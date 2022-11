Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν ακυρώνονται με έωλους τρόπους οι 1.500 υπηρεσίες του Gov.gr και το 1 δισ. ψηφιακές συναλλαγές «Όλες οι εφαρμογές σχεδιάζονται με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και χωρίς καμία περιττή ή εμπορική χρήση δεδομένων» Το μήνυμα ότι «το μεγάλο ψηφιακό κεκτημένο που έχει συντελεστεί στη χώρα, οι 1.500 υπηρεσίες του Gov.gr και το 1 δισ. ψηφιακές συναλλαγές φέτος δεν ακυρώνονται με έωλους τρόπους» έστειλε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης με αναρτήσεις του στο Twitter. Όπως σημειώνει «όλες οι εφαρμογές σχεδιάζονται με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και χωρίς καμία περιττή ή εμπορική χρήση δεδομένων και πάντα με τη συναίνεση του πολίτη». Ο κ. Πιερρακάκης προσθέτει, επίσης, ότι η χώρα αποκτά συνεχώς νέα συστήματα που αντικαθιστούν τα παλαία» και διαβεβαιώνει ότι «γίνονται διαρκείς επενδύσεις στη θωράκιση και διασφάλιση των συστημάτων» σε αντίθεση με το παρελθόν. «Τα θέματα της πληροφορικής είναι πολύ σοβαρά για να τυγχάνουν συνωμοσιολογικής, υπαινικτικής και μη επιστημονικής αντιμετώπισης» προσθέτει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Φυσικά, στην πραγματικότητα όλη αυτή η συζήτηση ελάχιστα αφορά τις λεπτομέρειες των ψηφιακών εφαρμογών και το πως οι πολίτες εξυπηρετούνται. Το σκεπτικό για ακόμα μια φορά αφορά τη στοχοποίηση του ψηφιακού έργου της κυβέρνησης προεκλογικά. Όπως έχουμε όμως τονίσει και στο παρελθόν, η Ελλάδα αλλάζει με έργα, όχι με λάσπη» καταλήγει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το δημοσίευμα Η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερρακάκη ήρθε σε απάντηση δημοσιεύματος της «Εφημερίδας των Συντακτών» στο οποίο αναφέρεται «εκτεθειμένα σε κακόβουλες διαρροές τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών, πώς οι ψηφιακές εφαρμογές της κυβέρνησης στα κινητά αφήνουν ανοιχτά “παράθυρα” για εμπορική ή πολιτική εκμετάλλευση. Στοιχεία πάνω από 1 εκατ. ανυποψίαστων κατόχων τηλεφώνων διοχετεύτηκαν σε διαφημιστές μέσω των κρατικών ψηφιακών υπηρεσιών. Τι λένε οι ειδικοί για τους εναλλακτικούς τρόπους προστασίας, τι απαντά το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης». Ειδήσεις σήμερα: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα στη Μεσογείων Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονη για το τροχαίο με την παράσυρση της 21χρονης Βαφειάς και Ευμορφίδης σε τηλεοπτικό ριάλιτι που βάζει startups στο μικροσκόπιο BEST OF NETWORK 23.11.2022, 18:08 24.11.2022, 07:15 23.11.2022, 15:04 23.11.2022, 16:39 23.11.2022, 18:00 23.11.2022, 10:17

