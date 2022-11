N.Rubini: Tο δυστοπικό μέλλον είναι πιο πιθανό από το ουτοπικό…

Αυτή την εβδομάδα, το PS συνομιλεί με τον Nouriel Roubini , ομότιμο καθηγητή Οικονομικών στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Chief Economist στην Atlas Capital Team, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Roubini Macro Associates, συνιδρυτή του TheBoomBust.com και τον συγγραφέα του MegaThreats: 10 Επικίνδυνες τάσεις που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον μας και πώς να τις επιβιώσουμε.

Project Syndicate: Στο τελευταίο σχόλιό σας στο PS , επιβεβαιώσατε την προσδοκία σας ότι οι προσπάθειες των νομισματικών αρχών να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό θα «προκαλέσουν τόσο οικονομικό όσο και χρηματοπιστωτικό κραχ» και ότι «ανεξάρτητα από τη σκληρή τους συζήτηση», οι κεντρικές τράπεζες «θα αισθανθούν τεράστια πίεση για αντιστροφή της σύσφιξής τους» μόλις υλοποιηθεί αυτή η συντριβή. Ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος μιας τέτοιας ανατροπής; Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη έχουν καλές –ή λιγότερο κακές– επιλογές;

Nouriel Roubini: Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται τόσο σε παγίδα στασιμοπληθωρισμού όσο και σε παγίδα χρέους. Εν μέσω αρνητικών διαταραχών της συνολικής προσφοράς που μειώνουν την ανάπτυξη και αυξάνουν τον πληθωρισμό, είναι καταραμένοι αν το κάνουν και καταδικασμένοι αν δεν το κάνουν. Εάν αυξήσουν τα επιτόκια αρκετά για να μειώσουν τον πληθωρισμό στο 2%, θα προκαλέσουν σοβαρή οικονομική σκληρή προσγείωση. Και αν δεν το κάνουν –προσπαθώντας αντ’ αυτού να προστατεύσουν την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας– θα μένουν όλο και πιο πολύ πίσω από την καμπύλη, οδηγώντας σε αποδέσμευση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό και σε μια σπείρα μισθών-τιμών.

Οι πολύ υψηλοί δείκτες χρέους (τόσο ιδιωτικό όσο και δημόσιο) περιπλέκουν περαιτέρω το δίλημμα. Η αύξηση των επιτοκίων αρκετή για να συντρίψει τον πληθωρισμό προκαλεί όχι μόνο ένα οικονομικό κραχ, αλλά και ένα χρηματοπιστωτικό κραχ, με τους ιδιώτες και δημόσιους οφειλέτες υψηλής μόχλευσης να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Η επακόλουθη χρηματοοικονομική αναταραχή που εντείνει την ύφεση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο βαθύτερης ύφεσης και κλιμάκωσης του οικονομικού πόνου και της στενοχώριας για το χρέος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι κεντρικές τράπεζες θα αναβοσβήνουν. Θα εξαφανιστούν στη μάχη κατά του πληθωρισμού, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένα οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κραχ. Αλλά αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερο μόνιμο ρυθμό πληθωρισμού, ενώ θα αναβάλει μόνο την άφιξη του στασιμοπληθωρισμού και των κρίσεων χρέους. Με άλλα λόγια, οι κεντρικές τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες προηγμένες οικονομίες έχουν μόνο κακές επιλογές.

PS: Όπως το θέσατε στο νέο σας βιβλίο, MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future and How to Survive Them , κατευθυνόμαστε προς τη «Μητέρα όλων των κρίσεων χρέους» και καμία από τις πιθανές λύσεις δεν είναι χωρίς κόστος. Πρέπει να «επιλέξουμε το δηλητήριό μας». Αλλά πιο επιβλαβές σημαίνει πιο αποτελεσματικό; Για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, ειδικότερα, είναι καινοτόμες προτάσεις όπως οι ανταλλαγές χρέους έναντι κλίματος παραδείγματα πολιτικών που αναγνωρίζουν τη διασυνδεδεμένη φύση των σημερινών μεγάλων απειλών;

NR: Οι λύσεις για την αντιμετώπιση του χρέους δεν είναι ποτέ εύκολες ή χωρίς κόστος. Πάντα υπάρχουν ανταλλαγές. Η δημιουργία εσόδων από το χρέος και η εξάλειψη της πραγματικής αξίας του με απροσδόκητο πληθωρισμό λειτουργεί μόνο για τις χώρες που δανείζονται σε δικά τους νομίσματα και η στήριξη στον φόρο πληθωρισμού για την εξάλειψη των χρεών προκαλεί μια επίμονη αύξηση του ποσοστού πληθωρισμού. Για το χρέος που εκφράζεται σε ξένο νόμισμα, η μόνη εφικτή επιλογή είναι η αθέτηση υποχρεώσεων και η αναδιάρθρωση όταν το χρέος έχει καταστεί μη βιώσιμο – διαδικασίες που μπορεί να είναι ακατάστατες και παρατεταμένες και που μπορεί να κοστίσουν μια χώρα πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Η επιβολή φόρων στον πλούτο ή το κεφάλαιο για τη μείωση των μη βιώσιμων επιπέδων χρέους δεν είναι μόνο πολιτικά δύσκολη. Μπορεί επίσης να υπονομεύσει τις επενδύσεις, τη συσσώρευση κεφαλαίου και την ανάπτυξη.

Χρέος έναντι μετοχικού κεφαλαίου ή ανταλλαγές χρέους με κλίμα μετατρέπουν τις απαιτήσεις των πιστωτών σε μετοχές ή απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Όμως δεν είναι αρκετά μεγάλα για να επιλύσουν σοβαρά προβλήματα χρέους και οι οφειλέτες μπορεί να πιστεύουν ότι η μετατροπή του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο για απαιτήσεις μείωσης εκπομπών διαβρώνει την κυριαρχία μεταφέροντας ουσιαστικά την ιδιοκτησία των φυσικών πόρων και των περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας σε ξένες οντότητες. Οι ανταλλαγές χρέους έναντι κλίματος δεν μπορούν ούτε να επιλύσουν το πρόβλημα του χρέους ούτε να συμβάλουν πολύ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

PS: Ένα παράδειγμα των «αρνητικών κλυδωνισμών προσφοράς αργής κίνησης» που θα χαρακτηρίσουν τον «Μεγάλο Σταθερό Πληθωρισμό» είναι οι «δημοσιονομικές πολιτικές για την ενίσχυση των μισθών και της εργατικής δύναμης». Μία από τις δέκα «μεγααπειλές» που επισημαίνετε στο βιβλίο σας είναι η αύξηση της ανισότητας εισοδήματος και πλούτου, η οποία πυροδοτεί μια αντίδραση κατά της δημοκρατίας. Ποιες πολιτικές ή παρεμβάσεις θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση των διανεμητικών επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης, χωρίς να την επιδεινώσουν ακούσια;

NR: Η ανισότητα εισοδήματος και πλούτου αυξάνεται στο εσωτερικό των χωρών για πολλούς λόγους. Αξιοσημείωτοι παράγοντες περιλαμβάνουν το εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική καινοτομία (η οποία είναι έντασης κεφαλαίου, μεροληπτικής ικανότητας και εξοικονόμησης εργασίας), η αυτοενισχυόμενη πολιτική δύναμη των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ελίτ, η συγκέντρωση της ολιγοπωλιακής δύναμης στον εταιρικό τομέα και φθίνουσα δύναμη της εργασίας και των συνδικάτων. Μαζί, αυτοί οι παράγοντες έχουν πυροδοτήσει μια αντίδραση κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Οι δημοσιονομικές πολιτικές που υποστηρίζουν τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τους ανήλικους και ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες (όπως οι γυναίκες και οι φυλετικές μειονότητες) μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της ανισότητας, αλλά επίσης οδηγούν σε υψηλότερο πληθωρισμό αυξάνοντας τον πληθωρισμό των μισθών. Και δεδομένης της δυσανάλογης δύναμης τιμολόγησης των εταιρειών (σε σύγκριση με την εργασία), οι τιμές αυξάνονται περισσότερο από τους μισθούς, όπως συνέβη το 2021 και το 2022. Το αποτέλεσμα είναι μια μείωση των πραγματικών μισθών, η οποία επιδεινώνει την ανισότητα.

Ιστορικά, οι δημοσιονομικές πολιτικές – συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής φορολογίας – είχαν μόνο μέτριο αντίκτυπο στην ανισότητα. Και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και του αυτοματισμού σημαίνει ότι η εργασία πρόκειται να γίνει ακόμη πιο αδύναμη με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι άνθρωποι χάνουν πολλές θέσεις εργασίας – ρουτίνας, γνωστικές και ολοένα και πιο δημιουργικές – λόγω λογισμικού και ρομπότ.

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ . . .

PS: Δηλώνετε στο MegaThreats ότι όποιος ηγείται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει η κορυφαία παγκόσμια δύναμη και προτείνετε ότι η Κίνα μπορεί να φτάσει πρώτη εκεί. Αλλά η πρόσφατη κυβερνητική καταστολή στις εταιρείες τεχνολογίας έχει εγείρει φόβους ότι η Κίνα συντρίβει τα «ζωικά πνεύματα» του κλάδου και η πρόσφατη εδραίωση της εξουσίας από τον Xi υποδηλώνει ότι η δέσμευση του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος στον κεντρικό έλεγχο θα ενισχυθεί. Πώς βλέπετε τις φιλοδοξίες της Κίνας για την υψηλή τεχνολογία –και τις οικονομικές της προοπτικές ευρύτερα– υπό τον Xi;

NR: Οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου όχι μόνο για να γίνουν η κορυφαία γεωπολιτική και στρατιωτική δύναμη αυτού του αιώνα, αλλά και για να κυριαρχήσουν στις βιομηχανίες του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της ρομποτικής, του αυτοματισμού, του Διαδικτύου των πραγμάτων, των μεγάλων δεδομένων, 5G (αύριο, 6G) και κβαντικός υπολογισμός. Και οι δύο επιδοτούν αυτές τις τεχνολογίες, αλλά η Κίνα ακολουθεί μια πιο αυστηρή προσέγγιση διοίκησης και ελέγχου.

Είναι αλήθεια ότι η πρόσφατη καταστολή της Κίνας στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τεχνολογίας, δεν προοιωνίζει καλά νέα για την ικανότητα της χώρας να επινοεί πραγματικά καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές. Ωστόσο, η απόλυτη δύναμη της συνεχιζόμενης επένδυσης της Κίνας από πάνω προς τα κάτω σε τομείς αιχμής – την οποία η κυβέρνηση συνεχίζει να επιβάλλει με τεράστια οικονομικά κίνητρα και επιδοτήσεις – μπορεί ακόμη να επιτρέψει στη χώρα να κυριαρχήσει στις τεχνολογίες που διέπουν τις βιομηχανίες του μέλλοντος.

Η πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση της Αμερικής μπορεί να πετύχει μακροπρόθεσμα. Αλλά το μοντέλο διοίκησης και ελέγχου της Κίνας έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει δυναμικά το συγκριτικό πλεονέκτημα της οικονομίας. Γι’ αυτό οι ΗΠΑ χρειάζονται τις σωστές βιομηχανικές πολιτικές. Μια καθαρά laissez-faire προσέγγιση δεν θα είναι αρκετή για να επιτρέψει στις ΗΠΑ να κυριαρχήσουν στις στρατηγικές τεχνολογίες.

Τούτου λεχθέντος, το κρατικοκαπιταλιστικό μοντέλο της Κίνας φαίνεται να εξαντλείται, προκαλώντας απότομη μείωση της δυνητικής ανάπτυξης. Και, δεδομένης της κρατικιστικής προσέγγισης του Xi, είναι πιθανό αυτή η επιβράδυνση της ανάπτυξης να συνεχιστεί και να βαθύνει.

PS: Μια άλλη απειλή που εντοπίζετε είναι η αποσταθεροποιητική χρηματοοικονομική καινοτομία, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση των νομισμάτων. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου σας περιλαμβάνει πιθανές λύσεις. Ποια μέτρα πρέπει να λάβουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να μετριάσουν αυτήν την απειλή;

NR: Ιστορικά, η χρηματοοικονομική καινοτομία χωρίς κατάλληλη ρύθμιση και εποπτεία οδήγησε σε πληθωρισμό περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος τροφοδοτεί φούσκες που τελικά έσκασαν. Σήμερα, αντιμετωπίζουμε επίσης πληθωρισμό αγαθών και υπηρεσιών, λόγω των αρνητικών κλυδωνισμών της συνολικής προσφοράς και των επιπτώσεων των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών που ήταν πολύ χαλαρές για πάρα πολύ καιρό. Με υψηλό πληθωρισμό, η υποτίμηση των νομισμάτων αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο.

Αλλά η λύση δεν είναι τα κρυπτονομίσματα, τα οποία δεν είναι ούτε νομίσματα ούτε περιουσιακά στοιχεία. Στην πραγματικότητα, το crypto έχει αποδειχθεί ότι είναι η μητέρα όλων των απατών και οι φυσαλίδες του έχουν πλέον καταρρεύσει. Αντίθετα, η λύση είναι η σωστή εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων για τον περιορισμό των τοξικών καινοτομιών που, όπως η κρυπτογράφηση, δεν έχουν καμία χρήση ή όφελος αλλά τροφοδοτούν την οικονομική αστάθεια.

Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ηθικός κίνδυνος των χαλαρών νομισματικών και πιστωτικών πολιτικών που τροφοδοτούν φούσκες και βαθαίνουν τις παγίδες του χρέους. Αλλά δεν υπάρχει εύκολη λύση στις παγίδες του χρέους, οι οποίες οδηγούνται από βαθιές πολιτικές προκαταλήψεις προς την ιδιωτική και δημόσια υπερμόχλευση.

PS: Προβλέψατε περίφημα την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, κερδίζοντας σας το παρατσούκλι Dr. Doom. Στο MegaThreats , κάνετε μια αναμφισβήτητα ακόμη πιο ζοφερή πρόβλεψη: ότι ένα «δυστοπικό» μέλλον «χάους, κρίσεων, αστάθειας και εγχώριων και παγκόσμιων συγκρούσεων» είναι πιο πιθανό από ένα «ουτοπικό» με υγιή χάραξη πολιτικής και διεθνή συνεργασία. Είναι οι οικονομολόγοι, οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιο πρόθυμοι να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις προειδοποιήσεις στις μέρες μας ή έχετε την αίσθηση ότι όσοι έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά εξακολουθούν να έχουν τα κεφάλια τους θαμμένα στην άμμο;

NR: Πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ κανονιστικών δηλώσεων, σχετικά με το πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος ιδανικά ή επιθυμητά, και θετικές δηλώσεις, σχετικά με το πώς είναι πιθανό να είναι ο κόσμος. Δυστυχώς, δεν βλέπω κανέναν λόγο να σκεφτώ ότι έχουμε προχωρήσει σημαντικά πέρα ​​από την προτιμώμενη στρατηγική μας να σέρνουμε το κουτάκι στο δρόμο – κυρίως λόγω του τεράστιου αριθμού φραγμών στην εφαρμογή των σωστών πολιτικών.

Σκεφτείτε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι μισές ΗΠΑ – το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα – αρνούνται την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο και μπλοκάρουν ενεργά τις πολιτικές που αποσκοπούν στην αντιμετώπισή της όταν είναι στην εξουσία. Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση μεταξύ των γενεών: οι παλαιότερες γενιές είναι απρόθυμες να επωμιστούν το κόστος της δράσης για να αποτρέψουν ένα μέλλον που δεν θα δουν ποτέ, ενώ οι νεότερες γενιές είναι μικρότερες και συχνά δεν ψηφίζουν καν.

Σε διεθνές επίπεδο, έχουμε ένα πρόβλημα με τους ελεύθερους οδηγούς: ακόμα κι αν μια χώρα κάνει όλες τις θυσίες που απαιτούνται για να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές, θα ωφεληθεί μόνο εάν ο υπόλοιπος κόσμος κάνει το ίδιο. Και οι προηγμένες οικονομίες, που δημιούργησαν το μεγαλύτερο μέρος των ατμοσφαιρικών αερίων του θερμοκηπίου, είναι απρόθυμες να διασπάσουν τα τρισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις που χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες οικονομίες για να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές και να προσαρμοστούν σε ένα θερμότερο κλίμα. Εν τω μεταξύ, οι αναδυόμενες οικονομίες που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της ροής νέων εκπομπών σήμερα –όπως η Κίνα και η Ινδία– ενδέχεται να αντισταθούν στη μείωση των εκπομπών τους έως ότου γίνουν πλουσιότερες, ίσως σε μια ή δύο δεκαετίες. Τέλος, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας παρεμποδίζει σοβαρά τις προσπάθειες προώθησης των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών.

Το ίδιο ισχύει για τις λύσεις πολλών άλλων μεγααπειλών. Γι’ αυτό το δυστοπικό μέλλον είναι πιο πιθανό από το ουτοπικό.