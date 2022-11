Κυριάκος Μητσοτάκης: Εφικτός στόχος η αυτοδυναμία – 11 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα

Με ευδιάκριτο προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινάει η άτυπη προεκλογική περίοδος που «εγκαινίασαν» οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων με τις περιοδείες που πραγματοποίησαν σε Αχαΐα και Πέλλα. Παρόλο που, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, η δύναμη του κυβερνώντος κόμματος υποχωρεί κατά μία μονάδα και από τις οκτώ που προηγείτο τον προηγούμενο μήνα, διαμορφώνεται στις επτά, η διαφορά που χωρίζει τον πρωθυπουργό από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει σε διψήφιο ποσοστό. Ειδικότερα, στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με ποσοστό 39%, έναντι 28% που συγκεντρώνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι μία μονάδα πίσω από την απάντηση «κανένας» που συγκεντρώνει 29%. Με εξαίρεση τα θέματα της διαφάνειας, στα οποία υστερεί, πληρώνοντας ενδεχομένως τίμημα και από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί άνετο προβάδισμα έναντι του βασικού του αντιπάλου σε όλους τους τομείς πολιτικής. Στο ερώτημα για το ποιος από τους τρεις αρχηγούς των κομμάτων είναι καταλληλότερος να χειριστεί τα θέματα της ενεργειακής κρίσης, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτερεί με μεγάλη διαφορά έναντι των πολιτικών του αντιπάλων Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη. Ειδικότερα: *Στην οικονομία ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 35%, ο Αλ. Τσίπρας 26%, ο Ν. Ανδρουλάκης 10%, «κανένας από τους τρεις» απαντά το 24%. *Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και Άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον Αλέξη Τσίπρα (43% με 26% αντιστοίχως), ενώ στο 6% βρίσκεται ο Ν. Ανδρουλάκης. *Στην ενεργειακή κρίση, το 35% λέει ναι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναντι 27% που προκρίνει τον Αλ. Τσίπρα και 8% τον Ν. Ανδρουλάκη. Η εικόνα της κοινωνίας αλλάζει όταν οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση για το ποιος από τους αρχηγούς των κομμάτων μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα θέματα διαφάνειας. Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 28% έναντι 27% που συγκεντρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Κανένας από τους τρεις» απαντά το 26% των ερωτηθέντων, ενώ το 12% δείχνει προτίμηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκης. Το 2023 θέλει κάλπες η πλειονότητα Την ίδια ώρα, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά για τη διαβίωση (ενέργεια, τρόφιμα) και κατά δεύτερο λόγο η εγκληματικότητα και τα ελληνοτουρκικά, είναι τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους Έλληνες, όπως αναδεικνύεται από τη δημοσκόπηση της Pulse. Υπό αυτή τη συνθήκη, το τελευταίο πράγμα που φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες είναι η προκήρυξη των εκλογών. Έτσι, η πλειονότητα είναι αρνητική στο στήσιμο πρόωρης κάλπης, προτιμώντας οι εκλογές να γίνουν τη νέα χρονιά: το 32% μάλιστα τις θέλει στη λήξη της κυβερνητικής θητείας, το 24% προτιμά την άνοιξη του 2023 και το 32% νωρίτερα. Ταυτόχρονα, η πλειονότητα, σε ποσοστό 44%, εκφράζει προτίμηση σε αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 37% που θέλει κυβέρνηση συνεργασίας με ένα ή περισσότερα κόμματα. Στην πρόθεση ψήφου και με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 33%, έναντι 26% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, συγκεντρώνει το 11,5%, στο 5,5% βρίσκεται το ΚΚΕ και στο 4% η Ελληνική Λύση, ενώ το ΜεΡΑ25 συγκεντρώνει ποσοστό 3%. Από τους υπόλοιπους σχηματισμούς ξεχωρίζει μόνον το «Εθνικό Κόμμα – Έλληνες» του έγκλειστου στις φυλακές πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη που κινείται κοντά στο 2,5%. «Δεν έχω αποφασίσει ημερομηνία…» Από την Αχαΐα, πάντως, όπου περιόδευσε για δεύτερη μέρα χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε τα σενάρια για προσφυγή στις εκλογές πριν από την ερχόμενη Άνοιξη. Επανέλαβε με έμφαση ότι οι κάλπες θα στηθούν «στο τέλος της τετραετίας», αλλά συμπλήρωσε: «Μην με ρωτήσετε για την ημερομηνία, γιατί ούτε εγώ ο ίδιος δεν έχω ακόμα αποφασίσει ακριβώς ποια θα είναι». Επέμεινε, εξάλλου, ότι ο ίδιος δίνει έμφαση στην πρώτη κάλπη, παρόλο που η απλή αναλογική, με την οποία θα γίνουν οι εκλογές, «δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα κυβερνησιμότητος». «Το τι θα γίνει μετά τις ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές είναι πολύ νωρίς ακόμα να το συζητήσουμε», ανέφερε. «Αν και δεν έχω κρύψει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, και για αυτόν θα εργαστούμε, είναι να υπάρχει αυτοδυναμία μετά τις δεύτερες εκλογές». Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι εφικτός στόχος η αυτοδυναμία, προσθέτοντας ότι αυτό «δεν υποκρύπτει καμία αλαζονεία». Διότι, όπως εξήγησε, «έχουμε αποδείξει ότι μπορεί μεν να είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά κυβερνούμε με τους καλύτερους. Και έχουμε καταφέρει και έχουμε εντάξει στη Νέα Δημοκρατία στελέχη που δεν ανήκαν παραδοσιακά στην Κεντροδεξιά παράταξη και τα οποία πιστεύω ότι έχουν δώσει στη Νέα Δημοκρατία σημαντική προστιθέμενη αξία». Κιβωτός του Κόσμου: Εμφανίστηκαν πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα – Μιλούν για «θρησκευτικά και πολιτικά αντίποινα» Μουντιάλ 2022: Βγήκαν στους δρόμους οι Ιάπωνες, αλλά… σταμάτησαν στο πράσινο για τ' αυτοκίνητα! «Ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τον Χάρο» λέει η μητέρα της 21χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

