Μιχαηλίδου: Θωρακίζουμε τις δομές κοινωνικής προστασίας – Προτεραιότητά μας οι ευάλωτες ομάδες και τα ΑμεΑ

Τις εμβληματικές πολιτικές της Κυβέρνησης που στηρίζουν τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και θωρακίζουν την κοινωνική προστασία ανέλυσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την διάρκεια της ομιλίας της στην Βουλή. Η κυρία Μιχαηλίδου έκανε λόγο για το σύνολο προγραμμάτων ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα η υφυπουργός αναφέρθηκε: – Στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στους πιο ευάλωτους όπως τα άτομα με αναπηρία, ανάδοχους γονείς δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων, δικαιούχους σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος παιδιού. – Στο πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά ηλικίας μηδέν (0) έως έξι (6) ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αυτών και τις οικογένειές τους, για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί 35 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. – Στο πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα των χώρων μόνιμης κατοικίας και εργασίας ατόμων με αναπηρία. – Στην εισαγωγή ρύθμισης σύμφωνα με την οποία δεν θα ζητηθεί η επιστροφή αναπηρικών επιδομάτων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε καλόπιστους λήπτες, αλλά και για τις παρεμβάσεις στη νομοθεσία του ΟΠΕΚΑ αναφορικά με τα επιδόματα που καταβάλλονται αχρεωστήτως. Πλέον θεσπίζεται ως κανόνας η πενταετής παραγραφή για τους καλόπιστους λήπτες και παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των σχετικών οφειλών σε 72 δόσεις, ενώ οι οφειλές κάτω των 100 ευρώ δεν θα αναζητούνται πλέον. – Στην ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής προκειμένου να καταστεί δυνατή, ταχεία και αποτελεσματική η έξοδος των παιδιών με αναπηρία από τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας. Αλλά και στη δυνατότητα επαγγελματικής αναδοχής και για ανηλίκους χωρίς αναπηρία, υπό προϋποθέσεις, με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση. – Στην υποχρέωση όλων των φορέων προστασίας ανηλίκων να συντάσσουν Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) το αργότερο εντός 90 ημερών από την ανάληψη της πραγματικής φροντίδας του ανηλίκου προκειμένου να δίδεται άμεσα η δυνατότητα τοποθέτησής του σε κατάλληλη οικογένεια. – Στην καταβολή αμοιβής των εκπαιδευτών των αναδόχων και θετών γονέων προκειμένου να επιταχυνθεί ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσής τους, καθώς και των εκπαιδευτών των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών που δύνανται να διεξάγουν κοινωνικές έρευνες. – Στην διάταξη για τη διακοπή λειτουργίας των προνοιακών δομών, όπως οι παιδικοί ή βρεφονηπιακοί σταθμοί, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, η οποία έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό νομοθετικό κενό καθώς τέτοια ρύθμιση δεν υφίστατο έως σήμερα. Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Με μια σειρά από αναγκαίες δράσεις και παρεμβάσεις, καλύπτουμε κενά του παρελθόντος και στηρίζουμε έμπρακτα τους πιο ευάλωτους. Προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει το βέλτιστο συμφέρον κάθε συμπολίτη μας που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Γι’ αυτό ενισχύουμε την κοινωνική ένταξη και την ανεξάρτητη διαβίωση των συμπολιτών μας με αναπηρία. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, με σκοπό να αμβλύνουμε τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της γενικότερης κρίσης τιμών. Ακόμη και με τα πρόσφατα γεγονότα αποδείξαμε για άλλη μια φορά, ότι δεν παρακολουθούμε αμέτοχοι τις εξελίξεις, αλλά αντιδρούμε και δίνουμε δυναμικές λύσεις. Οι τεχνικές μας παρεμβάσεις για την παιδική προστασία δεν ακολούθησαν, αλλά προηγήθηκαν των γεγονότων. Θωρακίζουμε την Πολιτεία και τα παιδιά της για την άμεση αντιμετώπιση και την προστασία των πιο ευάλωτων παιδιών. Είμαστε δίπλα σε όλες και όλους. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω». Ειδήσεις σήμερα: Άκουγα φωνές να την λυτρώσω, είπε η 45χρονη οικιακή βοηθός που έπνιξε την 75χρονη στη Ρόδο Στην Τανάγρα η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μπήκε σε πιλοτήριο Rafale – Δείτε φωτογραφίες Έπεσε θύμα ηλεκτρονικής επίθεσης η Όλγα Γεροβασίλη – Της αφαίρεσαν χρήματα από τον λογαριασμό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )