου να έχεις 10 ευρώ .Είναι ντροπή» τόνισε ένας έμπορος. «Να κοιτάξεις τον φτωχό κόσμο. Οι πλούσιοι μπορούν και πληρώνουν. Εμείς δεν μπορούμε» του είπε άλλος συνταξιούχος. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός: Μητέρα καταγγέλλει ότι τα παιδιά της έπεφταν θύματα ξυλοδαρμού και στη συνέχεια τα έβαζαν στο πράσινο κλουβί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ζητά με ψήφισμα την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου Τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο με κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )