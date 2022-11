Υπουργείο Εξωτερικών: Απορρίπτουμε τις αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις για τη συμφωνία με την Αίγυπτο

Απάντηση στις τουρκικές αντιδράσεις αναφορικά με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία έδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ενώ έσπευσε να απορρίψει ως αβάσιμες τις τουρκικές αιτιάσεις. Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το ελληνοαιγυπτιακό μνημόνιο επεσήμανε τα εξής: «Η Τουρκία για μια ακόμα φορά διαστρεβλώνει πλήρως την πραγματικότητα προκειμένου να στηρίξει τις μονομερείς και αβάσιμες αιτιάσεις της. Στην προκειμένη περίπτωση, η τουρκική πλευρά προσπαθεί να εξισώσει ένα διμερές Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο συνάφθηκε με γνώμονα τον πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τους Διεθνείς κανόνες με ανυπόστατες και παράνομες μονομερείς αιτιάσεις της που καταπατούν βασικές έννοιες του Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα, τη στιγμή κατά την οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, βάζοντας καθημερινά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κατηγορεί ψευδώς τη χώρα μας, η οποία ακριβώς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των ζωών στη θάλασσα. Η χθεσινή υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης με την Αίγυπτο εντάσσεται ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια της Ελλάδας, καθώς και της Αιγύπτου. Απορρίπτουμε στο σύνολο τους τις αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις». Υπενθυμίζεται ότι η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Τσαβούσογλου, Ταναζού Μπιλγκίτς, υπογράμμισε ότι «είναι σοβαρή αντίφαση ότι μια χώρα που απωθεί αθώους πρόσφυγες στο Αιγαίο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους, συνάπτει μνημόνιο κατανόησης για έρευνα και διάσωση στην Ανατολική Μεσόγειο». Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ «Οι περιοχές έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα είναι περιοχές εξυπηρέτησης για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Αυτές οι περιοχές δεν είναι περιοχές κυριαρχίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Οι κανόνες για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης ορίζονται από τη Σύμβαση του Αμβούργου του 1979. Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι χώρες υποχρεούνται να συνεργάζονται σε περίπτωση που οι περιοχές εξυπηρέτησης αλληλοεπικαλύπτονται. Οι ζώνες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που κήρυξαν η Τουρκία και η Ελλάδα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και κοινοποιήθηκαν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους. Η Ελλάδα πάντα απείχε από τη συνεργασία με τη χώρα μας σε αυτό το θέμα και επίσης απέρριψε τις προτάσεις συμφωνίας που είχαμε κάνει στο παρελθόν. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι οι περιοχές των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης βρίσκονται υπό την κυριαρχία της και τις συνδέει με μαξιμαλιστικές αξιώσεις θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Αυτή η προσέγγιση της Ελλάδας είναι αντίθετη με τη Σύμβαση του Αμβούργου του 1979 και αποτελεί παράνομη στάση. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί νόημα πέρα από αυτά τα δεδομένα στο μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Από την άλλη πλευρά, είναι σοβαρή αντίφαση ότι μια χώρα που απωθεί αθώους πρόσφυγες στο Αιγαίο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους, συνάπτει μνημόνιο κατανόησης για έρευνα και διάσωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα, το κύριο κίνητρο πίσω από την υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης από την Ελλάδα είναι η επιθυμία της να συγκαλύψει αυτά τα γεγονότα και το τελευταίο σκάνδαλο που προκάλεσε στη Λιβύη. Η προσπάθεια διαμόρφωσης της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στο πλαίσιο του αντιτουρκικού αισθήματος είναι μόνο μια μάταιη και αυτοκαταστροφική προσπάθεια. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τόσο τα δικά της δικαιώματα όσο και τα δικαιώματα της ‘ΤΔΒΚ’ αυξάνοντας τη συνεργασία και τον συντονισμό της με όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Η πρόσφατη επιδείνωση της ισορροπίας της Ελλάδας, μάλλον οφείλεται σε αυτό». Ειδήσεις σήμερα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 21χρονη στη Θεσσαλονίκη Η αλήθεια για τη δήλωση Δένδια, «το Αιγαίο είναι παράδεισος, δεν θα γίνει κόλπος του Μεξικό» Αρχηγικό στέλεχος της οργάνωσης «Χιλιάδες ήλιοι της νύχτας» ο εμπρηστής της Real

