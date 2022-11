Τσίπρας: Οι εξυπνάδες Μητσοτάκη δεν μειώνουν τις τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Πέλλα, όπου πραγματοποιεί περιοδεία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας έδειξε την κυβέρνηση ως υπεύθυνη για την οικονομική κατάσταση και συνομίλησε στην Έδεσσα με πολίτες και καταστηματάρχες για τις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των σούπερ μάρκετ. «Οι πολίτες υποφέρουν, η Δημοκρατία υπονομεύεται από παρακρατικές μεθόδους και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός κρύβεται από τη Βουλή. Δεν έρχεται να δώσει απαντήσεις, αλλά προτιμά να πηγαίνει σε προστατευμένα κομματικά ακροατήρια και να εκτοξεύει ύβρεις, εξυπνάδες και διχαστικό λόγο» τόνισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας: «Με τις ύβρεις και τις εξυπνάδες ούτε η τιμή του ρεύματος μειώνεται, ούτε η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ πέφτει, ούτε η πρώτη κατοικία προστατεύεται από τα κοράκια και τους πλειστηριασμούς για τους νοικοκυραίους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα παραμείνει στο πλευρό των πολιτών. «Και κυρίως, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επισπευσθεί η προοπτική της λαϊκής ετυμηγορίας. Να έρθει πιο κοντά η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση, που θα βγάλει την κοινωνία από το τέλμα και θα δώσει ανάσα στην κοινωνία και την πατρίδα μας», κατέληξε. Αναλυτικά ο κ. Τσίπρας δήλωσε. Μετά την περιοδεία του ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Σε κάθε μήκος και πλάτος της χώρας η ελληνική κοινωνία υποφέρει από τις δραματικές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην ενέργεια, στους μισθούς, στην αγοραστική δύναμη, στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι πολίτες υποφέρουν, η Δημοκρατία υπονομεύεται από παρακρατικές μεθόδους και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός κρύβεται από τη Βουλή. Δεν έρχεται να δώσει απαντήσεις, αλλά προτιμά να πηγαίνει σε προστατευμένα κομματικά ακροατήρια και να εκτοξεύει ύβρεις, εξυπνάδες και διχαστικό λόγο. Με τις ύβρεις και τις εξυπνάδες ούτε η τιμή του ρεύματος μειώνεται, ούτε η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ πέφτει, ούτε η πρώτη κατοικία προστατεύεται από τα κοράκια και τους πλειστηριασμούς για τους νοικοκυραίους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Οι ύβρεις και ο διχαστικός λόγος δεν κρύβουν τα προβλήματα. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο του κ. Μητσοτάκη. Αν έχει επιλέξει να ισοπεδώσει τα πάντα προκειμένου να διασωθεί, θα αντισταθούμε, δεν θα τον ακολουθήσουμε. Θα επιμείνουμε να τον καλούμε στη Βουλή να δώσει απαντήσεις για την πρωτοφανή θεσμική εκτροπή, την οποία ο ίδιος έχει ενορχηστρώσει. Θα επιμείνουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες προβάλλοντας ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματά τους. Θα επιμείνουμε να είμαστε δίπλα στους αδύναμους. Για να μην μείνει κανένας μόνος του αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Και κυρίως, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επισπευσθεί η προοπτική της λαϊκής ετυμηγορίας. Να έρθει πιο κοντά η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση, που θα βγάλει την κοινωνία από το τέλμα και θα δώσει ανάσα στην κοινωνία και την πατρίδα μας». Στη συνέχεια της περιοδείας του ο κ. Τσίπρας θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πέλλας. Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν: Θα επιτεθούμε στους τρομοκράτες από την ξηρά όταν έρθει η κατάλληλη ώρα Αντιδράσεις στην Κίνα για τους θεατές στο Μουντιάλ χωρίς μάσκα – «Είμαστε στον ίδιο πλανήτη με το Κατάρ;» Σε εξέλιξη ο έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας στην «Κιβωτό» – Σημαντικά τα πρώτα ευρήματα

